Казахстанская наука в цифрах: озвучены итоги полугодия

Министерство науки и высшего образования Казахстана подвело итоги первого полугодия. По данным ведомства, в стране выполнением научных исследований и разработок занимаются 425 организаций, в казахстанской науке работают 25,5 тыс. исследователей, сообщает Zakon.kz.

Также отмечено, что за это время принят закон "О науке и технологической политике", направленный на развитие науки и реализацию технологической политики, внедрение результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, а также на решение стратегических, профессиональных и социальных вопросов научной деятельности.

Кроме того, подписан закон "О государственных закупках", предусматривающий нормы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, приобретаемых НИИ и вузами, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ без общей бюрократической процедуры госзакупок. Порядок закупа будет определен МНВО по согласованию с уполномоченным органом в сфере госзакупок.

С 1 января 2024 года должностные оклады работников научных организаций увеличены на 18%.

Увеличен размер доплат научным работникам за наличие научных званий:

25-кратного МРП для ассоциированного профессора (доцента) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии и доктора по профилю (ранее – 17 МРП);

42-кратного МРП для ассоциированного профессора (доцента) с ученой степенью доктора наук (ранее – 34 МРП);

50-кратного МРП для профессора с ученой степенью кандидата наук, доктора философии, доктора по профилю и доктора наук (ранее – 17 МРП).

В ведомстве подчеркивют, что укрепляется институциональная роль Национальной академии наук, решены вопросы бюджетного финансирования НАН РК. Для принятия стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки создан Национальный совет по науке и технологиям при президенте РК. 250 научных организаций пользуются базами данных Web of Science, Scopus и Science Direct.

В 2024 году реализуются 1971 научный проект, 162 научно-технические программы, 137 проектов коммерциализации. Молодыми учеными реализуется 727 научный проектов.

К примеру, ученые Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева изобрели метод по выработке химического элемента селена с чистотой 99,5%, который широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла. На сегодня Казахстан экспортирует селен по 8 долларов за килограмм, благодаря новому методу выработки стоимость данного элемента может вырасти в 15 раз ($120-160 за кг).

Молодой ученый Казахского национального женского педагогического университета Акбота Куандыкова изобрела препарат, помогающий увеличить урожайность овощей. Данный препарат удостоен специального патента Национального института интеллектуальной собственности.

В Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева подписано соглашение об открытии исследовательского центра агрокомпетенций совместно с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства (КНР). В работе хаба выделено три основных направления – растениеводство, животноводство и пищевая безопасность.

Ранее была опубликована информация о ключевых результатах сферы образования за первое полугодие 2024 года. С данными можно ознакомиться по ссылке.