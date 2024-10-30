Казахстан поднялся на три позиции в Глобальном инновационном индексе 2024 года

Сегодня наша страна занимает 78 место из 133 стран в Global Innovation Index-2024, занимая третью позицию в Центрально-Азиатском регионе, уступая Индии и Ирану, сообщает Zakon.kz.

"Глобальный инновационный индекс" (GII) издается с 2007 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности совместно с сетью академических партнеров. В исследовании анализируются 133 страны по 81 показателю. Итоговый рейтинг представляет собой среднее двух субиндексов: ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов внедрения инноваций (развитие технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности).

В предисловии к GII говорится, что тройка лидеров в текущем году: Швейцария, Швеция и США. За ними следуют Сингапур, Великобритания, Южная Корея, Финляндия, Нидерланды, Германия и Дания.

Фото: wipo.int

При этом авторы отмечают, что азиатские экономики со средним уровнем дохода – Китай, Индия, Индонезия и Турция – вырываются вперед, а Таиланд и Вьетнам приближаются к топ-40.

Что касается бессменного фаворита, то Швейцария занимает 1-е место 14-й год подряд. Эта страна лидирует как по результатам знаний и технологий, так и по результатам научного творчества.

Швеция впереди по инфраструктуре, развитости бизнеса, человеческому капиталу и исследованиям. США набрали лучшие в мире баллы по качеству университетов, индексу Хирша, расходам на программное обеспечение.

Южная Корея поднялась на 6 место и вошла в тройку лидеров мира по ключевым показателям, включая "Расходы на НИОКР".

В Центральной и Южной Азии продолжает лидировать Индия, переместившись на одну позицию вперед – на 39 место. Индия занимает ведущие позиции в регионе по показателям экспорта научных услуг, продуктивности компаний-единорогов (8 место в мире).

"Помимо Индии, еще четыре экономики региона поднялись в рейтинге: Казахстан (78 место), Шри-Ланка (89 место), Кыргызстан (99 место) и Таджикистан (107-е место). Казахстан сохраняет 3 место в регионе, уступая Исламской Республике Иран. Узбекистан (83 место) сохраняет 4 место в регионе, демонстрируя наивысшие показатели по росту производительности труда и количеству выпускников в области науки и техники". Global Innovation Index-2024

Важно, что в Казахстане объем услуг в области научных исследований и разработок в 2023 году достиг рекордных 200 млрд тенге – сразу в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Затраты на НИОКР при этом также показали рекорд за последние несколько лет, составив 172,6 млрд тенге – сразу на 42% больше, чем годом ранее.

Фото: wipo.int

Среди стран ЕАЭС Казахстан опередил Беларусь (85-е место), Кыргызстан (99-е место), но уступил России (59-е место и Армении (63-е место).

Ранее мы сообщали, что в Казахстане выполнением научных исследований и разработок занимаются 425 организаций, в казахстанской науке работают 25,5 тыс. исследователей. В 2024 году реализуются 1971 научный проект, 162 научно-технические программы, 137 проектов коммерциализации. Молодыми учеными реализуются 727 научных проектов.