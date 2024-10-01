Вмешательство журналистов решило проблемы ЖК в Усть-Каменогорске

О том, с какими проблемами ежедневно сталкиваются более 5 тысяч человек в новом микрорайоне, корреспонденту Zakon.kz ранее рассказали сами жители новостроек. Как выяснилось, их жалобы были услышаны, более того, после этой публикации в жизни микрорайона наметились существенные улучшения.

Ровно месяц назад собкор Zakon.kz побывала в 19-м микрорайоне Усть-Каменогорска. Люди не скрывали своего негодования, ведь обещания властей о дальнейшем благоустройстве дворов, включая тротуары вдоль проезжей части, уличное освещение, детские и спортивные площадки, так и остались в проекте.



Более того, много лет не решался вопрос со строительством детского сада, школы и запуском общественного транспорта. Если учесть, что в домах микрорайона квартиры приобрели молодые семьи учителей, госслужащих, полицейских и врачей, то эти вопросы были очень актуальны. Малыши и подростки зачастую играли прямо на проезжей части, лазали по опасным склонам и через ограждения.

"Именно после обращения в ваше СМИ наш микрорайон преобразился. Начались движения в плане изменения сложившейся ситуации. Есть улучшения, есть сдвиги, что-то сделали, что-то начали делать, что-то делается в данный момент, но главное, что обратили внимание на обращения жителей", – рассказал житель 19-го микрорайона Ержан Кулитаев.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По словам отца пятерых детей, улучшения налицо – уже построили современную детскую площадку. Возводить ее начали давно, но строили так долго и с большими перерывами, что никто и не надеялся, что дети смогут там играть раньше следующего лета.



"Только в нашем доме 198 квартир, в каждой семье по 2-3 ребенка, редкость, если нет детей. Но даже если по два ребенка, то в среднем это 350 детей только в нашем дворе. Где им было играть? Хорошо, сейчас малыши заняты на новой игровой площадке, а вот дети постарше – без дела", – рассказал Ержан Кулитаев.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

В некоторых местах вдоль проезжей части, которая в горной местности становится опасной для пешеходов, заасфальтировали тротуар, а также поставили знак, ограничивающий скоростной режим до 40 километров в час. Кроме того установили лавочки и оборудовали карманы для стоянки автомобилей.

Хотя, как признаются жители домов, основные проблемы еще не решены. Попытки наладить уличное освещение свелись к тому, что столбы установили, но электричество не провели, более того, на некоторых опорах даже не установили плафоны.

"Зато на нашу гору запустили маршрутку. Правда, интервал у нее целый час, к тому же только один маршрут. График тоже не продуман – например, в 7:00 и 8:00. Сначала очень рано, а потом уже слишком поздно для школьников. Но хоть так. Как раз дети в школу пошли, а то пока спускаться вниз еще куда ни шло, а подниматься поздно вечером, да еще и без освещения, страшно и тяжело", – рассказали жители.

Сетуют они и на то, что проблемы с электричеством пока тоже остаются – свет в домах отключается с завидной регулярностью, а вместе с ним перестают работать насосы, подающие воду и отопление. На этом фоне исчезающий интернет и остановившийся лифт кажутся неприятными мелочами. Однако жители не отчаиваются – по мере возможностей решают проблемы микрорайона сами.

Например, собственными силами они сейчас сооружают спортивную площадку для подростков, причем председатель местного ОСИ "Аль Фараби, 40" трудится на ней лично. Представился он просто – Нуржан.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Достали старые материалы – сейчас устанавливаем турники. Сварщика привлекли, чтобы все аккуратно сделал, безопасно для детей. Подросткам надо активный образ жизни вести, что можем – делаем, конечно, а как без этого? Просто не все равно, здесь и мои дети играют. Хотели еще покрытие для площадки в волейбол и баскетбол сделать, чтобы дети не травмировались, если упадут, но пока это дорого", – говорит Нуржан.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Он понимает, что в их микрорайоне еще много над чем предстоит работать, многое изменить, но главное, что на проблемы жителей обратили внимание. И в ближайшее время многие озвученные проблемы большого микрорайона на горе будут решены.