#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Общество

Решить проблемы дач под Алматы обещают в акимате

Дачи в Алматы, дачные районы, частные дома, частные участки, частные участки в Алматы, коттеджи, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 13:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года ответил на жалобы жителей дачных массивов на отсутствие электричества, воды и дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Султангазиев отметил, что под Алматы насчитывалось 674 дачных поселка.

"Более половины мы уже включили в границы населенных пунктов, и только в этом случае у нас появляется возможность из бюджета им оказывать помощь и подводить инженерную инфраструктуру – воду, свет, дороги и прочее, даже оказывать социальные услуги в виде школ, больниц", – добавил аким.

На сегодня, по его данным, более 200 тыс. человек проживают в дачных поселках.

"Сейчас акимат начал работу, и если дачи расположены рядом с населенными пунктами или внутри населенных пунктов, то изменим генплан и включим в границы населенных пунктов. И тогда можно будет там создать условия для комфортного проживания. Проблема дач поэтапно снимается. В черте Алматы над БАКАДом расположено садовое общество – оно будет в первой очереди. В одночасье решить все проблемы невозможно. Но такую задачу мы перед собой поставили и начали работу", – пообещал глава региона.

Ранее аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал, каков эффект от строительства БАКАД вокруг Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Дает большой импульс для развития агломерации: аким о БАКАД
12:58, Сегодня
Дает большой импульс для развития агломерации: аким о БАКАД
Грозит ли дефицит воды Атырауской области, ответил аким
20:42, 03 декабря 2024
Грозит ли дефицит воды Атырауской области, ответил аким
Аким Алматинской области ответил, будут ли переносить казино из Конаева
17:04, 14 июня 2023
Аким Алматинской области ответил, будут ли переносить казино из Конаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: