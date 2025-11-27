Решить проблемы дач под Алматы обещают в акимате

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года ответил на жалобы жителей дачных массивов на отсутствие электричества, воды и дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Султангазиев отметил, что под Алматы насчитывалось 674 дачных поселка. "Более половины мы уже включили в границы населенных пунктов, и только в этом случае у нас появляется возможность из бюджета им оказывать помощь и подводить инженерную инфраструктуру – воду, свет, дороги и прочее, даже оказывать социальные услуги в виде школ, больниц", – добавил аким. На сегодня, по его данным, более 200 тыс. человек проживают в дачных поселках. "Сейчас акимат начал работу, и если дачи расположены рядом с населенными пунктами или внутри населенных пунктов, то изменим генплан и включим в границы населенных пунктов. И тогда можно будет там создать условия для комфортного проживания. Проблема дач поэтапно снимается. В черте Алматы над БАКАДом расположено садовое общество – оно будет в первой очереди. В одночасье решить все проблемы невозможно. Но такую задачу мы перед собой поставили и начали работу", – пообещал глава региона. Ранее аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал, каков эффект от строительства БАКАД вокруг Алматы.

