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Происшествия

Налетели, как саранча: ролик с вандалами в Астане под "Ирину Кайратовну" обсуждает Казнет

вандализм в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 20:22 Фото: gov.kz
Пресс-служба акимата Астаны показала, как ведется борьба с актами вандализма и порчей чужого имущества в столице, сообщает Zakon.kz.

За вандализм в 2024 году выявлено свыше 360 фактов на сумму 17 млн 112 тыс. 420 тенге. С начала 2025 года – 10 фактов на сумму 393 тыс. 200 тенге.

"За вандализм привлечены к ответственности 337 граждан, из них оштрафованы 198 лица, наказаны в виде административного ареста 139 человек. Все нарушители были найдены и привлечены к административной ответственности по статье 147-1 Кодекса РК об административных правонарушениях", – рассказали в акимате.

Отмечается, что один из случаев произошел в одном из жилых домов города, где 34-летний житель умышленно сломал дверь лифта, ударив ее ногой. Полицейские установили личность нарушителя и в результате он был привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и помещен в специальный приемник для административно арестованных ДП г. Астаны.

Вандализм влечет за собой административную и уголовную ответственность. Наказание за подобные действия может включать штрафы, возмещение ущерба или даже арест.

Чтобы привлечь внимание казахстанцев, акимат опубликовал ролик, собрав в одно видео столичных вандалов. Особенно пользователи Казнета отметили подбор музыки – нападение на чужое имущество сопровождается песней группы "Ирина Кайратовна" "Налетели, как саранча".

Полиция уточняет, что постоянно проводит профилактическую работу, направленную на сохранение порядка и чистоты в городе, а также на предотвращение антиобщественного поведения. Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.


"Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, как с 2025 года будут исправлять алкоголиков, хулиганов, дебоширов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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