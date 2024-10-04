Безопасное общество: как работает полиция, чтобы кызылординцы не боялись ходить по улицам родного города

Касым-Жомарт Токаев поставил перед казахстанцами задачу – добиться того, чтобы в нашем обществе главенствовало верховенство законов РК. Только когда все законы будут работать в реальной жизни, люди смогут чувствовать себя защищенными.

Для этого необходимо повышать правовую культуру нашего общества и большое внимание уделять профилактике правонарушений. И один из актуальных вопросов в этой сфере – безопасность детей, передает Zakon.kz.



Дорога в школу должна быть легкой

Учебный год начался всего месяц назад. В этом году в Кызылординской области за парты сели почти 185 тысяч учеников, из них около 18 тысяч – первоклассники. С первого учебного дня прибавилось работы и полицейским ювенальной полиции, которые вновь стали проводить в школах воспитательные встречи и лекции. Совместно с областным управлением образования разработан план по профилактике правонарушений среди учеников.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области, после начала нового учебного года полицейские уделяют максимальное внимание безопасности учеников. Около каждой школы стоят полицейские и помогают перейти дорогу ученикам, рассказывают школьникам, как вести себя на дороге. Регулировщики стоят по оба конца пешеходного перехода, контролируют движение автомобилей и тем самым создают безопасную обстановку.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"К 8 утра наши стражи порядка дежурят на посту около школ. В это время подъезжает к школам много машин, родители везут своих детей на учебу, заезжают близко ко двору учебного заведения, поэтому полицейскому важно контролировать обстановку. Также они стоят у пешеходных переходов к школам, помогают ученикам безопасно перейти дорогу. Много детей, в том числе и первоклассники, едут в автобусах сами, без взрослых, и перейти дорогу от остановки к школе им тоже поможет правоохранитель. Это предотвратит аварию, ведь на пешеходных переходах наезды водителей на пешеходов случаются нередко", – говорит заместитель начальника Управления местной полицейской службы областного департамента полиции Рауан Алденов.

Как отметил спикер, безопасность детей во всех сферах жизни – самый актуальный вопрос в обществе. Безопасность детей и подростков – это еще и предотвращение преступлений, профилактика против наркомании, буллинга, алкоголизма, лудомании. Все мероприятия против этих бед объединены в двухлетний план по профилактике. Поэтому школы, колледжи, высшие учебные заведения всегда находятся под наблюдением полицейских.

Здесь проводятся встречи, классные часы, открытые уроки по профилактике правонарушений. Правовой всеобуч начинается с 1 сентября. В этот день полицейские рассказывают, какие права и какие обязанности есть у школьников, как вести себя в общественных местах, как не стать жертвой мошенников и преступников. Подробно рассказывают полицейские и о том, насколько важно знать Правила дорожного движения. Конечно, не все получается гладко.

"Больше 3600 родителей в области были оштрафованы за то, что их дети находились после 23:00 на улице без взрослых. Еще 215 подростков были доставлены в Центр адаптации несовершеннолетних, есть наказанные предприниматели, которые продавали подросткам алкоголь и сигареты. Если сравнивать с 2023 годом, то на сегодня число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 22%. Но работать в этом направлении еще есть над чем", – говорит Рауан Алденов.

Не бояться выйти на улицу

Закон и порядок в обществе должны наводить не только полицейские, но и все честные граждане. Это и есть главное условие "Справедливого Казахстана". Поэтому все граждане должны быть неравнодушными к тому, что происходит вокруг. Если на их глазах происходят какие-то неправомерные действия, нужно сообщать об этом. Если человек видит, что вот-вот случится противозаконное действие, то об этом тоже нельзя молчать.

В Кызылорде во многих общественных местах установлены тревожные кнопки SOS. Нажав на кнопку, человек может получить помощь от полиции, ведь сигнал идет напрямую в отделение. Если человек замечает, что кто-то распространяет наркотики, он тоже может нажать на тревожную кнопку. Стражи порядка могут быстрее раскрыть и преступления на дорогах, так как сейчас есть видеонаблюдение, видеорегистраторы, применяются новые технологии в борьбе с киберпреступлениями и интернет-мошенничеством.

Каждый день в социальных сетях пресс-служба областного департамента полиции выкладывает ролики и инструкции, как противостоять мошенникам, как не стать жертвой насилия, как вести себя человеку, если ему позвонят мошенники.

Постоянно дается информация, куда можно обратиться, если гражданин видит, что в каких-то семьях дети находятся без присмотра родителей.

Для того, чтобы женщины и дети не подвергались насилию, полицейские проводят рейды. В этих рейдах они выявляют неблагополучные семьи, определяют те, которые нуждаются в социальной защите или в медицинской помощи. В таких рейдах часто находятся те, кто употребляет или распространяет наркотики, а также семейные дебоширы, домашние тираны, преступники, находящиеся в розыске.

Работа в этом направлении не прекращается ни на день, все делается для того, чтобы кызылординцы не боялись ходить по улицам родного города.