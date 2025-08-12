"Справедливый Казахстан" в действии: от правосудия до безопасности на улицах

2 сентября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил концепцию "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", где ключевыми приоритетами названы верховенство закона, честная и прозрачная экономика, а также соцзащита граждан.

Главная цель документа – создать устойчивое государство с высоким уровнем доверия общества и оптимистичным взглядом на будущее. Как в отдельно взятом регионе реализуется идеология закона и порядка, корреспонденту Zakon.kz рассказали в Департаменте полиции Кызылординской области.

Защита прав граждан

В центре этой концепции – человек и его права. Когда государство гарантирует их соблюдение, общество становится стабильным, безопасным и процветающим, а уровень преступности снижается. Так, в Кызылординской области за шесть месяцев 2025 года количество правонарушений уменьшилось на 3%. Речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях, кражах чужого имущества, хулиганстве, а также правонарушениях, совершенных в общественных местах и на улицах города.

В регионе также наблюдается положительная динамика по раскрываемости основных видов преступлений. Этому способствовало, в том числе, открытие в районных отделениях Департамента полиции мини-центров оперативного управления, что позволило быстрее реагировать на обращения граждан и эффективнее проводить расследования.

"В них по горячим следам раскрываются правонарушения. Управление автоматическое. Для наведения общественного порядка в каждом районе установлено 77 видеокамер и 7 комплексов автоматического выявления нарушений правил дорожного движения. Операторы центров во всех районах области следят за тем, чтобы в общественных местах соблюдались чистота и порядок, не нарушались правила дорожного движения. С начала 2025 года и по сегодняшний день указанными устройствами выявлено 295 нарушений. Порядок наводится и на дорогах области. В регионе установлено 112 устройств, автоматически выявляющих нарушения водителей на дорогах. Это "Аркан", "Зерек", "Сергек" и другие мобильные комплексы". начальник департамента полиции Кызылординской области полковник Серик Ергешов

Криптовалюта, ложная реклама и телефонные мошенники

С каждым годом интернет-мошенники все больше запутывают законопослушных граждан. Орудуют они и в Кызылорде. Обманывают мошенники по-разному – представляются сотрудниками банков, КНБ, работниками почты, социальных служб, а еще и завидными заморскими женихами, жаждущими связать себя узами брака.

"Больше часа мне звонили так называемые "сотрудники КНБ", юрист одной из алматинских компаний, которые просили меня помочь им выявить мошенническую схему. Сказали, что с моего счета сняли 3,5 миллиона тенге и перевели террористическим организациям. Конечно, я испугалась, поверила вначале, но потом поняла, что меня обманывают, так как у меня на счете не было даже 35 тысяч тенге. Вовремя опомнившись, прекратила разговор и сделала скриншоты телефонов, звонивших мне. Потом обратилась в полицию, там тоже подтвердили, что мне звонили мошенники, так как сотрудники КНБ не ведут никакие допросы по телефону. Теперь я переживаю, что мошенники записали мой голос и могут использовать его в своих мошеннических действиях", – рассказала корреспонденту Zakon.kz кызылординка Сауле Садакбаева.

Несмотря на информационную разъяснительную работу (полицейские раздали на улицах города 35 тысяч памяток), люди все еще попадаются на уловки мошенников и остаются без накоплений, да еще с многомиллионными кредитами, которые им нужно платить, пока идет уголовный процесс.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по 20 подобным уголовным делам. За шесть месяцев 2025 года управлением по противодействию киберпреступности ДП Кызылординской области в целях профилактики интернет-мошенничества проведено 647 разъяснительных мероприятий. Проведены встречи с жителями города и района, разъяснительные беседы, интерактивные лекции и круглые столы. В школах, колледжах и университетах области проводились открытые уроки для студентов и школьников. Новые цифровые решения широко используются для борьбы с киберпреступлениями и интернет-мошенничеством. Здесь можно отметить несколько важных направлений. С помощью искусственного интеллекта используются алгоритмы, которые автоматически обнаруживают подозрительные транзакции. Также своевременно блокируются мошеннические транзакции через общую систему "Антифрод-центр" между Национальным банком и Министерством внутренних дел Республики Казахстан. Широко применяются специальные программы, разработанные учреждениями KazDream и Seven Hills of Kazakhstan". начальник департамента полиции Кызылординской области полковник Серик Ергешов

В Кызылорде месяц назад были арестованы двое жителей Астаны, которые обманывали казахстанцев, обещая скорый доход в Instagram. Другие мошенники давали ложные объявления о продаже автомобилей, которые им не принадлежали. Сейчас по этим делам идут суды. Под домашним арестом находится мошенник, занимавшийся продажей криптовалюты.

Рост числа мошенничества в интернет-пространстве представляет серьезную угрозу для общества. В этой связи Департаментом полиции Кызылординской области предпринимается ряд системных мер по усилению борьбы с онлайн-мошенничеством, повышению правовой грамотности граждан и профилактике преступности. В общественных местах транслируются видеоролики, раздаются памятки и информационные листовки. Проводится активная разъяснительная работа в местах массового скопления населения – центральные площади, рынки, торговые дома, общественный транспорт, аэропорт, стадион, вокзал.

Профилактика наркомании

Работа по противодействию наркопреступности также одно из направлений концепции "Справедливый Казахстан". Профилактика наркомании находится на особом контроле Департамента полиции Кызылординской области. Всего за 6 месяцев 2025 года выявлено 131 нарушение. Пресечено 32 преступления по продаже и рекламе наркотиков, 1 преступление по хранению наркотиков в особо крупном размере.

Из незаконного оборота кызылординские полицейские изъяли 449 кг наркотиков, в том числе 61 кг марихуаны, 432 г гашиша и других наркотиков, приостановлена работа 1000 сайтов, рекламирующих синтетические наркотики.

Ежедневно полицейские выходят на улицы своих участков, беседуют с жителями, интересуются, не заметили ли они что-то подозрительное. Они обходят дворы, гаражи, территории, наблюдают за городскими улицами по камерам центра оперативного управления. До конца 2025 года в Кызылорде установят еще 1400 камер видеонаблюдения, а также 19 интеллектуальных перекрестков, 58 стационарных скоростемеров.

Параллельно формируется правовое сознание граждан, ведется масштабная разъяснительная работа, внедряются цифровые решения и технологии искусственного интеллекта для анализа и предотвращения правонарушений. Концепция создана для защиты прав человека, интересов бизнеса и государства, и главное – чтобы ее положения эффективно реализовывались во всех регионах страны на благо ее граждан.