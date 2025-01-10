11 религиозных радикалов задержали в Жамбылской области

В Жамбылской области подразделением по противодействию экстремизму департамента полиции совместно с КНБ при координации прокуратуры задержаны 11 членов устойчивой группы религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 10 января в МВД РК, они распространяли в социальных сетях аудио и видеоматериалы, в том числе лекции иностранных радикальных проповедников, пропагандирующие превосходство своих единоверцев и неполноценность последователей иных верований, оскорбляющие их религиозные чувства.

"Отдельные из этих материалов ранее в судебном порядке были запрещены к распространению на территории Республики Казахстан как разжигающие религиозную вражду. При обысках по местам их проживания изъяты различные материалы религиозного содержания и другие вещественные доказательства. По результатам экспертиз в данных материалах обнаружены признаки пропаганды религиозной розни", – говорится в сообщении.





Также сообщается, что четверо подозреваемых из числа лидеров и активных участников группы водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания в качестве свидетелей преступления. Ведется досудебное расследование по признакам умышленного разжигания религиозной розни, совершенного группой лиц.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Шымкенте женщину осудили за разжигание религиозной розни в TikTok.