"И тогда я заплакала": спортсменка из ВКО рассказала о победе в якутском виде спорта на ВИК

Масштаб V Всемирных игр кочевников, прошедших в сентябре в Астане, до сих пор обсуждают в мировой прессе. Ряд популярных иностранных изданий опубликовал статьи, в которых они рассказали о казахстанском гостеприимстве и о том, какую роль Игры могут сыграть в культуре, политике и спорте.

Своими впечатлениями специально для Zakon.kz поделилась бронзовый призер V Всемирных игр кочевников из Усть-Каменогорска Ольга Душаева, которая принимала участие по не совсем обычному для казахстанцев виду спорта – мас-рестлингу.

Глобальная миротворческая инициатива

Спортсменка считает, что Всемирные игры кочевников стали уникальным событием, которое не только подчеркивает богатое культурное наследие кочевых народов, но и служит важной платформой для глобального миротворчества. Эти игры стали символом единства и взаимопонимания среди народов, объединяя людей из разных уголков мира, предоставляя им возможность продемонстрировать свои традиции, обычаи и спортивные навыки. Это взаимодействие создает уникальную атмосферу, где культура становится универсальным языком.

Это не просто спортивное событие. Это глобальная миротворческая инициатива, которая объединяет людей через культуру, спорт и общие ценности. В условиях растущих конфликтов и недопонимания между народами такие мероприятия напоминают нам о том, что мир возможен, если мы готовы открыться друг другу и учиться на богатстве нашего разнообразия. Игры становятся символом надежды на будущее, где культура и спорт служат основой для мирного сосуществования.

"Эти игры произвели огромное впечатление на сотни спортсменов, приехавших из разных уголков мира для участия в соревнованиях. И если большинство зарубежных гостей уже имели опыт соревнований такого масштаба, то для многих наших, казахстанских, спортсменов эти соревнования стали стимулом двигаться вперед. Как и для меня", – поделилась Ольга Душаева.

Традиционный спорт с современным размахом

Мас-рестлинг – это национальный вид спорта Якутии, возникший из традиционной игры в перетягивание палки. "Мас" в переводе с якутского означает "дерево, палка", а "рестлинг" с английского – "борьба". Это бесконтактное единоборство, где спортсмены не контактируют напрямую, а используют силу сопротивления и тактические приемы.

"Главная задача – вывести соперника из равновесия, перетянуть палку на свою сторону или вырвать ее из рук", – объясняет Ольга Душаева.

В мас-рестлинге существуют четкие правила и определенная техника. Во время борьбы задействованы все группы мышц, и спортсмен должен быстро реагировать на действия соперника, чтобы противостоять ему. В этом спорте существуют приемы защиты и атаки. Также важны силовая выносливость и хват.

Ольга отметила, что этот вид спорта доступен людям любого возраста и уровня подготовки. Он зрелищен и интересен. По ее словам, она влюбилась в мас-рестлинг уже будучи профессиональной спортсменкой по пауэрлифтингу.

"Впервые я узнала о мас-рестлинге от коллеги по работе и спорту в 2022 году. В тот день я пришла на тренировку, готовилась к чемпионату РК по пауэрлифтингу. Максим Осипов на тот момент набирал спортсменов по мас-рестлингу на Кубок И. Ильина, который проходил в Астане. Поскольку я была в отличной форме, мне стало интересно попробовать новый вид спорта, и я согласилась стать частью его команды", – вспоминает Ольга свой первый день в мас-рестлинге.

Максим начал готовить ее к соревнованиям. А в конце декабря в столице команда из Восточного Казахстана стала победителем в абсолютном зачете.

"Меня заинтересовал сам процесс борьбы на помосте. С виду кажется, что все просто – забрать палку у соперника. Но на деле большую роль играет быстрая реакция на действия оппонента, выносливость, техника и тактика. После этого турнира я решила, что хочу остаться в этом виде спорта", – говорит Ольга.

По словам спортсменки, имея базовую подготовку, она круглый год находилась в соревновательной форме. Но мас-рестлинг требовал определенных навыков, технически сложные моменты нужно было отработать, а правила – досконально изучить. Ольга вспоминает, что в изучении нового вида спорта ей очень помогли представители Федерации мас-рестлинга Павел Фетисов и Талап Иманталиев. Они организовали мощную тренировочную программу на UТС, и спортсмены в короткие сроки смогли усвоить основное, необходимое для старта.

"С нами была проделана огромная работа: тренировки, восстановление, психологический настрой – все это огромная заслуга нашего руководства. Было тяжело, но сейчас я понимаю, что все самое интересное впереди, и работы предстоит много", – отмечает Ольга Душаева.

Ольга с трепетом вспоминает, как готовилась к участию в Играх кочевников в Астане.

"Узнав, что я прошла отбор на Игры кочевников, я продолжила подготовку. Смотрела выступления спортсменок на международных соревнованиях, изучала их тактику. Я не знала, что меня там ждет, но была готова ко всему", – вспоминает спортсменка.

По ее словам, с самого начала церемонии открытия Игр ее не покидали волнение и восторг. За восемь лет спортивной карьеры в пауэрлифтинге она всегда мечтала попасть на международные соревнования и гордо поднять флаг Казахстана.

"И тут я понимаю, что все в моих руках, были даже слезы радости. Эмоции накрывали волной, организация была на высшем уровне, дух патриотизма усиливало музыкальное сопровождение на всем протяжении Игр", – делится пережитыми эмоциями Ольга.

Она подчеркивает, что для нее огромное значение имел тот факт, что на Играх она выступала от Восточного Казахстана.

"Это мой дом, и защищать его честь на соревнованиях такого масштаба было для меня принципиально. Впечатления, которые я испытала, взойдя на пьедестал, как бронзовый призер V Игр кочевников, не передать словами", – делится воспоминаниями спортсменка.

"И тогда я заплакала"

В весовой категории до 75 кг было 10 кандидаток. Рабочий вес Ольги – 66-67 кг. Чтобы попасть в отбор, Ольге пришлось набирать вес, потому что ее категория до 65 кг была занята спортсменкой из Улытауской области.

"Набор веса для меня дается тяжело. А те девушки, что выступали в категории до 75 кг, это их рабочий вес, кто-то даже был и с 80 кг. По весу у них было преимущество, и позже, в процессе жеребьевки, когда я узнала, что предварительные поединки у меня выпали со спортсменкой из Кыргызстана, я начала переживать – удастся ли мне дойти до полуфинала?" – говорит Ольга Душаева.

Сопернице Ольга проиграла, но, по ее словам, это только еще больше заставило ее собраться с силами и не дать больше шанса никому. В следующих поединках она уже действовала по своей тактике и в итоге завоевала бронзу.

"Самым сложным, наверное, было выйти против монгольской спортсменки. Она была намного тяжелее и опытнее, и в первой схватке сильным рывком она протащила меня по доске. Я опасалась, что удар о доску повредит мою руку, и я не смогу бороться в полную силу. А на кону бронза – отступать было некуда", – рассказывает спортсменка.

Ее переживания не оправдались, и Ольга с чувством выполненного долга взошла на пьедестал за своей наградой.

"Позже пришло осознание: вот она, мечта сбылась, ты поднимешь флаг на пьедестале! И тогда я заплакала", – вспоминает Ольга.

По ее словам, сложности в подготовке были только в освоении техники за короткий срок. Других трудностей Ольга не испытывала. На Играх она наблюдала за выступлениями фавориток в мас-рестлинге из Узбекистана и Кыргызстана, а также спортсменок из Якутии, чья страна считается основателем этого вида спорта.

"У них годами отточенная техника. Во время подготовки я поняла, что так быстро не смогу овладеть некоторыми приемами до автоматизма, поэтому пришлось использовать сильные стороны – это хват и силовая выносливость. Нужно было начинать действовать сразу, по команде, не дав сопернице "бегать" по доске", – вспоминает свою тактику Ольга.

По ее мнению, после успеха на Играх кочевников Казахстану необходимо уделить развитию национальных видов спорта особое внимание.

Молодежь заинтересуют традиции

Являясь кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и тренером по мас-рестлингу в Восточно-Казахстанской области, Ольга старается передать свои знания и навыки молодым спортсменам.

"Для меня важно именно привлечение молодежи к спорту. Я мечтаю, чтобы Восточно-Казахстанская область стала одной из лидирующих в развитии национальных видов спорта", – делится планами Ольга.

Фото предоставлены Ольгой Душаевой

По ее словам, сейчас очень важно не останавливаться на достигнутом, а приложить максимальные усилия для создания условий для занятий национальным спортом, особенно для детей из сельской местности.

"Национальные виды спорта в любой культуре играют огромное значение. Это спорт, которым занимались наши предки-кочевники. Он не требует определенных возрастных ограничений, всегда доступен для любого желающего, и его правила просты и понятны. Я считаю, что мы должны их интегрировать в школьные программы, особенно в отдаленных сельских районах", – подытоживает спортсменка.

Ольга отмечает, что за годы своей профессиональной карьеры в спорте она все чаще стала замечать, как становится сложнее привлекать молодежь к силовым видам спорта. Молодые люди все чаще стремятся к быстрым результатам, желая достичь победы здесь и сейчас. Однако Ольга подчеркивает, что спорт требует многолетнего упорного труда, и верит, что национальные виды спорта способны пробудить у молодых людей интерес и терпение.

"Сельская молодежь отличается выносливостью и крепостью, из них могут вырасти отличные борцы или кокпаристы", – говорит Ольга.

Фото предоставлены Ольгой Душаевой

В целом, Ольга считает своим главным личным достижением в спорте способность проявлять упорство и сохранять несгибаемую волю к победе, несмотря на все трудности. За восемь лет тренировок она уверена, что психологически подготовлена к любым соревнованиям, независимо от силы соперников.

Спортсменка подчеркивает, что главное в спорте – не сдаваться. По ее мнению, многие спортсмены "перегорают" еще на старте, из-за страха поражения или недостаточного опыта, но этого не должно происходить. Новичкам в спорте Ольга советует выходить на помост уверенно, с холодной головой и полной готовностью к борьбе.