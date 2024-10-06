Знаменитая девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы проголосовала на референдуме по АЭС

Свой гражданский долг выполнила сегодня и лучница, серебряный призер V Всемирных игр кочевников Ажар Тулеуканова. На референдум девушка пришла со своей семьей.

Сегодня спортсменка вместе со своей семьей проживает в Глубоковском районе.

Несмотря на плохое самочувствие, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне по тройному прыжку (2012 год) Ольга Рыпакова сегодня пришла на свой избирательный участок №7 в Усть-Каменогорске и приняла участие в общенациональном референдуме. По ее словам, именно так должен был поступить каждый гражданин.

"Неважно себя чувствую, но пропустить столь значимое событие в жизни своей страны не могла. Считаю это долгом каждого гражданина нашей страны", – прокомментировала свой поступок олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

В целом, по ВКО сегодня действуют 538 избирательных участков, в них смогут проголосовать 438 824 человека, причем все участки оборудованы всем необходимым для избирателей, включая людей с особыми потребностями: 492 оснащены пандусами, 511 – тактильными указателями.