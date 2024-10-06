Знаменитая девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы проголосовала на референдуме по АЭС
Фото: из личного архива Айшолпан Нургайыпкызы
Знаменитая на весь мир девушка-беркутчи Айшоплан Нургайыпкызы, лучница и серебряный призер V Всемирных игр кочевников Ажар Тулеуканова и чемпионка Олимпийских игр Ольга Рыпакова проголосовали на референдуме в ВКО, сообщает Zakon.kz.
Известная на весь мир девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы выполнила свой гражданский долг, не оставшись в стороне от вопроса строительства АЭС в Казахстане. Свой голос девушка оставила на участке № 976 в селе Бозанбай Уланского района, где сейчас проживает.
"Я не могла не прийти, потому что это мой гражданский долг. Я уверена, что каждый казахстанец обязан осознавать свою ответственность за будущее своей страны, а значит, должен активно выражать свою позицию", – сказала Айшолпан Нургайыпкызы.
Ранее мы рассказывали, что Айшолпан Нургайыпкызы переехала в Казахстан из Монголии, овладев искусством управления беркутами, которому она научилась у своего отца. Девушка прославилась на весь мир, так как на международных соревнованиях была самой юной.
Свой гражданский долг выполнила сегодня и лучница, серебряный призер V Всемирных игр кочевников Ажар Тулеуканова. На референдум девушка пришла со своей семьей.
"Участие в референдуме для меня и моих родных – это, прежде всего, выполнение своего гражданского долга. Участвуя в голосовании, мы принимаем важное решение, которое повлияет на нашу жизнь, на жизнь наших детей. Необходимо все обдумать и только потом принять решение", – сказала Ажар Тулеуканова.
Сегодня спортсменка вместе со своей семьей проживает в Глубоковском районе.
Несмотря на плохое самочувствие, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне по тройному прыжку (2012 год) Ольга Рыпакова сегодня пришла на свой избирательный участок №7 в Усть-Каменогорске и приняла участие в общенациональном референдуме. По ее словам, именно так должен был поступить каждый гражданин.
"Неважно себя чувствую, но пропустить столь значимое событие в жизни своей страны не могла. Считаю это долгом каждого гражданина нашей страны", – прокомментировала свой поступок олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.
В целом, по ВКО сегодня действуют 538 избирательных участков, в них смогут проголосовать 438 824 человека, причем все участки оборудованы всем необходимым для избирателей, включая людей с особыми потребностями: 492 оснащены пандусами, 511 – тактильными указателями.
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