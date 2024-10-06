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Серебряный призер парижской Олимпиады Демеу Жадраев проголосовал на референдуме

борец, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 18:37 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Серебряный призер парижской Олимпиады по греко-римской борьбе Демеу Жадраев проголосовал на всенародном референдуме и сделал свой выбор, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Комитете по делам спорта и физической культуры МТС РК.

6 октября в Казахстане проходит республиканский референдум. На избирательных участках в Алматы можно заметить ученых, писателей, актеров, музыкантов и других знаменитостей страны. В голосовании уже приняли участие народные артисты Асанали Ашимов, Бибигуль Тулегенова, популярные исполнители и звезды казахстанской эстрады Raim, Айкын Толепберген, Kyle Ruh, экс-солистка группы КешYou Балауса Ергалина и другие.

Ранее сообщалось, что зарубежные участки референдума завершили свою работу.

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