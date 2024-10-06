Касым и Жомарт, келин из Таиланда и 9 невесток: как голосовали в Актау

В Мангистауской области отмечают высокую явку на референдум. Всего в регионе открыто 250 избирательных участков, из них 12 – специальные, на которых голосуют вахтовики на месторождениях, заключенные следственного изолятора и пациенты больниц.

В области зарегистрировано 435 162 человека, обладающих правом голоса, сообщает Zakon.kz.



Тема АЭС для Актау не нова. Здесь с 1973 по 1999 год работал первый в мире опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах – БН-350. Его до сих пор выводят из эксплуатации. Но старожилы помнят этого гиганта. Свой голос на референдуме отдал и директор реактора БН-350 Марат Молдагулов.

"Уверен, что народ Казахстана сегодня проявит свою активную гражданскую позицию и проголосует за будущее развитие науки и техники", – отметил Марат Молдагулов.

Посмотреть, как голосуют казахстанцы, пришли даже иностранные граждане. Суфафон Хонгчетхем – из Таиланда, в начале 2024 года она стала келин в казахской семье. Житель Актау Мирас Арслан, который учился за границей, привез Суфафон в Казахстан. Их сватовство и свадьба тогда вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Сегодня молодая келин сопровождала мужа и свекровь на избирательный участок в Актау. Сама невестка не смогла принять участие в голосовании, так как пока не получила гражданство Казахстана. Но зато посмотрела, как проходит процесс голосования в нашей стране.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"В Таиланде также проходят выборы и референдумы, но я ни разу в них не участвовала. Сегодня я пришла посмотреть и поддержать своего супруга в этот важный для Казахстана день", – говорит Суфафон Хонгчетхем.

А в одном из районов сразу девять невесток из одной семьи пришли на референдум. Келин из семьи Бекмагуловых – победительницы республиканского этапа конкурса "Абысын – ажын". Они пришли на участок в национальной одежде, расшитой собственноручно.

На одном из участков проголосовала тройня военнослужащих: Жанарыс, Бекарыс и Акарыс. Несколько лет назад тройняшки отправились на срочную военную службу в Уральск, в Национальную гвардию. Тогда трое братьев стали первыми в истории казахстанской армии, попавшими в одну часть.

После срочной службы они вернулись в родной Актау, сейчас служат по контракту. Все трое активно увлекаются спортом. Двое из братьев с детства занимаются карате, а один – боевым самбо. Братья, которые никогда не разлучались друг с другом, одновременно отдали свои голоса.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Наш выбор и наши голоса важны для будущего страны. Это наш гражданский долг, и мы призываем каждого казахстанца прийти и отдать свой голос на референдуме", – сказали братья.

Ноу-хау для нынешнего референдума стали организованные возле избирательных участков фотозоны, аниматоры и даже батуты и аквагрим для детей.

"Я пришел с детьми на участок. Пока мы с женой голосуем, дочь пошла на аквагрим, а сын – на батуты. Это здорово, что придумали такие развлекательные мероприятия для детей", – говорит Сабит Мусаев, житель Актау.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Интересны для избирателей были и фотокиоски, которые установили на участках в Актау. Горожане смогли сфотографироваться на память. На некоторых участках организовали ярмарки – цены на хлебобулочные изделия, молочные продукты, фрукты-овощи и мед здесь были существенно ниже, чем на рынках и в супермаркетах. Идея организовать подобные развлекательные мероприятия и ярмарки принадлежит местным предпринимателям.

Скреативили и актеры областного музыкально-драматического театра, в котором как раз сегодня, в день проведения референдума, запланирована постановка спектакля "Аманат", посвященного алашординцам. В образах национальных деятелей – Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Алихана Бокейханова, Жусупбека Аймауытова, Сакена Сейфуллина, Шакарима Кудайбергенулы, Мустафы Шокая, Жалау Мынбаева и Сугира жырау Бегендыкулы – актеры пришли проголосовать на избирательный участок.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В Актау также пришли отдать свой голос родители близнецов Касыма и Жомарта. Мальчики когда-то стали популярными в соцсетях из-за своих имен. Отец близнецов Ерлан Мауленов отмечает – привел сыновей, чтобы уже сейчас понимали всю ответственность выбора. Близнецы Касым и Жомарт учатся в 10 классе в математическом лицее. Один из них мечтает стать юристом, второй – IT-специалистом.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Участвуя в подобных политических кампаниях, мы показываем, прежде всего, нашим детям, что настоящее и будущее нашей страны в наших руках", – сказал отец близнецов.

Все участки в Мангистауской области завершат работу в 20:00. Уже после начнется подсчет голосов.