#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+16°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

Самые живописные места Алматы и Алматинской области: где провести праздничные выходные

озеро в парке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36 Фото: акимат Алматы
Приближаются длительные выходные. День столицы добавит дополнительный день отдыха, а это отличный повод провести время на природе. Zakon.kz подготовил подборку живописных мест Алматы и Алматинской области, где можно провести досуг всей семьей или в компании друзей.

День столицы – отличный повод отправиться на природу

6 июля в Казахстане отмечают государственный праздник – День столицы. Дата связана с принятием Верховным Советом Республики Казахстан в 1994 году решения о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Этот день является официальным выходным, а по всей стране, особенно в Астане, проходят праздничные концерты, фестивали, выставки и различные культурные мероприятия.

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, день столицы, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Для жителей Алматы и гостей города длинные выходные – еще и прекрасная возможность провести время на свежем воздухе. Южная столица окружена горами, национальными парками и живописными ущельями, а всего в нескольких часах езды находятся природные достопримечательности, которые давно стали визитной карточкой Казахстана.

Кок-Тобе и Медеу – классика отдыха в Алматы

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: pexels

Если говорить о местах, которые обязательно посещают туристы, первое место занимают одни из символов Алматы – гора Кок-Тобе и высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

На Кок-Тобе можно подняться по канатной дороге, прогуляться по парку, насладиться панорамными видами на город, посетить рестораны и смотровые площадки.

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, лето в Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: pexels

Не менее популярным остается высокогорный комплекс "Медеу", окруженный горами, хвоей и чистым горным воздухом. Здесь расположен спортивный комплекс для зимних видов спорта, который сейчас на реконструкции. Но даже летом сюда приезжают тысячи жителей и гостей Алматы не только покататься на коньках, но и чтобы прогуляться по живописному ущелью, подняться по знаменитой лестнице здоровья или продолжить путь в сторону горнолыжного курорта Шымбулак.

Дорога в Алма-Арасан – десятки красивых маршрутов

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: Zakon.kz

Продолжив путь по Большому Алматинскому ущелью в сторону Алма-Арасана, можно открыть сразу несколько популярных туристических мест. Именно здесь находятся Большое Алматинское озеро, ущелье Алма-Арасан, многочисленные смотровые площадки, пешие маршруты, а также тропы к водопадам и альпийским лугам.

горы летом, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: pixabay

Эти места особенно популярны среди любителей хайкинга, семейных прогулок и пикников.

Современные общественные пространства Алматы

Для тех, кто не любит длительные поездки, есть альтернативные занятия в мегаполисе. Чтобы провести выходной на природе, необязательно покидать город.

Озеро Сайран, Алматы, город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: Zakon.kz

За последние годы в Алматы значительно преобразились места прогулок и общественных зон отдыха. После масштабной реконструкции озеро Сайран вновь стало одной из самых популярных зон отдыха горожан. Здесь появились прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, места для отдыха и благоустроенные общественные пространства.

река Весновка, Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: Zakon.kz

Большой популярностью также пользуются обновленные набережные рек Большой и Малой Алматинки. Вдоль русел оборудованы прогулочные маршруты, зоны отдыха, беседки, современные детские площадки и велодорожки, благодаря чему эти территории стали любимым местом прогулок для жителей города.

Национальные парки рядом с Алматы

горы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: pixabay

Большинство самых известных природных достопримечательностей Алматы входят в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Именно на территории национального парка расположены Большое Алматинское озеро, ущелье Алма-Арасан, Малоалматинское ущелье с Медеу и Шымбулаком, Бутаковский водопад, а также ущелья Тургень и Иссык. Национальный парк остается одной из самых посещаемых и особо охраняемых природных территорий страны.

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: Zakon.kz

Любителям более спокойного отдыха стоит обратить внимание и на Алматинский государственный природный заповедник, расположенный в центральной части Заилийского Алатау. Здесь находятся живописные долины рек Талгар и Иссык, альпийские луга, хвойные леса и высокогорные моренные озера, включая Акколь.

Самые знаменитые природные достопримечательности Алматинской области

каньон вдоль реки Чарын, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: pexels

Чарынский каньон

Одной из главных природных достопримечательностей Казахстана считается Чарынский каньон. Его часто называют младшим братом американского Гранд-Каньона. Наиболее известный маршрут проходит через Долину Замков, где многометровые скалы из красного песчаника напоминают древние крепости.

Кольсайские озера

Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: pexels

Кольсайские озера представляют собой каскад из трех высокогорных озер, окруженных хвойными лесами. Это одно из самых красивых мест Казахстана, популярное среди любителей пеших походов, кемпинга, верховой езды и прогулок на лодках.

Озеро Каинды

Всего в нескольких километрах находится озеро Каинды – одно из самых необычных озер страны. После землетрясения здесь образовался затопленный лес, а стволы вековых елей до сих пор поднимаются прямо из бирюзовой воды, создавая пейзаж, который давно стал одной из самых узнаваемых туристических визитных карточек Казахстана.

Каинды, озеро Каинды, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:36

Фото: pexels

Длинные выходные – это хороший повод сменить городскую суету на горный воздух, хвойные леса и живописные ущелья. Причем для этого необязательно отправляться в дальнее путешествие: многие природные достопримечательности находятся всего в нескольких десятках километров от Алматы. А разнообразие маршрутов позволяет выбрать отдых на любой вкус – от неспешной прогулки по городской набережной до поездки к высокогорным озерам и каньонам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Медеу
10:53, 10 октября 2024
Пять мест в Алматы и Алматинской области, которые стоит посетить этой осенью
Идеи для корпоратива на природе: как провести незабываемые майские праздники
18:35, 03 мая 2024
Идеи для корпоратива на природе: как провести незабываемые майские праздники
Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, горный курорт
15:03, 09 декабря 2025
Куда поехать зимой в Алматинской области: подборка живописных мест для отдыха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной после ЧМ-2026
08:17, Сегодня
Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной после ЧМ-2026
Джастин Гейджи
07:45, Сегодня
Джастин Гейджи рассказал о нелёгком пути к титулу
Елена Рыбакина
07:17, Сегодня
Рыбакина опубликовала пост после победы во втором круге "Уимблдона"
Никита Бояркин
06:49, Сегодня
Никита Бояркин вошёл в топ самых дорогих вратарей КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: