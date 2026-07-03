Самые живописные места Алматы и Алматинской области: где провести праздничные выходные

Приближаются длительные выходные. День столицы добавит дополнительный день отдыха, а это отличный повод провести время на природе. Zakon.kz подготовил подборку живописных мест Алматы и Алматинской области, где можно провести досуг всей семьей или в компании друзей.

День столицы – отличный повод отправиться на природу

6 июля в Казахстане отмечают государственный праздник – День столицы. Дата связана с принятием Верховным Советом Республики Казахстан в 1994 году решения о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Этот день является официальным выходным, а по всей стране, особенно в Астане, проходят праздничные концерты, фестивали, выставки и различные культурные мероприятия.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Для жителей Алматы и гостей города длинные выходные – еще и прекрасная возможность провести время на свежем воздухе. Южная столица окружена горами, национальными парками и живописными ущельями, а всего в нескольких часах езды находятся природные достопримечательности, которые давно стали визитной карточкой Казахстана.

Кок-Тобе и Медеу – классика отдыха в Алматы

Фото: pexels

Если говорить о местах, которые обязательно посещают туристы, первое место занимают одни из символов Алматы – гора Кок-Тобе и высокогорный спортивный комплекс "Медеу".

На Кок-Тобе можно подняться по канатной дороге, прогуляться по парку, насладиться панорамными видами на город, посетить рестораны и смотровые площадки.

Фото: pexels

Не менее популярным остается высокогорный комплекс "Медеу", окруженный горами, хвоей и чистым горным воздухом. Здесь расположен спортивный комплекс для зимних видов спорта, который сейчас на реконструкции. Но даже летом сюда приезжают тысячи жителей и гостей Алматы не только покататься на коньках, но и чтобы прогуляться по живописному ущелью, подняться по знаменитой лестнице здоровья или продолжить путь в сторону горнолыжного курорта Шымбулак.

Дорога в Алма-Арасан – десятки красивых маршрутов

Продолжив путь по Большому Алматинскому ущелью в сторону Алма-Арасана, можно открыть сразу несколько популярных туристических мест. Именно здесь находятся Большое Алматинское озеро, ущелье Алма-Арасан, многочисленные смотровые площадки, пешие маршруты, а также тропы к водопадам и альпийским лугам.

Фото: pixabay

Эти места особенно популярны среди любителей хайкинга, семейных прогулок и пикников.

Современные общественные пространства Алматы

Для тех, кто не любит длительные поездки, есть альтернативные занятия в мегаполисе. Чтобы провести выходной на природе, необязательно покидать город.

За последние годы в Алматы значительно преобразились места прогулок и общественных зон отдыха. После масштабной реконструкции озеро Сайран вновь стало одной из самых популярных зон отдыха горожан. Здесь появились прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, места для отдыха и благоустроенные общественные пространства.

Большой популярностью также пользуются обновленные набережные рек Большой и Малой Алматинки. Вдоль русел оборудованы прогулочные маршруты, зоны отдыха, беседки, современные детские площадки и велодорожки, благодаря чему эти территории стали любимым местом прогулок для жителей города.

Национальные парки рядом с Алматы

Фото: pixabay

Большинство самых известных природных достопримечательностей Алматы входят в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Именно на территории национального парка расположены Большое Алматинское озеро, ущелье Алма-Арасан, Малоалматинское ущелье с Медеу и Шымбулаком, Бутаковский водопад, а также ущелья Тургень и Иссык. Национальный парк остается одной из самых посещаемых и особо охраняемых природных территорий страны.

Любителям более спокойного отдыха стоит обратить внимание и на Алматинский государственный природный заповедник, расположенный в центральной части Заилийского Алатау. Здесь находятся живописные долины рек Талгар и Иссык, альпийские луга, хвойные леса и высокогорные моренные озера, включая Акколь.

Самые знаменитые природные достопримечательности Алматинской области

Фото: pexels

Чарынский каньон

Одной из главных природных достопримечательностей Казахстана считается Чарынский каньон. Его часто называют младшим братом американского Гранд-Каньона. Наиболее известный маршрут проходит через Долину Замков, где многометровые скалы из красного песчаника напоминают древние крепости.

Кольсайские озера

Фото: pexels

Кольсайские озера представляют собой каскад из трех высокогорных озер, окруженных хвойными лесами. Это одно из самых красивых мест Казахстана, популярное среди любителей пеших походов, кемпинга, верховой езды и прогулок на лодках.

Озеро Каинды

Всего в нескольких километрах находится озеро Каинды – одно из самых необычных озер страны. После землетрясения здесь образовался затопленный лес, а стволы вековых елей до сих пор поднимаются прямо из бирюзовой воды, создавая пейзаж, который давно стал одной из самых узнаваемых туристических визитных карточек Казахстана.

Фото: pexels

Длинные выходные – это хороший повод сменить городскую суету на горный воздух, хвойные леса и живописные ущелья. Причем для этого необязательно отправляться в дальнее путешествие: многие природные достопримечательности находятся всего в нескольких десятках километров от Алматы. А разнообразие маршрутов позволяет выбрать отдых на любой вкус – от неспешной прогулки по городской набережной до поездки к высокогорным озерам и каньонам.