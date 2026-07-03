Самые живописные места Алматы и Алматинской области: где провести праздничные выходные
День столицы – отличный повод отправиться на природу
6 июля в Казахстане отмечают государственный праздник – День столицы. Дата связана с принятием Верховным Советом Республики Казахстан в 1994 году решения о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Этот день является официальным выходным, а по всей стране, особенно в Астане, проходят праздничные концерты, фестивали, выставки и различные культурные мероприятия.
Для жителей Алматы и гостей города длинные выходные – еще и прекрасная возможность провести время на свежем воздухе. Южная столица окружена горами, национальными парками и живописными ущельями, а всего в нескольких часах езды находятся природные достопримечательности, которые давно стали визитной карточкой Казахстана.
Кок-Тобе и Медеу – классика отдыха в Алматы
Если говорить о местах, которые обязательно посещают туристы, первое место занимают одни из символов Алматы – гора Кок-Тобе и высокогорный спортивный комплекс "Медеу".
На Кок-Тобе можно подняться по канатной дороге, прогуляться по парку, насладиться панорамными видами на город, посетить рестораны и смотровые площадки.
Не менее популярным остается высокогорный комплекс "Медеу", окруженный горами, хвоей и чистым горным воздухом. Здесь расположен спортивный комплекс для зимних видов спорта, который сейчас на реконструкции. Но даже летом сюда приезжают тысячи жителей и гостей Алматы не только покататься на коньках, но и чтобы прогуляться по живописному ущелью, подняться по знаменитой лестнице здоровья или продолжить путь в сторону горнолыжного курорта Шымбулак.
Дорога в Алма-Арасан – десятки красивых маршрутов
Продолжив путь по Большому Алматинскому ущелью в сторону Алма-Арасана, можно открыть сразу несколько популярных туристических мест. Именно здесь находятся Большое Алматинское озеро, ущелье Алма-Арасан, многочисленные смотровые площадки, пешие маршруты, а также тропы к водопадам и альпийским лугам.
Эти места особенно популярны среди любителей хайкинга, семейных прогулок и пикников.
Современные общественные пространства Алматы
Для тех, кто не любит длительные поездки, есть альтернативные занятия в мегаполисе. Чтобы провести выходной на природе, необязательно покидать город.
За последние годы в Алматы значительно преобразились места прогулок и общественных зон отдыха. После масштабной реконструкции озеро Сайран вновь стало одной из самых популярных зон отдыха горожан. Здесь появились прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, места для отдыха и благоустроенные общественные пространства.
Большой популярностью также пользуются обновленные набережные рек Большой и Малой Алматинки. Вдоль русел оборудованы прогулочные маршруты, зоны отдыха, беседки, современные детские площадки и велодорожки, благодаря чему эти территории стали любимым местом прогулок для жителей города.
Национальные парки рядом с Алматы
Большинство самых известных природных достопримечательностей Алматы входят в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.
Именно на территории национального парка расположены Большое Алматинское озеро, ущелье Алма-Арасан, Малоалматинское ущелье с Медеу и Шымбулаком, Бутаковский водопад, а также ущелья Тургень и Иссык. Национальный парк остается одной из самых посещаемых и особо охраняемых природных территорий страны.
Любителям более спокойного отдыха стоит обратить внимание и на Алматинский государственный природный заповедник, расположенный в центральной части Заилийского Алатау. Здесь находятся живописные долины рек Талгар и Иссык, альпийские луга, хвойные леса и высокогорные моренные озера, включая Акколь.
Самые знаменитые природные достопримечательности Алматинской области
Чарынский каньон
Одной из главных природных достопримечательностей Казахстана считается Чарынский каньон. Его часто называют младшим братом американского Гранд-Каньона. Наиболее известный маршрут проходит через Долину Замков, где многометровые скалы из красного песчаника напоминают древние крепости.
Кольсайские озера
Кольсайские озера представляют собой каскад из трех высокогорных озер, окруженных хвойными лесами. Это одно из самых красивых мест Казахстана, популярное среди любителей пеших походов, кемпинга, верховой езды и прогулок на лодках.
Озеро Каинды
Всего в нескольких километрах находится озеро Каинды – одно из самых необычных озер страны. После землетрясения здесь образовался затопленный лес, а стволы вековых елей до сих пор поднимаются прямо из бирюзовой воды, создавая пейзаж, который давно стал одной из самых узнаваемых туристических визитных карточек Казахстана.
Длинные выходные – это хороший повод сменить городскую суету на горный воздух, хвойные леса и живописные ущелья. Причем для этого необязательно отправляться в дальнее путешествие: многие природные достопримечательности находятся всего в нескольких десятках километров от Алматы. А разнообразие маршрутов позволяет выбрать отдых на любой вкус – от неспешной прогулки по городской набережной до поездки к высокогорным озерам и каньонам.