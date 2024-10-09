Закружилась листва золотая: Алматы нарядился в пестрое одеяние

В Алматы установилась теплая погода перед осенними холодами. Наступивший октябрь радует горожан яркими красками листвы. Zakon.kz насладился пейзажами живописного убранства города и сделал атмосферные фотографии. Советуем полюбоваться на впечатляющую красоту, ведь она недолговечна.

Огненные и рыжие краски за окном радуют невероятной пестротой. Хочется быть на природе и наслаждаться последними теплыми деньками. Этому благоволит и погода: на неделе ожидается достаточно теплая погода. Однако в некоторые дни пройдут дожди, а ветер усилится.

Как отметил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, этой осенью в южной столице наблюдается типичная для нашего климата погода. В регионе не очень холодно, и в то же время – не очень жарко. Это хорошая и благодатная для мегаполиса осенняя пора.

"Осадки, в основном, обусловлены частыми вторжениями холодных воздушных масс с севера. Тепло преобладает в тот период, когда идет вынос тепла из районов юга и юго-запада, а это со стороны Узбекистана, Передней Азии и других", – отметил специалист.

Действительно, октябрь в Алматы очарователен своими красками. Город отличается разнообразием ярких всполохов. Ясень, клен, карагачи, осины, рябины и многие другие насаждения украшают Алматы своим разноцветьем. Именно в этот месяц деревья окрашиваются в желтые, малиновые и пурпурные оттенки.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Многие города в Казахстане могут похвастаться богатой природой, но утопающий в зелени Алматы, пожалуй, можно назвать лидером в этом рейтинге из-за его живописного облика.

Фото: Zakon.kz

Поднимаясь на Медеу или Кок-Тобе, выезжая в Аксайское ущелье или ущелье Алма-Арасан, посещая высокогорье Заилийского Алатау, всюду горожан и гостей мегаполиса впечатляет невероятная палитра красок осеннего преображения природы.

Фото: Zakon.kz

На фоне темнозеленой хвои лиственные деревья невероятно выгодно контрастируют своей ярко-рыжей и желтой кроной. В предгорьях Алматы путешественников окружают эффектные пейзажи, придавая прогулке по живописным местам особое очарование.

Фото: Zakon.kz

В начале октября этому способствуют и благоприятные погодные условия: еще греют теплые лучи солнца, а земля не успела остыть после летних месяцев. Но необходимо быть осторожнее – воздух и ветер становится холоднее, особенно в горной местности.

Фото: Zakon.kz

Незабываемые впечатления производят на туристов близлежащие к Алматы озера. Многие водоемы меняют цвет водной глади, выгодно выделяясь на фоне яркой растительности вокруг, а иной раз перекликаясь оттенками с первым выпавшим снегом.

Фото: Zakon.kz

Так, Большое Алматинское озеро осенью приобретает бирюзовый цвет. Именно в сентябре-октябре возможно увидеть озера во всей красе.

Фото: Zakon.kz

С высоты обрамляющих Алматы гор или со смотровых площадок туристических локаций города сейчас самое подходящее время наблюдать за безумно красивыми закатами и рассветами. Великолепная осенняя панорама ни одного не оставит равнодушным после увиденного.

Фото: Zakon.kz

Небо, окрашенное в оттенки красного, на фоне октябрьских алматинских пейзажей очаровательное. Всем романтикам и любителям роскошных видов очень советуем полюбоваться на город ранним утром или когда солнце уходит за горизонт.

Фото: Zakon.kz

Так что осень – не помеха хорошему расположению духа. И всем настроенным осенью на грустные нотки просто необходимо не отказывать себе в прогулках.

Фото: Zakon.kz

Золотая пора не даст вам ни одного шанса заскучать: не оставайтесь дома, выходите подышать свежим воздухом, шурша опавшей листвой и сделать яркие фотографии в живописных местах. Это поможет бороться с сезонной хандрой и грустинкой.