Босс и Елай против гашиша и марихуаны: как работают кинологи в Кызылординской области

Азиз Арифов – начальник кинологической службы Департамента полиции Кызылординской области. Здесь он работает 12 лет. В его подчинении 8 кинологов и 16 собак. Коллектив круглосуточно на страже безопасности кызылординцев, передает Zakon.kz.

Как рассказывает Азиз Арифов, с начала 2024 года питомцы Департамента полиции раскрыли 156 преступлений, половина из которых – это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Собаки обнюхивают машины на пограничных постах, и таким образом они находят наркотики и другие запрещенные вещества. Собаки кинологов могут за один раз обходить от 20 до 60 машин.

Немецкие овчарки обычно осматривают 20 машин, а бельгийские могут осматривать до 60 машин. Они не устают, гиперактивны, обучены искать наркотики не только растительного происхождения, но и синтетические, например, амфетамин. Обучать собак непросто, но, как говорит Азиз Арифов, у хорошего кинолога собака обучится быстро и выйдет на свое первое задание.

Фото предоставлено ДП Кызылординской области

"На Жанакорганском посту у нас работает кинолог Азамат Пазылов и его служебная собака по кличке Елай. Она у нас с 2017 года. У нее самые лучшие результаты среди других питомцев. Недавно она раскрыла такое преступление – из Тараза ехала машина в Актобе, при досмотре в ней Елай нашел больше килограмма гашиша. Это большой объем. Уголовная ответственность за гашиш начинается уже с 200 граммов. До этого времени Елай находил марихуану в 154 спичечных коробках. В Аральске немецкая овчарка Босс нашла 6 кг марихуаны при досмотре. Собаки наши обучены находить и пропавших людей, и преступников, скрывшихся с места преступления. Многих они находят по "горячим" следам", – говорит Азиз Арифов.

Фото предоставлено ДП Кызылординской области

Как рассказывает Азиз, выбрать пса на поиск наркотиков можно легко – обычно большую способность в этом деле показывают шустрые щенята, которые любят играть с мячиком. В мяч вставляют имитатор запахов наркотиков. Она этот запах запоминает и в действительности ищет свой мяч по этому запаху. Если кинолог опытный, то уже через полтора месяца его собака начнет работать. Чтобы научить умное животное искать человека, используют игровые методы. В целом, качество обучения зависит от профессионализма самого кинолога.

Среди питомцев кинологической службы есть и те, которые родились уже от служебных собак. Это уже так называемая "династия". Они успешно работают по поиску людей, взрывчатых веществ. Чтобы использовать больше своих собак, здесь планируют построить новые вольеры и родильный блок. Тогда можно выращивать своих щенков и использовать на разных участках работы полицейских.

Азиз Арифов многое знает и о характерах питомцев. Как он рассказывает, все собаки, как люди, делятся на меланхоликов, холериков, сангвиников и флегматиков. Например, один помет в 6 щенков: два из них – холерики, один – меланхолик, сангвиник и так далее. Есть трусливые щенки, но таких мало. Как и люди, собаки бывают и с геройским духом, а есть безвольные. Характер складывается в зависимости от условий, в которых растет щенок. Если его не выгуливать, не водить в общество, он будет пугаться. Поэтому с щенячьего возраста его нужно обучать, знакомить с окружающим миром, много времени уделять прогулкам, в том числе и в общественных местах.

"Почти 80% отличной работы – заслуга собак. Они самоотверженно бросаются в те места, где не может пройти человек, ищут под завалами людей. При землетрясениях и стихийных бедствиях невозможно было бы спасать людей без них. Они сутками бегут по следу пропавших, у них очень чуткий слух и превосходное чутье. Наши питомцы также бескорыстны, очень преданы нам и своей профессии. От кинолога и его собаки порой зависят человеческие судьбы", – говорит Азиз Арифов.

Все служебные собаки обучаются на специальных курсах, постоянно "повышают" свою "квалификацию". Тренировки проходят ежедневно. Каждый кинолог должен проявлять понимание и любовь к своему псу. От кинолога также требуется постоянное обучение, он должен искать разные методы тренировки. В этом ему помогают коллеги. Через 8 лет службы пса могут отправить на пенсию, но если она еще полна сил и желания работать, ее могут оставить. Если же нет, то животное забирают домой друзья кинологов или сами специалисты.

Каждый год в Кызылординской области, как и везде в республике, проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора". В это время на территории области выставляют посты, тщательно ведут работу по поиску наркотиков.

Кинологи и собаки в этой операции очень важные участники. Благодаря их слаженной работе кызылординцы могут спать спокойно и не бояться, что с ними произойдет что-то плохое. На страже их покоя и полиция, которая старается сделать все возможное, чтобы наши граждане жили в безопасном обществе.