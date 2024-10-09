Почему Казахстану важно участвовать в миротворческих миссиях ООН

Казахстанские военнослужащие продолжают нести службу в составе сил ООН. О целях миротворческой деятельности Казахстана, успехах и перспективах, а также о достижениях контингента РК – в материале Zakon.kz.

С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссии "Временные силы ООН в Ливане".

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Важным шагом для Казахстана стало самостоятельное развертывание миротворческого контингента в миссии ООН на Голанских высотах, где сегодня в составе миссии проходят службу 140 казахстанцев. Рота резерва командующего миссией выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Участвуя в миссиях ООН, Казахстан ставит перед собой несколько ключевых задач:

Поддержание международного мира и безопасности: участвуя в миротворческих миссиях, Казахстан стремится внести вклад в стабилизацию конфликтных регионов и предотвращение дальнейших вооруженных конфликтов. Укрепление международного имиджа: участие в миротворческих операциях повышает статус и международный авторитет Казахстана как ответственного и миролюбивого государства, приверженного принципам ООН. Развитие профессиональных навыков: участие в миротворческих миссиях предоставляет казахстанским военнослужащим возможность приобретения ценного опыта и навыков, которые могут быть полезны для Вооруженных сил Республики Казахстан. Содействие глобальной безопасности: Казахстан вносит свой вклад в укрепление глобальной безопасности и стабильности, демонстрируя солидарность с международным сообществом в стремлении к миру и сотрудничеству.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

В целом, участие нашей республики в миротворческих миссиях является важным компонентом международной политики страны. Казахстан не только вносит значительный вклад в поддержание международной безопасности, но и укрепляет свой международный имидж как ответственного и миролюбивого государства.

Подготовка

В первую очередь подготовка военнослужащих начинается с изучения иностранного языка. На базе Центра подготовки миротворцев, который находится в Алматы, проводится обучение английскому как основному языку общения в многонациональных миссиях ООН. Кроме того, идет обучение французскому и турецкому языкам.

"С военнослужащими проводятся практические занятия, где они самостоятельно работают с аудио- и видеоматериалами, осваивают и совершенствуют навыки разговорной речи, изучают аббревиатуры и специальные термины. Все это в будущем позволит им эффективно выполнять задачи в многонациональных штабах ООН. Если говорить про охват военнослужащих, то в 2023 году по различным языковым программам прошли обучение более двухсот казахстанских военнослужащих", – пояснил исполняющий обязанности начальника Центра миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан подполковник Валихан Байкенов.

Стоит отметить, что миротворческая подготовка является сложным процессом, в результате которого обычный военнослужащий армии Казахстана превращается в высококлассного специалиста, готового выполнять поставленные задачи в составе миротворческой миссии.

"Сами курсы подготовки, как правило, включают в себя теоретическую подготовку, сочетающую в себе лекции, презентации, видеоматериалы и групповую работу. Слушателями прорабатываются различные задачи и предлагаются решения на основе смешанных сценариев учений. А также военнослужащие изучают международное законодательство, регулирующее миротворческую деятельность, статус и обязанности миротворца, который определяется мандатом миссии, порядок его действий в кризисной обстановке. Организацию взаимодействия с различными компонентами миссии, представителями местной власти, СМИ и противоборствующими сторонами конфликта", – пояснил офицер.

На практических занятиях слушатели закрепляют полученные знания. При этом проверяются способности военнослужащих умело действовать в различных нестандартных ситуациях и выполнять возложенные задачи в непростой и резко меняющейся обстановке.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Также с будущими миротворцами проводятся практические занятия по инженерной, медицинской подготовке, выживанию в неблагоприятных климатических условиях. Отрабатываются алгоритмы действий при нападении, засаде, попадании в заложники.

В подготовке и оценке готовности подразделения принимают участие инструкторы не только Центра миротворческих операций, но и Центра разминирования и Центра военной медицины Министерства обороны Казахстана.

Фото: Zakon.kz

На завершающем этапе подготовки с личным составом контингента проводятся комплексные миротворческие учения, в ходе которых проверяется уровень полевой выучки и подготовленности личного состава к выполнению поставленных задач в составе миротворческих сил ООН.

Не только мужчины

Казахстан прилагает немалые усилия для обеспечения гендерного равенства в миротворческих операциях. Казахстанские женщины-военнослужащие в заграничных командировках занимают должности военных наблюдателей и штабных офицеров.

"Участие женщин в миротворческих миссиях не только способствует гендерному равенству, но и улучшает общую эффективность операций. Женщины вносят уникальные навыки и перспективы, которые помогают в урегулировании конфликтов и поддержании мира. На сегодняшний день 14 женщин-военнослужащих Вооруженных сил Казахстана приняли участие в различных миротворческих миссиях ООН за рубежом", – рассказал подполковник Валихан Байкенов.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Для женщин и девочек из принимающих общин в постконфликтных ситуациях казахстанские женщины-миротворцы выступают в качестве наставников и примером для подражания, показывая то, как надо отстаивать свои права и строить карьеру.

Заслуги и награды

Многие казахстанские военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами за вклад в миротворческую деятельность и имеют благодарности от командования миссий. Многие казахстанские миротворцы занимают ответственные посты в различных миссиях ООН.

"Например, наш военнослужащий подполковник Алтынбек Жалмуханов, который с прошлого года находится на африканском континенте в составе миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, является начальником штаба группы военных наблюдателей. Под его командованием миротворцы из Пакистана, Иордании, Уругвая, Индии, Туниса, Непала, Южной Африки и Ганы. Как руководитель группы он отвечает за обеспечение операционной эффективности, безопасности и административного благополучия команды военных наблюдателей сектора. Буквально на днях он и еще один военнослужащий майор Батыр Туяков были награждены командующим миссии медалями за вклад в поддержание мира и безопасности", – пояснил Валихан Байкенов.

Еще один казахстанский офицер – подполковник Илияс Мустафин, который проходит службу в составе миссии "Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах – является первым военнослужащим Вооруженных сил Казахстана, направленным в многонациональный штаб данной миссии. Недавно командованием миссии он был назначен на ответственную должность. В его обязанности входит организация взаимодействия между сторонами конфликта.

Кто может стать миротворцем?

В соответствии с Правилами существует ряд требований, предъявляемых к военнослужащим, направляемым на миссии ООН. Основными из них являются:

Срок службы в ВС РК – не менее 3 лет. Возраст – от 21 до 50 лет. Воинское звание – в зависимости от занимаемой должности в формирующемся миротворческом подразделении. Состояние здоровья – годность к службе в местах с неблагоприятными климатическими условиями. Морально-психологическое и физическое состояние – удовлетворительное. Владение английским языком – уровень английского языка в соответствии с международными стандартами.

Стоит отметить, что при прохождении миссии военнослужащим ежемесячно выплачивается трехкратное денежное содержание. Кроме того, из бюджета ООН ежемесячно они получают 1448 долларов США.