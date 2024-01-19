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Зачем Казахстану участвовать в миротворческих миссиях ООН, объяснил Карин

Карин об участии в миротворческой деятельности ООН: Важный элемент политики Фото: ortcom.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин в Telegram-канале заявил, что участие казахстанских военнослужащих в миротворческой деятельности ООН является важным элементом внешней политики страны, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня, 19 января 2024 года, Парламент на совместном заседании палат поддержал предложение главы государства о направлении казахстанских военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН.

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"Участие в миротворческой деятельности ООН является важным элементом внешней политики Казахстана, отражающим наш вклад в совместные усилия по предотвращению угрозы войн и конфликтов. Участие Казахстана в миротворческих операциях ООН в течение последних 10 лет помогло поднять престиж и укрепить позиции страны в мире, а также заслужить признательность со стороны ООН и международных партнеров".Ерлан Карин

В заключении он добавил, что участие военнослужащих в миротворческих миссиях ООН позволяет эффективно использовать преимущества международного сотрудничества и внешних ресурсов для повышения потенциала и опыта Вооруженных сил.

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Утром 19 января министр обороны Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента  предложил направить казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН. Жаксылыков обратился к депутатам от имени президента Касым-Жомарта Токаева.

В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 офицера в Центральноафриканской Республике, 2 офицера в Демократической Республике Конго, 9 военнослужащих в Ливане.

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