Зачем Казахстану участвовать в миротворческих миссиях ООН, объяснил Карин
Он напомнил, что сегодня, 19 января 2024 года, Парламент на совместном заседании палат поддержал предложение главы государства о направлении казахстанских военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН.
"Участие в миротворческой деятельности ООН является важным элементом внешней политики Казахстана, отражающим наш вклад в совместные усилия по предотвращению угрозы войн и конфликтов. Участие Казахстана в миротворческих операциях ООН в течение последних 10 лет помогло поднять престиж и укрепить позиции страны в мире, а также заслужить признательность со стороны ООН и международных партнеров".Ерлан Карин
В заключении он добавил, что участие военнослужащих в миротворческих миссиях ООН позволяет эффективно использовать преимущества международного сотрудничества и внешних ресурсов для повышения потенциала и опыта Вооруженных сил.
Материал по теме
Утром 19 января министр обороны Руслан Жаксылыков на совместном заседании палат Парламента предложил направить казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН. Жаксылыков обратился к депутатам от имени президента Касым-Жомарта Токаева.
В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров в Западной Сахаре, 2 офицера в Центральноафриканской Республике, 2 офицера в Демократической Республике Конго, 9 военнослужащих в Ливане.