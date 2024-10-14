Оптовики-курьеры и кладмены: несовершеннолетних привлекали к сбыту наркотиков в Карагандинской области

В Карагандинской области восемь несовершеннолетних задержаны за незаконные операции с наркотиками. Их использовали для нанесения граффити с рекламой наркосайтов и в качестве кладменов, передает корреспондент Zakon.kz.

Один из задержанных – школьник. Он учится в восьмом классе одной из школ Караганды, ему 14 лет. Его задержали во время нанесения наркограффити и поставили на учет по линии ювенальной полиции как лицо, склонное к совершению правонарушений. Как в регионе ведется борьба с наркотрафиком и вовлечением в него несовершеннолетних, рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.

"К сожалению, с сначала 2024 года за незаконные операции с наркотиками задержано восемь несовершеннолетних. Департамент полиции Карагандинской области призывает родителей быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное. Необходимо знать окружение своих детей, контролировать, на какие интернет-ресурсы они заходят, обращать внимание на режим дня подростка. Напоминаем, согласно действующему законодательству, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 16-летнего возраста, а по некоторым составам уголовная ответственность наступает и с 14 лет", – рассказал полковник Галымжан Бекбулатов.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Противодействие наркопреступности и профилактика наркомании являются приоритетными направлениями департамента полиции, добавил спикер. В результате принятых мер выявлено 335 уголовных правонарушений, связанных с наркотиками. В Карагандинской области изъято более 400 килограммов наркотиков.

"Вес изъятой синтетики за этот год увеличился в шесть раз и составил более 12 килограммов. Самые распространенные из них – альфа-PV и мефедрон. За распространение "синтетики" задержаны 54 лица, из них 29 – оптовики-курьеры, и 25 – закладчики-кладмены. Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и АФМ пресечена деятельность организованной преступной группы в сфере наркобизнеса в составе 16 человек, годовой оборот финансовых средств которых превышал 2 млрд тенге. Также выявлен факт легализации денежных средств, полученных вследствие распространения наркотиков", – отметил Галымжан Бекбулатов.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Для разоблачения преступной схемы членов ОПГ оперативникам понадобилось пять месяцев. Круглосуточное наблюдение, сбор информации, негласные оперативные действия помогли им взять с поличным одного из закладчиков. При нем было обнаружено несколько граммов "синтетики". Во время допроса задержанный "раскололся" и рассказал о своих подельниках.

"При доверительной беседе, осознав преступность своих действий, он указал, на какой интернет-магазин работает. Также выдал информацию об остальных участниках преступной группы. В дальнейшем, в ходе разработки организованной группы, выявлена схема распределения ролей участников, вплоть до куратора и организатора – владельца магазина. Все изобличены в совершении противоправных деяний. Их вина была доказана в ходе судебного разбирательства. Они осуждены к 15 и 16 годам лишения свободы", – добавил спикер.

В конце августа 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий управлению по борьбе с наркопреступностью удалось задержать оптовиков-курьеров из южной столицы. Они перевозили в багажнике машины более двух килограммов мефедрона в трех полимерных пакетах. При задержании один из наркосбытчиков признал свою вину в сбыте психотропных веществ. Он рассказал, что сбывал их путем закладок. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Еще один наркодилер хранил у себя дома два килограмма гашиша. Также при обыске у него обнаружен и изъят травматический пистолет "Стражник". Сам задержанный оказался работником одного из крупных предприятий региона. Он также арестован.

"Среди задержанных есть и представительницы прекрасного пола. К примеру, сотрудниками УПН в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана девушка, которая, снимая квартиру, занималась незаконным оборотом наркотиков. В ходе обыска у нее обнаружено и изъято вещество эфедрон, зиплок-пакетики в большом количестве, несколько десятков мотков разноцветных изолент, электронные весы. Допрошенная пояснила, что реализовывала эфедрон путем закладок. Общий вес готовых для распространения наркотиков составил около пятисот граммов. Эта девушка также арестована на время следствия", – дополнил полковник.

Одну из самых крупных партий наркотиков полицейские обнаружили в гараже у одного из карагандинцев. При обыске они наткнулись на тайник, где хранилось более 40 килограммов марихуаны. В отношении подозреваемого в настоящее время расследуется уголовное дело.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

"Несмотря на широкую информационно-разъяснительную работу в массмедиа, есть люди, которые продолжают заниматься нанесением наркографити. В целом полицией и общественностью проведено 310 рейдовых мероприятий с закрашиванием более 10 тыс. трафаретных рисунков с рекламой наркосайтов. Наряду с противодействием наркопреступности принимаются превентивные меры. Основной вектор профилактической работы сосредоточен на нашей молодежи. Полицейскими Карагандинской области при участии заинтересованных объединений и организаций проведено более тысячи мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняло участие более 100 тыс. человек. Местными исполнительными органами в области установлено 35 баннеров на антинаркотическую тематику", – подчеркнул спикер.

Заблокировано 172 наркосайта в Telegram, Facebook и Instagram и 12 интернет-магазинов. С участием волонтеров на улицах города проведено более 100 акций по раздаче буклетов и памяток. В образовательных учреждениях Карагандинской области реализована программа "Правовой всеобуч", предусматривающая одновременное проведение праворазъяснительной работы со стороны как руководящего состава департамента, так и рядовых полицейских области.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

"Для создания позитивной атмосферы и привлечения внимания каждое мероприятие сопровождается раздачей буклетов, листовок, спортивных шапочек, бейсболок, шейкеров, кружек и футболок на антинаркотическую тематику. Для привлечения внимания молодежи используются различные методы информирования. К примеру, в колледжах установлены гобо-проекторы, на автобусах по наиболее протяженным городским маршрутам размещена антинаркотическая информация, показ наших видеороликов осуществляется во всех образовательных учреждениях, кинотеатрах и LED-экранах нашей области", – сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Галымжан Бекбулатов.

Основными принципами справедливости в обществе выступают закон и порядок. Наркомания и распространение наркотиков – это глобальные проблемы, которые несут угрозу государству, калечат и уничтожают генофонд наций. Чужой беды не бывает, профилактика наркомании должна стать повсеместным направлением в деятельности каждого органа и организации нашей области, подытожил полковник Галымжан Бекбулатов.