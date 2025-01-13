Оригинальным способом пытались передать наркотики осужденному в Карагандинской области

В учреждение №34 Департамента УИС по Карагандинской и Улытауской областям попытались передать наркотики через конфеты, сообщает Zakon.kz.

В комнате для приема посылок и передач в результате проверки очередной посылки сотрудники оперативного отдела в пяти конфетах вместо орехов нашли вещества коричнево-зеленого цвета.

"Данный факт зарегистрирован в КУИ учреждения №34. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы выяснилось, что данные вещества являются наркотическим средством – гашиш общим весом 3,472 г. Согласно ст. 179, 184 УПК РК начато досудебное расследование ОКП ОП г. Шахтинска", – заявили в учреждении.

Ранее сообщалось, что наркотики и прекурсоры на сумму более 420 млн тенге изъяли в Алматы.