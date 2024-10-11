Полярное сияние в Казахстане: магнитная буря принесла свои сюрпризы

В ночь на 11 октября жители Семея и Караганды наблюдали в небе полярное сияние. Это последствие сильнейшей геомагнитной бури на Земле. Zakon.kz побеседовал с ученым и выяснил причины возникновения нетипичного астрономического явления над территорией нашей страны.

Полярное сияние – весьма красивое зрелище. Но большинство землян живут в широтах, где его практически никогда не увидишь. Но прошедшей ночью некоторым казахстанцам посчастливилось насладиться завораживающим зрелищем. Ночными фотографиями семейчане и карагандинцы делятся в социальных сетях с глубокой ночи. На снимках невооруженным глазом видно, как небо озарилось всполохами красного, фиолетового и зеленого цветов.

Профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева, профессор кафедры "Математика" и "Физика" Андрей Солодовник рассказал, что привело к этому неожиданному зрелищу и каких еще последствий нам ожидать от буйства геомагнитной бури.

По мнению профессора, накрывшая планету мощнейшая магнитная буря – абсолютный сюрприз для астрофизики.

"Дело в том, что время от времени плохо предсказуемо происходят на Солнце вспышки, которые обусловлены солнечной активностью. Все вспышки связаны с перестройкой структуры магнитных полей на Солнце. Магнитные поля имеют очень высокую энергетику. Во время таких вспышек бывает, что выбрасываются огромные по масштабам и энергии облака плазмы. Иногда так случается, что, достигая Земли, они влияют на магнитное поле нашей планеты. Поскольку облака плазмы – это проводящая среда, они вместе с собой несут часть магнитного поля поверхности Солнца. И, соответственно, когда взаимодействуют, то магнитное поле Земли приходит в колебательное движение из-за воздействия этих облаков. Их характеристика, соответственно, меняется, создавая своего рода напряженность магнитного поля". Андрей Солодовник

И когда на Солнце происходят более мощные всплески, потоки становятся более плотные и более активные. Им удается попасть в атмосферу Земли и вызвать свечение, так как сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Вот в таких случаях и наблюдается полярное сияние.

"В геофизическом отношении это проявляется так: в атмосферу Земли в районе магнитных полюсов, скажем, в высоких широтах на Севере, юге в Антарктиде, попадает огромное количество заряженных частиц. Эти заряженные частицы вызывают изменение состояния верхних слоев атмосферы – от избытка энергии молекулы атомов и газов верхних слоев атмосферы. Другого механизма избавиться от избытка энергии у природы нет. Только высвобождаясь – светиться, преобразовываться в световую энергию. Начинает светиться кислород, азот, который составляет земную атмосферу. Поскольку все эти атомы заряженных частиц непрерывно меняют конфигурацию под действием магнитного поля, создается такое небесное шоу, как полярное сияние – высвечивание частиц солнечной плазмы в верхних слоях атмосфер", – сказал ученый.

Он добавил, что такое астрономическое оптическое явление – большая редкость для Казахстана. Но этот эффект влияния магнитной бури можно наблюдать в умеренных широтах – широтах больше 60 градусов северного полушария. В Караганде широта 50 градусов.

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальным называют класс A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м.

"Эта магнитная буря удивительна. Очень редко у нас оцениваются масштабы, обычно навешивают ярлычки: слабая буря, средняя буря, сильная буря. И если 8 баллов – это был шторм, то сегодня ночью был экстремальный шторм в 9 баллов. Я такого не видал за последние 15 лет своей деятельности, чтобы разыгралась такого масштаба солнечная активность. Все это – абсолютный сюрприз для астрофизики и физики Солнца". Андрей Солодовник

Профессор отметил, что ученые удивлены, почему так непредсказуемо разыгралась солнечная активность. Специалисты полагали, что магнитная буря будет довольно умеренной. Но она показала себя мощнее, активность ее оказалась очень высока. "Можно сказать, что наступает максимум Солнечной активности", – подчеркнул специалист.

Будем под влиянием вспышек на Солнце до весны

За вспышками на Солнце следят не только ученые, но рядовые граждане. Чаще всего во время геомагнитных бурь происходящее в небе отражается на состоянии человека. И все люди на Земле к этому чувствительны. Правда, кто-то менее восприимчив, а кто-то более.

"В ближайшие месяцы из-за максимальной активности ожидаются изменения в самочувствии Землян. Продлится это может около полугода. Нужно быть готовым к этому. Весной влияние магнитной бури пойдет на спад. И людям с нестабильным состоянием здоровья станет легче", – добавил ученый.

В завершение беседы профессор подчеркнул, что такого масштабного астрономического явления с последующим полярным сиянием над Казахстаном он не наблюдал за последние 35 лет.

Известно историческое событие с сильнейшей геомагнитной бурей на Земле, которая произошла 13-14 марта 1989 года. Еще ее называли как "Квебекское событие". Оно случилось впервые с начала космической эры – с 1957 года во время 22-го цикла солнечной активности.

Ее особенность, которая заставила человечество запомнить ее, заключалась в масштабных последствиях. 13 марта 1989 года в канадской провинции Квебек 6 млн человек в течение 9 часов оставались без электричества. Нанесенный бурей ущерб составил 500 млн долларов, не в последнюю очередь из-за перегоревших трансформаторов.

Поэтому сейчас многие ученые переживают за то, чтобы бушующая геомагнитная буря в данный момент не отразилась на техносфере нашей планеты. И не привела, как в XIX веке к печальным последствиям, когда электрические приборы вышли из строя после сильнейшей вспышки на Солнце. После этого астрономического происшествия также наблюдались полярные бури и сияние.