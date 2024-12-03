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Служба под землей: как работают полицейские в метро Алматы и что пытаются пронести с собой пассажиры

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:38 Фото: polisia.kz
В алматинском метро круглосуточно дежурят около 30 полицейских, которые обеспечивают правопорядок, пресекают какие-либо правонарушения и помогают людям. Как работают сотрудники полиции на 11 подземных станциях – в материале Zakon.kz.

С раннего утра и до позднего вечера в Алматинском метрополитене бесконечный поток людей. Здесь же трудятся работники подземки: контролеры следят за оплатой проезда, дежурные по станции – за движением поездов. Вместе с ними работают и сотрудники полиции. Они отвечают за то, чтобы пассажиры, спускаясь на платформы к поездам, были в безопасности. Полицейские мегаполиса наблюдают за порядком, пресекают случаи правонарушений и при необходимости оказывают помощь пассажирам метро, в том числе и медицинскую.

"При несении службы на объектах метрополитена сотрудник роты патрульной полиции ведет наблюдение за посадкой и высадкой пассажиров электропоездов, оказывают содействие работникам службы движения в регулировании пассажиропотоков. В случае падения пассажира на "жесткий путь" полицейский должен незамедлительно проинформировать дежурную часть о срочном снятии напряжения с контактного рельса и вызывать медицинских работников", – рассказал командир роты патрульной полиции на метрополитене ДП Алматы, майор полиции Данияр Разбекулы. 
метро, метрополитен, Алматы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:38

Фото: ДП Алматы

Во время патрулирования полицейский метрополитена может пройти примерно 10 километров по станции. При этом, если у постового "на земле" хотя бы меняется окружающий мир, то у полицейского в метро все привычно: поезда, вестибюль и турникеты. Однако сами сотрудники полиции, работающие в подземке, отмечают, что в целом их служба никак не отличаются от работы их коллег, которые несут службу на поверхности.

"Служба сотрудника роты патрульной полиции управления полиции на метрополитене по своей сути ничем не отличается от службы сотрудников полка патрульной полиции. Он выполняет такие же функции по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных посягательств. И исполнение указанных задач не требует специальной подготовки", – пояснил Данияр Разбекулы.
метро, метрополитен, Алматы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:38

Фото: ДП Алматы

Одна из самых важных задач полицейского в метрополитене – это не дать нарушителю пронести запрещенные предметы или вещества. Каждая станция метро оборудована рентгено-телевизионным устройством, с помощью которого ручная кладь проверяется дистанционно. Однако полицейские отмечают, что техника не всегда может помочь выявить преступника. Поэтому полицейские в первую очередь опираются на личный опыт и свои знания.

"Из курсов криминологии известно, что импульсивность, нервное состояние, а в каких-то случаях не совсем адекватное поведение дают основания для остановки и тщательной проверки человека", – поделился полицейский.
метро, метрополитен, Алматы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:38

Фото: ДП Алматы

Кроме этого, полицейские в метро часто оказывают помощь людям, которые не ориентируются на местности и могут заблудиться между станциями.

"Однажды двое молодых иногородних парней, являющихся друг другу близкими друзьями, решили прокатиться на метро. По своей невнимательности они сошли на разных станциях. Так как в метро недоступна сотовая связь, самостоятельно найти друг друга парни не смогли. Один из них обратился к сотрудникам роты патрульной полиции за помощью. Полицейские развернули целую операцию по поиску местонахождения его спутника. Патрули быстро нашли его по видеокамерам и организовали друзьям встречу", – рассказал Данияр Рызбекулы.

Стоит отметить, что в этом году в алматинской "подземке" было изъято свыше 70 ножей, кастетов и других видов оружия. Кроме того, пресечено 13 фактов хранения наркотиков.

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