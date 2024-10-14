Как "Юридическая клиника" помогает казахстанцам в сложных правовых ситуациях

В Алматы в здании Университета КИМЭП открылся фронт-офис "Юридической клиники", где бесплатно консультируют казахстанцев по правовым вопросам, сообщает Zakon.kz.

"Юридическая клиника" – инициативный проект, направленный на предоставление бесплатной правовой помощи представителям социально уязвимых групп населения по гражданским, административным, трудовым, семейным, жилищным, земельным и миграционным вопросам. Проект существует с 2011 года, а с 2016 года "Юридическая клиника" работает совместно с крупнейшей справочной информационной системой "Параграф".

Как это сотрудничество помогает повышать юридическую грамотность казахстанцев, Zakon.kz рассказала директор по практическому обучению, профессор практики Школы права Университета КИМЭП (LL.M.) Алина Давар.

– Когда и при каких обстоятельствах открылась "Юридическая клиника"?

– Юридическая клиника была открыта в 2011 году. Сооснователями проекта были профессора Жанат Алиманов, Сельби Дурдыева (на момент основания клиники – магистрант Школы права) и я, которая так же на тот момент являлась магистрантом этой школы. Толчком к открытию клиники послужили необходимость практической подготовки студентов, и, безусловно, стремление удовлетворения потребности общества в юридической помощи.

Алина Давар. Фото: Университет КИМЭП

– Как началось ваше сотрудничество с ИС "Параграф"?



– Нашему партнерству уже больше восьми лет, и началось оно с общей цели – желания повысить правовую грамотность населения. Именно так появился проект "Спроси юриста", основанный в январе 2016 года профессором КИМЭП Жанатом Алимановым и Михаилом Коломиным, который на тот момент был руководителем одного из проектов ИС "Параграф" на базе нашей "Юридической клиники".

В рамках данного проекта студенты старших курсов под моим руководством, а также при непосредственном наставничестве наших лучших студентов-старшекурсников оказывают бесплатную юридическую помощь в виде письменных онлайн-консультаций пользователям со всего Казахстана, направившим свой вопрос на платформу "Спроси юриста", разработанную и поддерживаемую профессиональнейшей командой ИС "Параграф".

Михаил Коломин. Фото: Университет КИМЭП

– Расскажите о недавно открывшемся фронт-офисе "Юридической клиники". Каковы его роль и значение?



– Фронт-офис является наиболее доступной, "внешней" точкой контакта для клиентов, где они могут получить консультации и информацию о наших услугах. Наш основной офис находится внутри кампуса университета, доступ к которому ограничен для широкого круга граждан. Поэтому руководство университета выделило дополнительное пространство под фронт-офис клиники с отдельным входом. Теперь сюда может прийти любой нуждающийся в юридической помощи.

Значение фронт-офиса "Юридической клиники" для общества сложно переоценить. Это:

увеличение доступности. Ведь фронт-офис находится в более удобном для населения месте, что облегчает доступ к юридической помощи;

снижение барьеров. Многие люди испытывают стеснение при посещении "Юридической клиники" на территории кампуса, а фронт-офис создает более дружелюбную атмосферу;

укрепление доверия. Наличие нескольких точек доступа повышает доверие граждан к юридическим службам, демонстрируя их готовность быть ближе к людям;

практическое обучение. Студенты, работающие во фронт-офисе, получают больше возможностей для практики.

Фото: Университет КИМЭП

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о внедрении курса "Спроси юриста" в качестве обязательного компонента практики в программах обучения Школы права?

– За годы сотрудничества в проекте "Спроси юриста" нами было оказано более 1100 консультаций. Мной и многими другими коллегами, в том числе из правовой индустрии, были подмечены высокие навыки юридического письма и анализа студентов, участвовавших в данном проекте, в сравнении с теми студентами, которые в этом проекте не участвовали. Со временем в определенных профессиональных кругах участие в проекте "Спроси юриста" стало даже неким брендом, отличающим кандидатов при приеме на работу. Этот момент был учтен при разработке программы Практического обучения (Experiential Learning), и мы внедрили курс "Спроси юриста" (90 контактных часов) в компонент практики с целью повышения подготовки студентов и улучшения их навыков работы с правовыми вопросами.

Внедрение курса "Спроси юриста", основанного на предоставлении письменных онлайн-консультаций студентами юридического факультета, включает множество аспектов:

определение тематики консультаций (например, семейное право, трудовое право, жилищные вопросы) и построение ответа до готовой консультации; проведение семинаров и тренингов по основам консультирования, правовым вопросам и этике; обучение работе с онлайн-платформами для предоставления консультаций; организация регулярных сессий для обучения предоставлению консультаций под контролем инструктора курса; изучение норм профессиональной этики в юридической практике; включение курса в общий учебный план школы как обязательного элемента практической подготовки; связывание теоретических знаний с практическими навыками в рамках курса.

Как мы видим, введение этого курса позволяет студентам внести вклад в решение правовых проблем населения, что, несомненно, будет способствовать их дальнейшему профессиональному росту. Таким образом, сотрудничество с информационной системой "Параграф" не только обогащает учебный процесс, но и приносит значительную пользу казахстанскому обществу.