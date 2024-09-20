Нуждающимся – безвозмездная помощь, студентам – практика: Юридическую клинику открыли в "Нархозе"

Сегодня, 20 сентября, в алматинском университете "Нархоз" прошла церемония открытия офиса Юридической клиники, где студенты-юристы будут бесплатно консультировать население, передает Zakon.kz.

Как отметил в своей вступительной речи директор Школы права и государственного управления, профессор Талгат Сарсенбаев, новая Юридическая клиника находится в отдельном помещении, в ней созданы все условия для того, чтобы оказывать необходимую помощь гражданам.

Фото: Zakon.kz

"Мы преследуем две цели. Во-первых, организовать практику для наших студентов, во-вторых, возложить на них социальную миссию. Тем самым мы вовлекаемся в устойчивое развитие, приверженцем которого в последние годы является Казахстан", — считает Сарсенбаев.

По мнению президента "Нархоза" Каната Кожахмета, открытие клиники – большой шаг в направлении дуального обучения. Ведь нередко работодатель требует от соискателя и наличия диплома, и опыта работы, а свежеиспеченный выпускник едва ли может удовлетворить обоим критериям. Теперь этот "замкнутый круг" можно будет разорвать.

Объясняя важность инициативы, Кожахмет рассказал гостям притчу:

"Проводник выводил людей из темной пещеры. В какой-то момент он велел группе собирать камни. Кто-то прислушался к проводнику, поднимал, а кто-то подумал, что идти и без того тяжело, и проигнорировал его слова. Когда путники наконец выбрались из пещеры, вход в нее завалило. Собранные камни оказались алмазами, но те, кто их не собрал, уже не могли вернуться назад. Так же и в университете: пока учишься, не осознаешь в полной мере всей ценности. Клиника "подсвечивает" необходимые знания, дает понять, что они очень пригодятся в будущем. Студенты начинают серьезнее относиться к учебному процессу".

Он добавил, что одно дело – просто слушать преподавателя, другое – встретиться с клиентом. Как раз при столкновении с реальной проблемой учащийся вспоминает содержание лекций и применяет полученные знания в "полевых условиях".

"После окончания университета назад не вернешься, диплом выдали – все, дальше сам. Но человек уже не уйдет из "пещеры" ни с чем, потому что знает, какие навыки являются "алмазами". Мы подготовим специалистов, за которыми будут охотиться юридические и правовые структуры, потому что им будут нужды такие кадры — знающие теорию и вместе с тем обладающие опытом работы", — подытожил спикер.

В свою очередь директор Евразийского института экономико-правовых исследований Берик Имашев уверен — значение теоретической базы тоже нельзя преуменьшать.

Он обратился к студентам:

"Время, которое вы посвятите Юридической клинике, станет вашим "боевым крещением". Я никогда не забуду, с чего начинал, это остается с вами на всю жизнь. Первые шаги запоминаются".

Генеральный директор компании "ЮрИнфо" Михаил Коломин подчеркнул, что клиника должна способствовать новому подходу к процессу обучения.

"Здесь очень хорошо было подмечено, бывают такие моменты, когда теория отличается от практики. Благодаря клинике эта разница уменьшится. Мы работаем с "Нархозом" с мая 2019 года и отрадно, что руководство вуза относится с большим пониманием к тому, что это не материальный актив. Но зато он повлияет на качество предоставления образовательных услуг, обеспечит практический опыт и сформирует гражданскую позицию. Здесь студенты будут оказывать юридические консультации людям, которые в этом нуждаются, причем безвозмездно. А это воспитывает патриотизм, социальную ответственность будущего специалиста. Очень важно, чтобы молодой специалист был небезразличным", — сказал Коломин.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По его словам, у информационной системы "Параграф" есть проект "Спроси юриста", в рамках которого профильные эксперты принимают вопросы от граждан. Эти кейсы в том числе направлялись в университет "Нархоз" — учащиеся отвечали. Как выяснилось, уровень и качество ответа клиницистов сопоставимы с профессионалами, дающими платные консультации. Проявив активность в Юридической клинике, студент покинет стены учебного заведения с готовым портфолио, которое сможет предъявить потенциальному работодателю.

По итогам мероприятия президент "Нархоза" Канат Кожахмет торжественно подписал меморандумы о сотрудничестве с партнерами.