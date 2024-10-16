Как реализуют проект "Безопасное общество" в Алматы и какие внедряют технологии

В регионах Казахстана реализуется проект "Безопасное общество", который нацелен на создание безопасной среды для граждан. Он включает использование новых технологий, выявительную систему правонарушений и онлайн взаимодействие с людьми. Какие работы проводятся на местах, узнал Zakon.kz.

Как реализуется проект в одном из городов страны, какие мероприятия проводятся с жителями по профилактике и пресечению правонарушений, мы решили рассказать на примере Алматы.

Сервисная полиция

По словам заместителя начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Айтана Елеусизова, проект "Безопасное общество" – это огромный комплекс мер, который включает три основных блока: сервисная модель полиции, безопасность граждан и снижение преступности в отношении несовершеннолетних и совершенными ими.

"По трем направлениям проекта мы отслеживаем и анализируем показатели. Если говорить о сервисной модели полиции, то она в свою очередь делится на три направления. Первое – построение модульных пунктов полиции, который мы полностью реализовали. Сейчас по городу работают 23 таких модуля. В каждом районе города как минимум по два. Остальные сконцентрированы именно в туристических и в самых посещаемых участках города. Такие как: Арбат, площадь Абая, горнолыжный комплекс Медеу, аэропорт и другие". Айтан Елеусизов

Принцип "одного окна"

Второе направление заключается в открытии сервисных центров полиции. По городу предусмотрено восемь единиц, сейчас функционируют семь. В Турксибском районе планируется открытие, сейчас там завершаются ремонтные работы.

"В сервисных центрах работа ведется по принципу "одного окна". То есть обратившийся, у которого есть несколько проблем, может их решить в одном месте. Для этого нужно только обратиться в центр. И уже на месте заявителю окажут комплексную помощь и помогут решить возникший вопрос через портал госуслуг. То есть все услуги объединили в одном месте". Айтан Елеусизов

Айтан Елеусизов отметил, что центр создан с акцентом на психологически комфортную обстановку для граждан. Так обратившийся сможет открыто рассказать о своей проблеме и не будет ощущать неудобств.



"Когда мы изучали причину, почему чаще всего совершаются преступления, как уголовные, так и административные, то выяснялось, что в основном это была недосказанность людей, которые не смогли рассказать о возникших трудностях вначале, а после возникла агрессия и эмоции. Поэтому в рамках проекта созданы такие условия, чтобы каждый пришедший мог донести то, что его беспокоит. То есть преимущество сервисного центра в том, чтобы граждане не сталкивались с теми, кто проходит по более тяжким преступлениям. Там нет подучетников и задержанных людей. Это не РОВД", – рассказал заместитель начальника местной полицейской службы ДП города Алматы.

Таким образом, человек морально понимает, что первостепенная задача сотрудников полиции – охрана общественного порядка. И правоохранители – это не карательный орган, а блюстители порядка, которые соблюдают нормы законодательства, поясняет Елеусизов.

Сервисный центр работает с 9:00 до 19:00. На месте прикомандированы психологи, кадровики для молодежи, которые хотят поступить в полицию, участковые, инспектора ювенальный полиции, по защите прав детей от насилия и др.

Вместе с тем в рамках проекта "Безопасное общество" сотрудники полиции посещают дополнительные курсы по оказанию сервисных услуг в Алматинской академии МВД РК. Их обучают на клиентоориентированность и незамедлительное решение проблем людей на месте обращения.

"Мы обучаем сотрудников решать проблему комплексно. Местный исполнительный орган, прокуратура, омбудсмены по защите прав людей должны работать все, как один орган. Возьмем, например, вот такую ситуацию: в полицию поступил вызов и на место был отправлен участковый. Уже на месте сотрудник полиции в первую очередь смотрит, насколько благополучна семья. И если правоохранитель замечает, что муж безработный, а ребенок ничем не занят и не учится, то связывается с коллегами из профильных ведомств, которые пытаются помочь и решить проблему. Там сотрудники управления соцзащиты предлагают родителям ребенка найти работу, а учащимся занимаются специалисты из управление образования", – отмечает Айтан Елеусизов.

Новые технологии

Дополнительно по проекту "Безопасный город" в Алматы реализуется проект тревожная кнопка SOS. Их установили на 30 участках. Принцип работы устройства прост: человек нажимает на кнопку, сигнал оперативно поступает в полицию и уже позже обратившийся может попросить помощи у диспетчера.

К слову, в настоящее время в общественных местах Алматы установлено более 150 тыс. камер видеонаблюдения, которые подключены к Центру оперативного реагирования (ЦОУ).

"Сейчас в пилотном режиме МВД страны реализует проект – распознание лиц. В базе находятся: подучетные, находящийся в розыске, отбывшие срок против половой неприкосновенности, люди, которые подвержены влиянию деструктивных течений, иностранцы, которые совершали преступления в других странах. Пока эта система установлена в более 44 тыс. камерах видеонаблюдения. В первую очередь это социальные объекты и места массового скопления людей: школы, больницы, метро и др. Если проект успешно пройдет апробацию мы реализуем его по всему городу. Однако пока совместно с разработчиками нужно завершить некоторые моменты в системе", – объясняет Айтан Елеусизов.

Встреча с жителями

При этом в рамках проекта "Безопасное общество" раз в квартал проводятся встречи с населением. Эти мероприятия позволяют жителям напрямую озвучивать свои вопросы и предложения, в том числе по благоустройству территории. Такие встречи сотрудники полиции проводят совместно с местными исполнительными органами.

"Все обращения во время встречи с населением фиксируются. Также проверяется криминогенная обстановка на районе. К примеру, в летний период в основном совершались кражи мопедов и самокатов, которые жители оставляли в подъездах без креплений. Есть специальные чаты жителей с участковыми инспекторами, чтобы можно было через фото и видео сообщать о своих проблемах. Это приоритетный момент, чтобы сотрудники работали с жителями на местах и им было легче обратиться к блюстителю порядка. Для этого необязательно писать заявление, достаточно будет видео или фото, а уже сотрудники сами отрабатывают обращение и выезжают на место правонарушения. Сейчас все онлайн". Айтан Елеусизов

При этом участковые инспектора проводят обход по домам, где знакомятся с жителями и оставляют свои контакты. К примеру, сейчас в полиции на особом контроле семейно-бытовые конфликты, если раньше дело можно было закрыть, если кто-то из конфликтующих пишет заявление, что не имеет никаких претензий, то сейчас так уже не получится. Все решается через суд.

Говоря о результатах проекта "Безопасное общество" эксперт отмечает, что за последние пять лет наблюдается значительное снижение уровня преступности. По сравнению с прошлым годом, количество зарегистрированных преступлений в Алматы снизилось на 10%.

Это стало возможным благодаря постоянному и тесному взаимодействию с жителями Алматы, а также активному мониторингу обстановки со стороны участковых инспекторов, за которыми закреплен определенный участок.