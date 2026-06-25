Новые технологии укрепляют безопасность военнослужащих в Казахстане

В Вооруженных силах Казахстана продолжается внедрение современных цифровых технологий, направленных на повышение безопасности военнослужащих, укрепление воинской дисциплины и совершенствование системы профилактики правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Одним из перспективных направлений этой работы является применение интеллектуальных систем видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта. Новые технологии позволяют в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг обстановки на объектах воинских частей, своевременно выявлять потенциально опасные ситуации, фиксировать нарушения установленного порядка и оперативно информировать должностных лиц для принятия необходимых мер реагирования.

Фото: Минобороны РК

Вопросам безопасности военнослужащих в армии уделяется особое внимание. После прибытия в воинские части военнослужащие срочной службы проходят курс молодого бойца и программу адаптации к условиям воинской службы. На постоянной основе проводится психодиагностическое обследование личного состава, организована работа военных психологов, осуществляется мониторинг морально-психологического состояния военнослужащих.

Фото: Минобороны РК

В воинских частях функционируют системы видеонаблюдения, работают опорные пункты военной полиции, проводятся ежедневные профилактические мероприятия. Военнослужащим срочной службы обеспечена возможность регулярного общения с родственниками посредством телефонной связи и сервиса видеозвонков "Отбасымен бейнеқоңырау".

В целях предупреждения правонарушений и происшествий в войсках используются цифровые системы контроля и мониторинга "Напарник", "Пирамида" и "Жауынгерлік дос", а также комплекс алгоритмов профилактики правонарушений и гибели личного состава.

Фото: Минобороны РК

Важная роль в поддержании правопорядка отводится командирам и сержантскому составу, которые проходят специальную подготовку по вопросам управления воинскими коллективами, укрепления дисциплины и профилактики конфликтных ситуаций.

Контроль за соблюдением прав военнослужащих осуществляется во взаимодействии с родительскими комитетами и Комитетом солдатских матерей. Для оперативного обмена информацией созданы родительские чаты с участием командиров воинских частей.

Фото: Минобороны РК

Кроме того, в рамках реализации межведомственной программы "Цифровая профилактика" Министерством обороны внедрена система подачи обращений военнослужащих посредством QR-кода. Новый сервис обеспечивает дополнительный механизм защиты прав военнослужащих и способствует укреплению принципа "Закон и Порядок".

Для оперативного реагирования на обращения граждан и военнослужащих в Главном управлении военной полиции Вооруженных сил действует единый Call-центр "Горячая линия" по номеру +7 (7172) 72-11-66.

Последовательное внедрение цифровых решений и современных технологий способствует созданию безопасных условий прохождения воинской службы, повышению эффективности профилактической работы и дальнейшему развитию Вооруженных сил Казахстана.