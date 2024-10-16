Армения считает Казахстан ключевым экономическим партнером в Центральной Азии – политолог Андраник Ованнисян

Сегодня Армения видит в Казахстане ключевого экономического партнера в Центральной Азии. Так считает востоковед, политолог, эксперт по вопросам стран Кавказского региона и Центральной Азии Андраник Ованнисян, комментируя итоги официального визита президента Армении в Казахстан.

По словам эксперта, совместная деятельность в рамках ЕАЭС позволяет странам расширить взаимную торговлю и инвестиции, сообщает Zakon.kz.

- В этом году страны отмечают 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией. Что вы можете сказать об уровне и характере армяно-казахстанских отношений сегодня? Какое место Казахстан занимает во внешнеполитической стратегии Армении?

- С момента установления дипломатических отношений в августе 1992 года и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве в сентябре 1999 года Армения и Казахстан планомерно развивают на двустороннем уровне политические, экономические и культурно-гуманитарные связи, а также сотрудничество в рамках международных и региональных интеграционных объединений, таких как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. На сегодняшний день отношения между Ереваном и Астаной можно охарактеризовать как дружественные и конструктивные, однако имеющийся потенциал, в частности в торгово-экономической сфере, раскрыт не в полной мере.

Сотрудничество между Арменией и Казахстаном основывается на взаимных интересах и стремлении укрепить связи по различным направлениям. На текущий момент Армения рассматривает Казахстан в качестве ключевого экономического партнера в Центральной Азии, а совместная деятельность в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет расширить взаимную торговлю и инвестиции. При этом имеются объективные преграды, в частности, отсутствие рентабельных транспортно-логистических маршрутов между Арменией и Казахстаном. Однако этот вопрос решаем, и преодоление логистических барьеров откроет новые горизонты для сотрудничества между Арменией и Казахстаном.

- Президент Хачатурян отметил, что "впечатлен тем прогрессом и развитием, которое происходит в Казахстане". Как в Армении оценивают политические и экономические реформы последних лет в Казахстане, которые были инициированы президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым?

- Мнения представителей общественно-политического сообщества Армении разнятся, однако большинство положительно оценивает политические и экономические реформы, инициированные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после известных событий 2022 года. Так, эксперты отмечают, что Казахстан под руководством Токаева делает значительные шаги к модернизации экономики, а также диверсификации и улучшению делового климата в стране. Это создает интерес для международных акторов в плане совместных проектов и возможных инвестиций. К примеру, в Армении проявляют особый интерес к транспортно-логистическим возможностям Казахстана и рассматривают перспективы инвестиций в инфраструктурные проекты на побережье Каспийского моря и на границе с КНР. Помимо этого, реформа системы управления, борьба с коррупцией и развитие социального сектора также вызывают интерес в Армении, поскольку они соответствуют современным требованиям к эффективному государственному управлению.

- Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве Казахстана и Армении. Взаимный товарооборот по итогам 2023 года увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году, несмотря на новые направления и углубление торгово-экономической кооперации между странами, показатели товарооборота показывают снижение. Чем это объяснить?

- Основным препятствием на пути наращивания торгово-экономических отношений между Арменией и Казахстаном остается отсутствие оптимальных транспортно-логистических путей. В настоящее время торговля между Арменией и Казахстаном в основном осуществляется по загруженному маршруту через КПП "Верхний Ларс" (через территорию Грузии и России). Сложная транспортная логистика Сюникской области Армении и излишние погрузочно-разгрузочные работы затрудняют реализацию транспортировки по маршруту "Актау-Туркменбаши-Тегеран-Ереван", который, к слову, на 500 км длиннее дороги через КПП "Верхний Ларс".

Стабильное развитие торгово-экономических отношений между Арменией и Казахстаном в долгосрочной перспективе возможно в случае строительства железной дороги, или получения Арменией доступа к железной дороге, проходящей через Нахичеванскую Автономную Республику, которая свяжет Армению с Ираном. В дальнейшем эта железнодорожная ветвь соединится с более протяженной сетью: "Тебриз-Тегеран-Горган (Иран) – Этрек-Берекет-Гызылгая (Туркменистан) – Жанаозен-Актау (Казахстан)". Данная железная дорога имеет стратегическое значение, ведь она свяжет Армению не только с Казахстаном, но и со всеми странами Центральной Азии, а также КНР. Общая протяженность маршрута составит 2800 км. При средней скорости грузового поезда в 45 км/ч, данный путь будет преодолен менее чем за трое суток, что значительно сократит время доставки и снизит транспортные расходы не только между Арменией и Казахстаном, но и в рамках реализации международных логистических проектов, к примеру, "Один пояс – один путь".

- В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной, финансовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области цифровизации. Какие точки роста в торгово-экономическом сотрудничестве и в каких конкретно сферах вы видите?

- В первую очередь необходимо заняться решением транспортно-логистических вопросов, что позволит облегчить перемещение товаров и снизить затраты на логистику. Когда между Ереваном и Астаной появятся рентабельные маршруты, перспективы взаимодействия откроются по разным направлениям. На текущий момент стоит выделить аграрную и энергетическую сферы сотрудничества, так как в Армении заинтересованы в повышении продовольственной и энергетической безопасности, а также диверсификации экономических связей, привязанных в основном к РФ. Кроме того, имеется существенный потенциал для сотрудничества в сфере цифровизации и высоких технологий. Казахстан может предоставить платформы для стартапов (крупнейший в регионе международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub"), а Армения — квалифицированные кадры для разработки совместных проектов, в том числе в сфере кибербезопасности.

Важно отметить, что научно-образовательные и культурно-гуманитарные инициативы также способствуют укреплению взаимопонимания между народами Армении и Казахстана. Подобные инициативы помогают лучше узнать культурное наследие, создают платформу для диалога и культурного обмена, что позитивно сказывается на двустороннем сотрудничестве между государствами. К тому же, немаловажный вклад в этот процесс может внести армянская община Казахстана, насчитывающая, по разным сведениям, до двадцати тысяч человек.

- Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять Алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора. Как вы оцениваете миротворческие инициативы президента Токаева? И какова вероятность того, что Армения и Азербайджан снова обратятся к Алматинской площадке для урегулирования нерешенных вопросов по мирному договору?

- Президент Токаев, обладая достаточно большим опытом в сфере дипломатии и международных отношений, вносит весомый вклад в реализацию миротворческих инициатив, которые укрепляют авторитет и положительный имидж Казахстана на международной арене. Кроме того, это также создает возможность для Казахстана продемонстрировать свою роль в обеспечении безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Вероятность того, что Армения и Азербайджан снова обратятся к Алматинской площадке для урегулирования нерешенных вопросов в рамках нормализации отношений, зависит от реальной заинтересованности Еревана и Баку в мирном разрешении конфликта и готовности к компромиссам. Учитывая, что по различным причинам премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев отказываются от переговорных площадок, предлагаемых со стороны США, ЕС и РФ, а площадка в Грузии в ближайшие месяцы не будет востребована из-за предстоящих парламентских выборов, высока вероятность, что лидеры Армении и Азербайджана воспользуются площадкой Казахстана. В этом контексте следует отметить, что Кавказский регион представляет особый интерес для Казахстана в рамках диверсификации транспортно-логистических маршрутов. Однако для полноценного использования транзитных возможностей Азербайджана, Армении и Грузии необходимо установление мира и стабильности на Кавказе, и Казахстан — один из немногих внешних игроков, которые действительно заинтересованы в скорейшем урегулировании всех имеющихся конфликтов в регионе.

- Накануне визита президента Армении в Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Означает ли это, что казахстанский президент и политическое руководство Армении "сверили часы"?

- Армения относится к числу стран с парламентской формой правления, где фактическим главой государства является премьер-министр. В некоторых странах с аналогичной системой президент и премьер-министр могут представлять разные политические силы и находиться в разногласиях, как это происходит сейчас в Грузии. В данном контексте можно предположить, что телефонный звонок премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву был сделан с целью подтвердить, что инициативы, с которыми президент Армении Ваагн Хачатурян прибыл в Астану, полностью отражают официальную позицию армянского руководства.