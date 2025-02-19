"Мы боимся, но жизни нужно спасти": пожарный из Павлодара зачитал рэп о службе

Пожарный – отважный боец, готовый спасать жизни и бороться со свирепым огнем. Однако под каждым костюмом героя находится обычный человек, которого ждут дома. О главных ценностях профессии зачитал рэп совсем молодой огнеборец из Павлодара.

Zakon.kz узнал, как 20-летний Адилет Амангельдинов совмещает подвиг с творчеством.

Адилет Амангельдинов – пожарный-спасатель, младший сержант гражданской защиты пожарной части №3 Павлодара.

"Планировал поступить в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина в Кокшетау, но не прошел туда. Решил устроиться пожарным-спасателем и параллельно учиться в Павлодарском государственном университете по специальности "безопасность жизнедеятельности", сейчас на 3 курсе. Хочу получить не только высшее образование, но и боевой опыт". Адилет Амангельдинов

Фото: из личного архива Адилета Амангельдинова

Юноша признается, что в семье пожарных нет, поэтому представления об этой профессии были совсем иные.

"Я не ожидал такого. Думал, будет проще, чем оно есть на деле. Люди рассуждают, будто в части мы ничего не делаем. А тут обязанностей хватает. Чтобы всегда быть на старте, мы заучиваем тактику действий: испытываем технику, совершенствуем свою физическую и психологическую подготовку". Адилет Амангельдинов

Павлодарец уже второй год работает пожарным. Говорит, что о выборе ни капельки не жалеет, наоборот, "сюрпризов" на службе предостаточно, поэтому скучать некогда.

"Здесь не день сурка. Нам некогда скучать. Каждая смена полна вызовов и испытаний. Это делает мою работу увлекательной и чаще всего захватывающей". Адилет Амангельдинов

Фото: из личного архива Адилета Амангельдинова

В беседе парень вспомнил свой первый выезд. Говорит, был неопытен, вот и растерялся. А у огнеборца каждая секунда на счету, поэтому действовать нужно оперативно.

"Тогда я проходил практику. Поступил вывоз о возгорании авто. Нужно было потушить его пеной. На месте испытал огромный шок. Просто не знал, как действовать. Благо рядом оказались опытные сотрудники. Они, увидев меня в ступоре, сразу направили и дали указания, что делать. Тогда я понял, что каждая секунда на счету и времени на раздумья нет. От моих действий зависело имущество человека. И мне нужно было быстро потушить пламя, чтобы сохранить его документы в машине, да и в целом целостность транспорта". Адилет Амангельдинов

Фото: из личного архива Адилета Амангельдинова

Также Адилет Амангельдинов поделился трогательной историей, как впервые спас человеку жизнь.

"В пятиэтажном здании на первом этаже горела квартира. В ней, оказывается, жил человек с инвалидностью, он не мог ходить. Я зашел в квартиру, проверил сразу у входа, потому что при пожаре человек стремится к выходу. Пошел на ощупь, поскольку было плотное задымление. Через перчатки почувствовал что-то мягкое. Понял, что это человек. Подтянулся и поднял его. Он оказался очень легкий. Вывел его на улицу, следом вынес из квартиры одеяло, укутал его. Была зима, жутко холодно. Пострадавший надышался гари. Я передал его сотрудникам скорой медицинской помощи. И меня успокоило то, что с ним теперь все будет в порядке. Хотя во время операции я ни о чем не думал, для меня главное было – оперативно действовать и спасти его любой ценой. А после всего я впервые испытал гордость за себя". Адилет Амангельдинов

По словам собеседника, бывает, что за сутки не поступает ни одного вызова. Обычно такое происходит зимой. А пиком пожарного сезона, как правило, считается весна, в частности, апрель.

"Раньше поймы горели постоянно. Наша часть занимала второе место по Казахстану по выездам. Работа кипела настолько, что мы даже посидеть не успевали". Адилет Амангельдинов

Молодой человек добавляет, что пожарный – это профессия прежде всего для мужественных ребят.

"Бойцы к нам поступают, но имеется нехватка водителей. Девушек пожарных пока не наблюдал, но думаю, для них это трудная профессия. Они в основном сидят диспетчерами. У нас боевая одежда весит около трех килограмм, а полный мундир – почти 20 килограмм. Потому что только дыхательный аппарат весит 11-13 кг, плюс, пожарное вооружение, как фонарь и лом". Адилет Амангельдинов

Недавно огнеборец прославился в соцсетях благодаря тому, что зачитал рэп про свою работу. В строках он отметил опасности на выездах, которые они отрабатывают ради спасения жизней, несмотря на свой страх.

Житель Павлодара уточнил, что был активным в школьные годы, занимался спортом и пробовал себя в творчестве.

"В школе я занимался баскетболом, волейболом, увлекался турниками. Пробовал рисовать, танцевать, но это оказалось не мое. Остановился на том, чтобы из слов создавать искусство. Теперь благодаря тексту и рифме выражаю свои мысли". Адилет Амангельдинов

До этого пожарный делился своим творчеством в узком кругу родных и друзей. Однако они уговорили его представить свой талант на суд широкой аудитории.

"На работе знали, что я сочиняю стихи и песни. Они попросили написать что-то про пожарную часть. Затем в соцсетях я увидел, как полицейский в машине зачитывает про свою работу. Меня это зацепило. Еще появился мужчина, который спел про пожарных, но там была нецензурная брань, и мне текст не очень понравился. Тогда я решил, что это вызов и нужно красиво рассказать о нашей работе, поскольку у нас доблестная и опасная служба". Адилет Амангельдинов

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Так и зародились строчки про пожарных. Юноша быстро окунулся в славу. Его рэп стали тиражировать разные паблики.

"Я сидел на паре, смотрю, меня выложили в пабликах. Мне стало неудобно, в то же время приятно. Много родственников узнали про мое увлечение, родители испытали гордость за меня. Коллеги отреагировали положительно. Мой личный караул подталкивал меня на это, а были и те, кто подшучивал над моим творчеством". Адилет Амангельдинов

Фото: из личного архива Адилета Амангельдинова

Теперь спасатель планирует спеть про Павлодар, добавляя, что "здесь много хорошего". Так он намерен продолжить аудитории рассказывать о своей профессии и заниматься любимым делом: тушить возгорания, спасать жизни и имущество людей.