"Великолепный век", "Игра престолов" и "Наруто": алматинец исполняет популярные хиты на электроскрипке

Уличные музыканты всегда придают особую атмосферу городу, даря положительные эмоции прохожим. В Алматы живет молодой виртуоз, который играет на электроскрипке. Как он передает свое состояние души через новое звучание, которое многим еще не знакомо, расскажет Zakon.kz.

29-летний алматинец Суйменкул Каримов со сценическим псевдонимом Сэм с четырех лет играет на скрипке. Практически с рождения музыка стала неотъемлемой частью его жизни.

Он один из немногих музыкантов, который с большим желанием выходит на улицу играть на музыкальном инструменте. Поэтому в свободное время он всегда предпочитает провести пару часов в парке и собрать ценителей музыкального искусства.

Особенность его в том, что он может исполнить любые композиции на электроскрипке. Плюс исполнение на таком музыкальном инструменте редко встретишь на улице. По его словам, в отличие от классической скрипки электроскрипка – это чудо-аппарат, увидеть и услышать который можно редко. Но это имеет как преимущества, так и определенные недостатки.

"Электроскрипка – это что-то новое для общества, и людям сложно воспринимать ее всерьез. Пока что существует немного возможностей, где ее можно применить. Поэтому шансов для полноценной реализации музыки как отрасли в целом, так и как музыкального инструмента не так много". Суйменкул Каримов

Суйменкул Каримов считает, что электроскрипка – логический переход от классического варианта. Сам музыкант всегда предпочитает электроинструменты, так как они обладают обширной библиотекой звуков и вариаций звучания. Помимо скрипки, он также умеет играть на фортепиано, гитаре, виолончели и барабане (ударном музыкальном инструменте).

Говоря о выборе композиций, у Сэма нет конкретных предпочтений. Он исполняет как современную поп-музыку, рэп, так и классическую. Среди них саундтреки к сериалам и фильмам: "Великолепный век", "Игра престолов", "Пираты карибского моря", "Наруто" и др. Но больше всего музыканту нравится, как звучит скрипка в этноформате, например, скандинавских, старогерманских и старославянских звучаний.

"Во время выступлений я чаще всего импровизирую. Слышу рок, добавляю немного перегруза в звучание, если попсу, то стараюсь больше двигаться, и постоянное движение придает звуку скрипки то самое звучание", – говорит алматинец.

По его словам, на улице происходит много разных случаев. Больше всего его радует, что сейчас слушатели стали более лояльно относиться к уличным музыкантам, чем раньше.

"На площадках, где я обычно выступаю, зачастую собираются люди, которые также любят музыку. Иногда прохожие просят исполнить что-то конкретное, и я могу сыграть. Что касается подготовки к выступлению, то у меня нет особых способов. Волнения почти нет – если и есть, то совсем чуть-чуть. А вот при выступлении на сцене важно услышать или предугадать момент, когда тебя объявят. Вот это бывает не всегда просто".

Суйменкул

К слову, музыкант популярен не только на улице, но и в интернете. Его видеоролики с исполнением известных мелодий собирают миллионы просмотров в TikTok. Пользователи оставляют восторженные комментарии: "аж мурашки пошли по коже", "шикарно исполнил", "я видела сегодня на площади, вы прекрасно играете", "виртуозно играет!", "когда играете в Коктеме, наш район сразу преображается", "спасибо за подаренное настроение!".

Скрипач признается, что подходит к своему делу с полной отдачей. Его всегда учили, что, начиная что-то, нужно делать это качественно и с душой. Когда он играет на скрипке, он словно находится в полете, ощущая гармонию звуков. Для него каждая композиция – это возможность выразить свои чувства и мысли, передать эмоции, которые невозможно выразить словами.

В будущем Сэм мечтает стать композитором, чья музыка будет звучать в сердцах многих поколений. Он хочет создавать такие произведения, которые вдохновят людей и останутся актуальными вне зависимости от времени.