"Игра престолов" и "Великолепный век": популярные саундтреки играет скрипач на улицах Алматы

Алматинцы часто на улицах встречают скрипача, который заряжает их красивой музыкой, в частности исполняя саундтреки из популярных фильмов и сериалов. Zakon.kz поговорил с креативным музыкантом и узнал, откуда он черпает вдохновение.

31-летний алматинец Суйменкул Каримов больше известен под псевдоним Sam Manson. Он скрипач, который на протяжении 10 лет радует прохожих своими выступлениями прямо под открытым небом. В беседе молодой человек признался, что мир музыки ему открыла мама еще в раннем детстве.

"У меня особо-то выбора и не было – меня в детстве мама привела в музыкальную школу и сказала: "Выбирай инструмент". Я выбрал домбру, но она переубедила: "Нет, ты будешь скрипачом". В четыре года я познакомился со скрипкой, вот уже 27 лет не расстаюсь с ней. Сегодня я благодарен маме, что совмещаю приятное с полезным, дарю людям эмоции, плюс зарабатываю". Суйменкул Каримов

Суйменкул – один из немногих музыкантов, кто обладает необычной скрипкой, которая отличается от классической и имеет больше возможностей. Конечно, играть на ней так умело дано не каждому.

"В моей коллекции пять электроскрипок и одна классическая. Одну подарили, остальные я приобрел сам. Та, на которой играю сейчас, появилась у меня относительно недавно. Она необычна тем, что это пятиструнная скрипка. В классической форме четыре струны, и многие скрипачи меня поддержат, что, играя на такой, чувствуется, будто чего-то не хватает. А в моей версии пять струн, то есть по технике то же самое, но она очень удобная и имеет больше возможностей. В Алматы, да и в целом в Казахстане, обладателей именно пятиструнных и шестиструнных скрипок довольно мало". Суйменкул Каримов

Скрипач отметил, что не отказался бы играть в концертных залах, однако по своей сути он больше уличный музыкант. Он считает, это дает ему свободу. Кроме того, борясь за внимание прохожих, артист продолжает оттачивать свое мастерство.

"Я лет 10 играю на улицах. Предпочитаю называть себя именно уличным музыкантом. На государственной службе не могу работать, потому что я не коллективный человек и не сценический. В концертных залах уже готовые слушатели. Там особо не повысишь свою харизму и подачу. А вот на улицах нужно уметь завлекать народ, поэтому там ухитряешься даже танцевать, и так появляется харизма, уходит боязнь сцены и людей. Если в театрах артисты зарабатывают примерно 300-400 тыс. тенге, мне удается получить немного больше, при этом оставаться свободным. Я также выступаю на разных мероприятиях. А на улицах в хорошие дни можно собрать от 50 тыс. тенге, а так в среднем 10-15 тыс. тенге. Многие коллеги меня не понимают и некоторые даже осуждают за игру на улицах в таком формате, но я занимаюсь тем, что мне нравится". Суйменкул Каримов

Акцент исполнитель делает на хитах и саундтреках, потому что это популярно, ведь такая музыка не просто привлекает внимание слушателей, но и попадает в самое сердце.

"Люблю каверы. На скрипке можно сыграть много чего, но не все. Лично у меня никак не получается рэп, а именно речитатив. Например, немецко-американский скрипач Дэвид Гарретта как-то его играет – и до этого уровня мне пока далеко. Я сам рокер, обожаю его играть. Но, к сожалению, большой популярностью среди общей массы он не пользуется, поэтому в основном исполняю популярную поп-музыку и саундтреки". Суйменкул Каримов

Собеседник пояснил, что научиться играть на скрипке не сложно, но именно для виртуозной игры требуется много времени. Он дал важные советы тем, кто хочет овладеть этим музыкальным инструментом.

"Чтобы играть более-менее, нужно учиться как минимум семь лет. Опять же – все зависит от уровня желания и подготовки человека. При этом нужно всю жизнь практиковаться, чтобы достичь профессионализма. Начинать лучше с любимой музыки и с техники. Первое время обязательно штудировать, просто ставить свою технику, позицию, отрабатывать пальцы, чтобы все было на автомате. А потом уже приступать именно к мелодичности. Здесь как в спорте: сначала оттачиваешь технику, а потом уже приступаешь к самой игре и стратегии". Суйменкул Каримов

Музыка обладает особой магией. Слышать, слушать и играть ее – это совсем не одно и то же, говорит парень.

"Также я хорошо играю на фортепиано и гитаре, чуть хуже – на барабанах и саксофоне. Стараюсь, чтобы у меня было побольше разного опыта. Когда выступаю, будто ухожу куда-то в другое измерение, потому что меня "здесь" обычно не бывает. Иногда даже бывает, что музыка заканчивается, а я до сих пор "где-то там". Подавляющему большинству слушателей нравится моя игра, они останавливаются, аплодируют". Суйменкул Каримов

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Суйменкул Каримов также любит писать музыку, поэтому он бы хотел в будущем попробовать себя в качестве композитора. И, конечно, его мечта – получить всемирное признание, найти свою любовь и продолжать радовать себя и других красивой музыкой.