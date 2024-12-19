Вопросы межэтнического согласия обсудили участники первого областного духовного форума в СКО

Фото: пресс-служба акимата СКО

Первый областной духовный форум прошел в Петропавловске. Его посвятили культуре и духовности как стратегическому ресурсу в развитии экономики, бизнеса, мира и согласия в казахстанском обществе, сообщает Zakon.kz.

"‎Культура и творческие сектора важны для непрерывного развития общества, они лежат в основе которого креативной экономики. В нашей стране традиции разных культур сливаются в сплав общенациональной идентичности. Наша область одна из самых многонациональных. Члены АНК СКО вносят свой вклад в поддержку мира и согласия на территории нашего региона. Во время весеннего визита в наш регион Президент отметил нашу сплочённость в борьбе с паводком. В стенах Ассамблеи развернули пункт для сбора гуманитарной помощи, члены этнокультурных объединений собирали ее вместе с другими активистами, чтобы помочь пострадавшим"‎, – рассказал аким СКО Гауез Нурмухамбетов. Фото: пресс-служба акимата СКО Участниками форума стали главы и члены этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, представители духовенства, общественные деятели области. Посредством видеосвязи на форуме присутствовали участники из районов региона. Фото: пресс-служба акимата СКО "‎Я хочу подчеркнуть роль новых экономических теорий. Сейчас идет спор, что первичнее экономика или культура. Я считаю, что экономика не является базисом, главную роль играет человек. Он с его духовными и нравственными принципами должен стоять на вершине иерархии ценностей. Очень важно говорить о мире и согласии на разных площадках"‎, – рассказал профессор Академии госуправления при Президенте РК, Почетный гражданин СКО Анатолий Башмаков. В состав АНК СКО входят 28 объединения и 11 структурных подразделений. Их работа направлена на укрепление межнационального единства. Фото: пресс-служба акимата СКО "‎В этом году мы провели более 400 мероприятий. В течение года было реализовано 13 специальных проектов Ассамблеи. Сегодня мы хотели бы отметить общественными наградами АНК наших активные представителей"‎, – рассказала председатель белорусского этнокультурного центра "Радзiма" Мария Татаренко. Фото: пресс-служба акимата СКО На форуме медалью "‎Бірлік" был награжден председатель Северо-Казахстанского областного татаро-башкирского центра "‎Дуслык". "‎Ассамлея – это уникальный институт. Наш центр принимает активное участие в жизни города и области. Проводим различные мероприятия, объединяющие наши народы. Сабантуй объединяет людей разных национальностей, они любят этот праздник. Мы стараемся проводить благотворительные мероприятия. Наши активисты помогали населению в период паводка", – рассказал председатель Северо-Казахстанского областного татаро-башкирского центра "‎Дуслык" Наиль Абраев.

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