Под препаратом и в синяках: что не так с институтом приемной семьи в Казахстане

В Акмолинской области набирает резонанс новость о том, что приемная мама давала ребенку сильнодействующее лекарство. Первыми забили тревогу учителя – они заметили, что мальчик все время сонный, в синяках и царапинах.

Между тем прошло всего полгода после громкого скандала, когда в другой приемной семье полицейские нашли в огороде закопанный труп ребенка. Что общего в этих историях и что пора менять в системе устройства детей-сирот в фостерные семьи, в материале корреспондента Zakon.kz.

Лекарство для спокойствия?

На днях уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила о том, что в Акмолинской области выявили приемную семью, где мама давала восьмилетнему ребенку сильнодействующий препарат. Бдительность проявила школа – педагоги заметили, что мальчик постоянно вялый, на уроках хочет спать. Это показалось странным, ведь раньше он был резвым и активным. Также они заметили синяки и ссадины, а еще царапины, замазанные зеленкой.

Выезды на дом, беседа с ребенком и другими приемными детьми – их в этой семье четверо – показали, что тревога не напрасна. Как уточнила детский омбудсмен, приемная мама рассказала, что в апреле обратилась к врачу-психиатру из-за проблем с поведением, тот выписал лекарство.

Сейчас этот мальчик проходит лечение в больнице, а остальных ребятишек, как уточнили в Управлении образования Акмолинской области, поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Акколь.

Полиция возбудила уголовное дело.

"По факту неправомерных действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса РК (истязание). Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", – уточнила руководитель пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Отмечается, что расследование взяло на личный контроль руководство ведомства. К слову, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Страшная находка

Напомним, в Акмолинской области это уже не первый громкий случай, связанный с приемными семьями. В апреле общественность шокировала новость о том, что полицейские города Щучинска обнаружили закопанный в огороде частного дома труп ребенка. К страшной находке стражей порядка привела череда роковых неслучайностей. Сначала в больницу в Кокшетау попал мальчик, 2018 года рождения, со следами побоев, что, конечно же, вызвало у медиков вопросы. Нехорошие подозрения усугубил тот факт, что поступил маленький пациент под чужой метрикой. Правоохранители стали искать "хозяина" свидетельства о рождении – выяснилось, что его нет в живых, а "похоронили" несчастного в огороде.

Новые всплывающие детали заставили похолодеть даже видавших виды полицейских. Так, выяснилось, и об этом СМИ сообщалось официально, что смерть малыша наступила четыре года назад. А усыновили его… уже после смерти.

Уже тогда и у детского омбудсмена, и у общественности возникло много вопросов к органам опеки. Ведь в этой семье приемных детей было целых пять – двое усыновлены, еще двое – на патронате, пятый – под опекой. Все, как уточнили ответственные органы, имели особенности в развитии. А приемной матерью для них стала молодая незамужняя женщина, скорее, девушка, которой на тот момент было слегка за двадцать. Как ей это удалось? Как опека умудрилась несколько лет не замечать исчезновения одного из детей? Тогда руководитель Управления образования (теперь уже с приставкой "экс". – Прим. автора) признал, что имело место халатное отношение органа опеки и попечительства.

В настоящее время, как уточнили в Департаменте полиции, расследование завершено. Дело поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области и рассматривается в закрытом режиме. На скамье подсудимых – приемные мать Т. и бабушка детей К.

Как уточнили в пресс-службе облсуда, бабушка подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 110 часть 2 п.п. 1, 2 Уголовного кодекса (истязание, совершенное с особой жестокостью, с целью доставить мучения потерпевшим, в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии…" – Прим. автора). Вторая инкриминируемая ей статья – 99 часть 3 УК РК (убийство).

Приемная мать также подозревается в совершении убийства. Кроме того, ее обвиняют в "ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лица, добровольно приняв на себя такие обязанности, повлекшие по неосторожности смерть малолетнего" (статья 141 часть 2 УК), мошенничестве (статья 190 часть 1), фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле (статья 416 часть 1 УК).

Какие выводы?

Какие выводы сделали после этой страшной трагедии в Управлении образования? Изменилась ли каким-то образом работа органа опеки?

"С апреля по май, а также в июле-августе 2024 года специалисты органа опеки и попечительства совместно с заинтересованными госорганами провели обследование жилищно-бытовых условий у патронатных, приемных и семей под опекой, – комментирует замруководителя ведомства Ботакоз Дюсенова. – Также наш специалист вместе с уполномоченным по правам ребенка по Акмолинской области выезжали в Атбасарский, Сандыктауский и Зерендинский районы, где посетили десять семей, в которых воспитываются 16 детей. Органы опеки проводят анкетирование и собирают информацию по приемным семьям, опрашивая соседей, формируя личные дела на детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Мы направили в акиматы районов и городов письма о закреплении за приемными семьями ответственных лиц из госорганов, депутатов, волонтеров, предпринимателей".

Ботакоз Дюсенова дала понять: то, что школа проявила бдительность, показывает, что урок усвоен.

"После того случая мы провели ряд мероприятий, просили, чтобы учителя во время занятий обращали внимание. Я считаю, что это результат их работы. Именно они выявили данного ребенка", – подчеркнула она.

Отметим, что оба вопиющих случая произошли в одном и том же городе – Щучинске. А это уже больше похоже на системные недоработки местных ответственных служб. Понес ли кто-нибудь наказание после первого прецедента? По словам Дюсеновой, за некачественное исполнение функциональных обязанностей главный педагог Бурабайского района получил строгий выговор, а главный специалист органа опеки и попечительства был уволен. Руководителю этого отдела и еще одному главному специалисту объявили выговор и строгий выговор соответственно. Формулировка – за ненадлежащий контроль и некачественное заполнение республиканской базы данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ЧП обнажило еще одну серьезную проблему – нехватку специалистов. Органам опеки нужно больше людей, и речь идет не столько о кадровом дефиците, сколько о некорректной "штатке". Работу по увеличению штатной численности теперь проводят из расчета "один специалист на 5 тыс. детей", сообщила Ботакоз Дюсенова.

"Отбор нужно ужесточить"

Но вернемся к истории с мальчиком, которому дома давали сильнодействующее лекарство. Здесь тоже в приемную семью, точнее, одинокой незамужней женщине, передали не одного-двух, а сразу четверых детей. Ребятишки – 2014, 2015, 2019 и 2020 годов рождения.

Представитель проекта "Казахстан без сирот" и общественного фонда "Дом мамы" Мурат Кабылбаев, ставший отцом для 17 детей, 16 из которых приемные, к слову, уроженец того же Бурабайского района, считает, что систему нужно совершенствовать.

"Старые методы уже себя изжили. Поиск виновных, перекидывание ответственности бессмысленно. Сегодня система сфокусирована на интересах кандидата – от прохождения школы приемных родителей до выбора ребенка и принятия его в семью. Работу нужно поставить так, чтобы система работала на потребности ребенка. Прошедшие обучение в ШПР кандидаты почти все, стопроцентно, получают сертификаты. Это в корне неправильно. Тренерам стоит больше участвовать в отборе, обращать внимание на способность или готовность человека стать приемным родителем. Отказы должны быть обязательно", – подчеркнул многодетный отец.

Подбор ребенка в семью должен быть более профессиональным. И это однозначно глубже, чем сейчас.

"В последних историях, которые взбудоражили всю страну, мы видим, что приемные мамы молоды, не замужем, без опыта. И им сразу доверили по несколько детей. Сразу ведь понятно, что не справятся! И здесь, конечно, помимо недежурного подхода комиссии, объективной оценки возможностей кандидатов, важно ужесточить нормы закона. В сегодняшнем его виде органы опеки и попечительства отказать им не могли, ведь те прошли школу, собрали нужные документы. Важно дать им больше полномочий в принятии столь ответственного решения", – считает Кабылбаев.

Приемные семьи нужно сопровождать в первые полгода-год. Ничего нового выдумывать не придется: для этого сегодня все есть, нужно просто правильно выстроить работу, уверен собеседник.

"Так, в каждом детдоме, ныне центре поддержки семьи, есть специалисты, общественные фонды, которые также могут в этом участвовать. Потому что приемные родители, не справляясь, не находя подхода к ребенку, чаще всего закрываются от общества. От этого страдают и дети. Даже если им удастся довести их до совершеннолетия, это ни к чему хорошему не приводит. Думаю, если будет принят закон о профессиональной приемной семье, мы увидим значительные перемены", – заключил эксперт.

Стоит отметить, в настоящее время Управление образования вместе с прокуратурой области готовят предложения для внесения изменений в нормативно-правовые акты о передаче детей под опеку, попечительство и на патронатное воспитание.

Так, например, планируется включить пункты о пересмотре возрастного ценза кандидатов в усыновители, семейного статуса, о возможности рассматривать кандидатуры в усыновители и принимать решение в составе комиссии.