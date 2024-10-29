"Я не хочу жить с мамой": скандал с приемным ребенком продолжается в Акмолинской области

В Акмолинской области разгорелся скандал из-за выявленного неподобающего отношения к приемному восьмилетнему мальчику. Его забрали из патронатной семьи, однако приемная мать не согласна с такими действиями, сообщает Zakon.kz.

Изначально, 16 октября 2024 года, об этом факте рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева. По ее словам, мальчик с 2022 года находился под патронатной опекой. В школе, где он учится, заметили, что он все время спит, голодный и неопрятный. А при осмотре на теле мальчика обнаружили синяки и царапины. При этом в школе отметили, что раньше мальчик был активным и у него была хорошая успеваемость. Оказалось, что весной патронатный воспитатель обратилась к психиатру, который назначил ребенку сильнодействующее лекарство, якобы из-за проблем с поведением. В школе же на поведение ребенка не жаловались. В итоге мальчика госпитализировали. А полиция завела уголовное дело.

"Департамент полиции сообщает, что по факту неправомерных действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего, отделом полиции Бурабайского района проводится досудебное расследование по ст. 110 ч. 2 УК РК (Истязание). Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле руководства департамента полиции", – прокомментировали дело в ДП Акмолинской области.

27 октября в паблике nayzakokshe появилось видео с обращением патронатной "матери" ребенка, в котором она отрицает факты истязания мальчика и просит разобраться в этой истории.

"Соседи встали на защиту матери приемных детей. В городе Щучинске – тихая трагедия. Мама четверых приемных детей осталась без детей. Год назад женщина взяла их на патронатное воспитание, переехала из деревни в город, чтобы дети могли получить образование и лечение. Все было хорошо. Только вот в один из дней сын пошел в школу в грязной одежде. А вдобавок еще и синяками после потасовки с сестрой... Увидев такое отношение к приемному ребенку, педагоги поспешили сообщить куда следует. По словам матери, никто не стал вдаваться в долгие расследования. Хотя экспертиза не показала наличие побоев. А лекарства прописали врачи", – говорится в публикации.

Приемная мать считает, что такими действиями проверяющие решили себя обезопасить.

На это обращение отреагировала детский омбудсмен по Акмолинской области Асем Асаинова. Она считает, что со стороны подозреваемой женщины "идет информационная манипуляция общественным мнением".

"Как региональный уполномоченный считаю важным отметить, что лица, которые не говорили с ребенком, не видели его после всех этих событий, манипулируют общественным мнением, защищая маму. Вместе с тем, хочу отметить, я видела, в каком состоянии ребенок поступил, лично с ребенком разговаривала, у нас есть все фотографии, которые свидетельствуют о насилии и плохом запущенном состоянии ребенка. Со стороны мамы присутствует пренебрежение простейшими нуждами ребенка. Это видно даже при визуальном осмотре ребенка. В больнице он читал книжки и, хочу отметить, что у него очень хорошая память, он рассказывал большие стихотворения наизусть", – написала Асаинова в Instagram.

По ее словам, во время бесед мальчик много рассказывал, "как ему жилось в семье, какое ужасное отношение было к нему, но при этом мама хорошо относилась к сестрам".

"Из беседы: "Мама ставила меня в угол, где я стоял часами... Сестрам мама покупала вкусняшки, а мне не давала... Мама мне давала таблетки, но от них меня тошнило, голова болела, все время хотел спать, однако мама все равно заставляла пить их... Я не хочу жить с мамой..."... Это лишь малая часть. В данное время проводятся следственные мероприятия, проводится всестороннее исследование, в связи с чем я не имею право разглашать всего, что происходило, но словам мальчика я верю. Считаю, необходимо дождаться итогов следствия", – рассказала омбудсмен.

Она опубликовала фотоколлаж, где отражено, как ребенок спит на уроках, его тело при осмотре.

Подробнее об этой семье и в целом проблеме института приемных семей в Акмолинской области писал корреспондент Zakon.kz.