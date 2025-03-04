Бабушка из Щучинска убила и закопала приемного внука ради пособия

В Акмолинской области вынесли приговор по делу о шокирующем убийстве ребенка. Суд установил, что сироту забила до смерти и закопала во дворе дома приемная бабушка. На скамье подсудимых оказалась и мать, получавшая после смерти усыновленного ребенка госпособия, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, страшная тайна многодетной семьи из курортного Щучинска раскрылась случайно. Восемь лет назад местная жительница оформила патронат сразу над пятью больными сиротами. Воспитывала их с матерью-пенсионеркой. Когда в больницу с травмой головы попал один из приемных сыновей, выяснилось, что поступил он по документам брата.

Приемные родители, видимо, по ошибке дали не то свидетельство о рождении. Полицейские стали искать настоящего обладателя метрики. А нашли его труп. Тело мальчика было закопано во дворе семейного дома.

Суд установил, что бабушка забила ребенка до смерти металлическим предметом. А его мать все это время исправно получала все выплаты как патронатный родитель и даже умудрилась усыновить мертвого сироту по поддельным документам. Что принесло ей еще миллион тенге.

65-летняя подсудимая вину признала. Ее 30-летнюю дочь осудили за истязание детей, мошенничество и подделку документов.

"Окончательно назначить Кухарь Надежде Васильевне наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год. Окончательно назначить Трофимовой наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев. Останки малолетнего Трофимова оставить в месте захоронения". Судья Дархан Бейсов

Ранее сообщалось, что старшеклассников судят в Актобе за убийство 14-летнего подростка.