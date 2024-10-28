Герольд Бельгер: как казахстанский писатель связывал культуры и эпохи
Герольд Бельгер родился в городе Энгельсе в Саратовской области России. Еще совсем маленьким он был депортирован вместе с семьей с берегов Волги на север Казахстана. Впоследствии он окончил казахскую аульную школу в нынешнем селе Ыскака Ыбыраева, где в совершенстве овладел казахским языком.
В те времена его отец работал фельдшером, и их семья пользовалась большим почетом и уважением. Все знали, что Герольд – сын известного на несколько аулов человека с медицинским образованием.
Начало
В 1954 году Герольд Бельгер поступает на филологический факультет Казахского педагогического института (ныне университет имени Абая в Алматы). Уже тогда будущий писатель свободно владел тремя языками: казахским, русским и немецким.
"Он заразил меня сопоставимой грамматикой. Чувствовать красоту, вес, звук и вид слова", – цитирует слова Бельгера Ананьева.
"Сначала я сделал подстрочник трилогии Нурпеисова "Кровь и пот", художественный перевод принадлежит Юрию Казакову. Это было начало, стоящее мне крови и пота", – цитирует слова Бельгера Ананьева.
Фото: wikimedia
Творческий путь
Светлана Ананьева отмечает, что писатель успешно сочетал не только переводческую, но и редакторскую деятельность. Вместе с тем сам писал собственные произведения.
"На его становление как писателя повлияло творчество Абая, Гёте, Пушкина и Лермонтова. Есть воспоминания самого Герольда Карловича. Он пишет о том, что мама, баюкая маленькую сестренку, пела ей песни Гёте. А он, в это время выполняя домашнее задание, учил стихотворения великого Абая. Вот так титаны духа вошли в его детство, в его жизнь, впоследствии в его творчество". Светлана Ананьева
"Когда мы готовили московскую антологию о писателях "Навстречу недоверчивому солнцу", мы обратились к Герольду Карловичу: "Как вы думаете, отрывок из какого вашего произведения напечатать, чтобы им открывалась ваша антология?" Он сказал: "Девочки, я доверяю вам полностью". И мы выбрали повесть "На сопках Маньчжурии", где он описывает аул, где он вырос, и людей, живших в нем. Когда я позвонила и сказала ему об этом, он сказал: "Я бы тоже порекомендовал ее". Потому что здесь он впервые поднял тему депортации немецкого народа, впервые использованы многие сюжетные линии, которые впоследствии вырастут в его романы. Особенно мой любимый роман "Дом скитальца". Светлана Ананьева
Заведующей отдела международных связей и мировой литературы института отмечает, что в последние годы казахстанский писатель перешел к романному творчеству. Поскольку никто из представителей писателей других этносов Казахстана не знал казахскую действительность так, как Бельгер.
"Он вырос и закончил школу в маленьком ауле. Поэтому мог создать яркие и правдоподобные образы, отражающие жизнь и культуру страны. Вот как можно объяснить современному читателю, что такое аул. Это ведь не город и не деревня. Это особое состояние духа", – говорит литературовед.
В своих произведениях Бельгер часто поднимал тему трудного жизненного пути, выпавшего на долю немецкого этноса. Затрагивал тему депортации, судьбу казахских аулов и экологических проблем.
"В романах писатель часто повествует о событиях былых времен. В период депортации, когда привозили каждый народ, представители казахского народа встречали и помогали всем чем могли. Он всегда пытался встроить судьбу своей семьи в произведения. Это настолько трогательные картины. Вот это благодарность немецкого народа за то, что выросли их дети. Каждый получил образование и нашел свою профессию", – поясняет Ананьева.
При этом Ананьева вспоминает, что когда у Бельгера спрашивали: "Почему вы не едете на свою историческую родину?" Он всегда говорил: "Я состоялся как писатель в Казахстане, и именно в этой стране востребовано мое творчество!"
Фото: wiedergeburt-kasachstan.de
Говоря о переводческой деятельности, Ананьева отмечает, что благодаря помощи Бельгера известный казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев по-немецки зазвучал с точностью смысла. Поскольку при переводе казахского мыслителя известный переводчик Леонард Кошут постоянно советовался с Геральдом Карловичем.
"Их дружба и сотворчество сыграли свою роль, потому что через время в Германии выходит целая серия произведений "Казахстанская библиотека", где издано творчество Мухтара Ауэзова, Абиша Кекилбаева, Герольда Бельгера, Валерия Михайлова и других. Все они зазвучали на немецком языке, а благодаря этому они пошли в широкий европейский простор".Светлана Ананьева
По ее словам, Бельгер отмечал, что каждый перевод – это не просто знакомство с конкретным произведением, а нечто большее. Способ соединения читателей одной страны с произведениями авторов другой, а также возможность создать мосты между разными литературными мирами. И здесь его владение в совершенстве тремя языками стало бесценным сокровищем.
Фото: akorda.kz
В настоящее время в Казахстане открыты памятники творчеству писателя, музейные комнаты, также проводятся литературные вечера, встречи с читателями и многое другое.
Сегодня в Алматы организован ряд мероприятий, в том числе возложение цветов к памятнику, где
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