Герольд Бельгер: как казахстанский писатель связывал культуры и эпохи

28 октября в Казахстане отмечают 90-летие Герольда Бельгера – казахстанского писателя и переводчика. Его художественные переводы, а также собственные произведения способствовали широкому распространению казахской литературы в мире. Zakon.kz расскажет о творчестве выдающейся личности.

Герольд Бельгер родился в городе Энгельсе в Саратовской области России. Еще совсем маленьким он был депортирован вместе с семьей с берегов Волги на север Казахстана. Впоследствии он окончил казахскую аульную школу в нынешнем селе Ыскака Ыбыраева, где в совершенстве овладел казахским языком.

В те времена его отец работал фельдшером, и их семья пользовалась большим почетом и уважением. Все знали, что Герольд – сын известного на несколько аулов человека с медицинским образованием.

Начало

В 1954 году Герольд Бельгер поступает на филологический факультет Казахского педагогического института (ныне университет имени Абая в Алматы). Уже тогда будущий писатель свободно владел тремя языками: казахским, русским и немецким.

По словам заведующей отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Светланы ⁠Ананьевой, его трехъязычием сразу же заинтересовался профессор-тюрколог Алтай Аманжолов. И именно в этот период состоялось становление Бельгера как литературоведа. "Он заразил меня сопоставимой грамматикой. Чувствовать красоту, вес, звук и вид слова", – цитирует слова Бельгера Ананьева. ⁠Светлана Ананьева рассказала, что тогда темой курсовой работы 20-летнего студента стала "Ночная песнь странника" в переводах Лермонтова и Абая, отметив, что в таком возрасте он был уже сложившимся литературоведом.

После окончания института Бельгер работал учителем русского языка. А после трудился литературным сотрудником в отделе прозы журнала "Жулдыз", где познакомился с Абдижамилем Нурпеисовым, который в ту пору был там главным редактором. Эта встреча определила его дальнейшую судьбу, поскольку именно Нурпеисов увлек Герольда Карловича художественным переводом. "Сначала я сделал подстрочник трилогии Нурпеисова "Кровь и пот", художественный перевод принадлежит Юрию Казакову. Это было начало, стоящее мне крови и пота", – цитирует слова Бельгера Ананьева. Бельгер с 1964 года – писатель-прозаик, переводчик и критик. А с 1971 года он стал членом Союза писателей Казахстана. Уже в 1990-е годы его назначили главным редактором литературно-художественного альманаха "Феникс" и депутатом Верховного Совета Республики Казахстан. Герольд Бельгер автор свыше 40 книг, в том числе романов "Дом скитальца", "Туюк Су", "Разлад", а также 1600 публикаций в периодической печати.

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