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Герольд Бельгер: как казахстанский писатель связывал культуры и эпохи

Герольд Бельгер: как казахстанский писатель связывал культуры и эпохи, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
28 октября в Казахстане отмечают 90-летие Герольда Бельгера – казахстанского писателя и переводчика. Его художественные переводы, а также собственные произведения способствовали широкому распространению казахской литературы в мире. Zakon.kz расскажет о творчестве выдающейся личности.

Герольд Бельгер родился в городе Энгельсе в Саратовской области России. Еще совсем маленьким он был депортирован вместе с семьей с берегов Волги на север Казахстана. Впоследствии он окончил казахскую аульную школу в нынешнем селе Ыскака Ыбыраева, где в совершенстве овладел казахским языком.

В те времена его отец работал фельдшером, и их семья пользовалась большим почетом и уважением. Все знали, что Герольд – сын известного на несколько аулов человека с медицинским образованием.

Начало

В 1954 году Герольд Бельгер поступает на филологический факультет Казахского педагогического института (ныне университет имени Абая в Алматы). Уже тогда будущий писатель свободно владел тремя языками: казахским, русским и немецким.

По словам заведующей отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Светланы ⁠Ананьевой, его трехъязычием сразу же заинтересовался профессор-тюрколог Алтай Аманжолов. И именно в этот период состоялось становление Бельгера как литературоведа.
"Он заразил меня сопоставимой грамматикой. Чувствовать красоту, вес, звук и вид слова", – цитирует слова Бельгера Ананьева.
⁠Светлана Ананьева рассказала, что тогда темой курсовой работы 20-летнего студента стала "Ночная песнь странника" в переводах Лермонтова и Абая, отметив, что в таком возрасте он был уже сложившимся литературоведом.

После окончания института Бельгер работал учителем русского языка. А после трудился литературным сотрудником в отделе прозы журнала "Жулдыз", где познакомился с Абдижамилем Нурпеисовым, который в ту пору был там главным редактором. Эта встреча определила его дальнейшую судьбу, поскольку именно Нурпеисов увлек Герольда Карловича художественным переводом.
"Сначала я сделал подстрочник трилогии Нурпеисова "Кровь и пот", художественный перевод принадлежит Юрию Казакову. Это было начало, стоящее мне крови и пота", – цитирует слова Бельгера Ананьева.
Бельгер с 1964 года – писатель-прозаик, переводчик и критик. А с 1971 года он стал членом Союза писателей Казахстана. Уже в 1990-е годы его назначили главным редактором литературно-художественного альманаха "Феникс" и депутатом Верховного Совета Республики Казахстан.
Герольд Бельгер автор свыше 40 книг, в том числе романов "Дом скитальца", "Туюк Су", "Разлад", а также 1600 публикаций в периодической печати.
Герольд Бельгер, писатель, переводчик , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:23

Фото: wikimedia

⁠Творческий путь


Светлана Ананьева отмечает, что писатель успешно сочетал не только переводческую, но и редакторскую деятельность. Вместе с тем сам писал собственные произведения.

"На его становление как писателя повлияло творчество Абая, Гёте, Пушкина и Лермонтова. Есть воспоминания самого Герольда Карловича. Он пишет о том, что мама, баюкая маленькую сестренку, пела ей песни Гёте. А он, в это время выполняя домашнее задание, учил стихотворения великого Абая. Вот так титаны духа вошли в его детство, в его жизнь, впоследствии в его творчество". Светлана Ананьева 
Между тем Ананьева дополняет, что, помимо замечательных рассказов, повестей и романов, у Герольда Бельгера вышли книги критики и научные труды, посвященные проблемам художественного перевода. Он мог спокойно читать книги в оригинале и затем сравнивать их с тем, как они были переведены. Такой подход способствовал более глубокому пониманию нюансов языка и культуры.
"Когда мы готовили московскую антологию о писателях "Навстречу недоверчивому солнцу", мы обратились к Герольду Карловичу: "Как вы думаете, отрывок из какого вашего произведения напечатать, чтобы им открывалась ваша антология?" Он сказал: "Девочки, я доверяю вам полностью". И мы выбрали повесть "На сопках Маньчжурии", где он описывает аул, где он вырос, и людей, живших в нем. Когда я позвонила и сказала ему об этом, он сказал: "Я бы тоже порекомендовал ее". Потому что здесь он впервые поднял тему депортации немецкого народа, впервые использованы многие сюжетные линии, которые впоследствии вырастут в его романы. Особенно мой любимый роман "Дом скитальца". Светлана Ананьева 

Заведующей отдела международных связей и мировой литературы института отмечает, что в последние годы казахстанский писатель перешел к романному творчеству. Поскольку никто из представителей писателей других этносов Казахстана не знал казахскую действительность так, как Бельгер.

"Он вырос и закончил школу в маленьком ауле. Поэтому мог создать яркие и правдоподобные образы, отражающие жизнь и культуру страны. Вот как можно объяснить современному читателю, что такое аул. Это ведь не город и не деревня. Это особое состояние духа", – говорит литературовед.

В своих произведениях Бельгер часто поднимал тему трудного жизненного пути, выпавшего на долю немецкого этноса. Затрагивал тему депортации, судьбу казахских аулов и экологических проблем.

"В романах писатель часто повествует о событиях былых времен. В период депортации, когда привозили каждый народ, представители казахского народа встречали и помогали всем чем могли. Он всегда пытался встроить судьбу своей семьи в произведения. Это настолько трогательные картины. Вот это благодарность немецкого народа за то, что выросли их дети. Каждый получил образование и нашел свою профессию", – поясняет Ананьева.

При этом Ананьева вспоминает, что когда у Бельгера спрашивали: "Почему вы не едете на свою историческую родину?" Он всегда говорил: "Я состоялся как писатель в Казахстане, и именно в этой стране востребовано мое творчество!"

Геральд Белгер, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:23

Фото: wiedergeburt-kasachstan.de

Говоря о переводческой деятельности, Ананьева отмечает, что благодаря помощи Бельгера известный казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев по-немецки зазвучал с точностью смысла. Поскольку при переводе казахского мыслителя известный переводчик Леонард Кошут постоянно советовался с Геральдом Карловичем.

"Их дружба и сотворчество сыграли свою роль, потому что через время в Германии выходит целая серия произведений "Казахстанская библиотека", где издано творчество Мухтара Ауэзова, Абиша Кекилбаева, Герольда Бельгера, Валерия Михайлова и других. Все они зазвучали на немецком языке, а благодаря этому они пошли в широкий европейский простор".Светлана Ананьева

По ее словам, Бельгер отмечал, что каждый перевод – это не просто знакомство с конкретным произведением, а нечто большее. Способ соединения читателей одной страны с произведениями авторов другой, а также возможность создать мосты между разными литературными мирами. И здесь его владение в совершенстве тремя языками стало бесценным сокровищем.

Герольд Бельгер, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 16:23

Фото: akorda.kz

В настоящее время в Казахстане открыты памятники творчеству писателя, музейные комнаты, также проводятся литературные вечера, встречи с читателями и многое другое.


Сегодня в Алматы организован ряд мероприятий, в том числе возложение цветов к памятнику, где писатель жил и творил на протяжении всей своей жизни. Ранее Zakon.kz рассказал о творчестве и произведениях Абдижамила Нурпеисова, которые покорили мир.

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