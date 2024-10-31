Бывают ли идеальные преступления, или Как криминалисты изымают запахи с места кражи или убийства

24-летняя Александра Колпак из департамента полиции ВКО раскрывает кражи и убийства не только по отпечаткам пальцев, но даже по запаху, который оставил преступник. Выбрав профессию криминалиста, она ежедневно решает задачи, требующие не только ума, но и смелости, сообщает Zakon.kz.

Начало пути

Служба Александры в органах внутренних дел началась с поступления в Волгоградскую академию МВД в России.

"Криминалистом в системе ДП ВКО я работаю уже два года. Мечтала со школы этим заниматься. Да, непросто, но очень интересно. Вообще, криминалистика - очень глубокая и интеллектуальная профессия, она охватывает большой спектр знаний в области баллистики, дактилоскопии, трассологии, холодного оружия. Также это еще и исследование документов, портретная экспертиза, — увлеченно рассказывает девушка корреспонденту Zakon.kz. — Например, у людей на лице есть специальные точки, которые с возрастом никогда не меняются. Это форма носа, лица, бровей, глаз, носогубных складок. Сопоставление этих деталей очень помогает в раскрытии преступлений".

По словам девушки, разделения на слабый и сильный пол в ее работе нет. Женщинам, которых, кстати, немало в криминалистике, поблажек не делают, они работают наравне с мужчинами, дежуря по ночам и выезжая на место преступления.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Смотреть в оба

По собственному признанию Александры, для нее криминалистика – призвание, а еще возможность глубже изучить природу человека, в том числе и психологию поведения. Помнит она и первый свой выезд на место преступления.

"Это была крупная кража в дачном массиве на окраине Усть-Каменогорска. Конечно, очень волновалась. В начале вообще было непросто – волнуешься, понимая, что сейчас от тебя зависит сбор доказательств и в последующем установление конкретного лица, который совершил данное преступление. В этот момент нужно собраться, вспомнить, чему учили в академии и в дальнейшем по порядку, не спеша, по выбранной тактике начать производить осмотр места происшествия. Что касается первой кражи, то это преступление как раз и было раскрыто, благодаря сбору отпечатков пальцев и запаху, который оставил преступник на месте преступления. Чтобы ничего не упустить, надо представить картину события — как преступник двигался, к чему мог прикоснуться, где оставить свой след", — говорит Александра.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По словам девушки-криминалиста, идеальных преступлений не бывает – любой преступник оставляет после себя следы. На помощь специалистам по сбору улик сегодня приходят и современные технологии. Например, криминалист ищет не только отпечатки пальцев, но и запахи, которые тоже изымаются.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"А чему вы удивляетесь? Если преступник притронулся к предмету, то запах не улетучивается с предмета, он изымается, а потом исследуется при помощи детекторов. Запах человека очень стойкий, он долго "держится". Или, например, осталось потожировое пятно от соприкосновения с предметом. Оно сохраняет запах около недели. Чтобы изъять его, надо на это место примерно на 50 минут положить специальный лоскут, который впитает в себя запах. Лоскут упаковывают в фольгу, закупоривают в стеклянную банку и несут в лабораторию. Затем у подозреваемого собирают запах, сравнивают образцы", — делится тонкостями своей работы Алекандра.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По словам криминалиста, не спасают преступника и перчатки – следы останутся все равно.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Когда преступник работает в перчатках, будь они тканевые или резиновые, на отпечатках видны ворсинки, узор, плетение или мелкодисперсные линии. Преступление не обходится без улик, ни один преступник не сможет их замести, даже когда продумывает свое преступление, он в любом случае испытывает стресс, что-то может забыть или недосмотреть, а значит, обязательно оставит свои следы", — говорит Александра.

В общем, необходимо только внимательно смотреть, все подмечать, чем и занимаются криминалисты.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Девушка и оружие

Хотя, признается Александра, не все бывает просто. И не потому, что не хватает знаний или опыта, у девушки-криминалиста, несмотря на двухлетний стаж, имеются все семь существующих допусков на виды исследований. Проблема в другом.

"Например, в области баллистического исследования, а именно этот вид мне больше всего нравится, появилось много различного современного оружия, описания которого просто нет. Непосредственно при изучении деталей не всегда возникает возможность самостоятельно описать. Здесь помогают новые технологии, например, автоматизированный баллистический комплекс finder — база идентификации следов на пулях и гильзах. Он помогает установить, с какого оружия был произведен выстрел. Это, конечно, облегчает работу криминалиста. Также всегда есть возможность обратиться к нашим опытным криминалистам, они всегда готовы помочь и поделиться знаниями", — рассказывает Александра.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кстати, именно на счету криминалистов-ветеранов департамента полиции ВКО – сбор доказательств и раскрытие жутких преступлений, совершенных маньяком Сергеем Яровым, орудовавшего в окрестностях Усть-Каменогорска несколько лет. Его еще называли "кровавым фельдшером" из-за медицинского образования. Zakon.kz писал об этом здесь.

Задержали его в 2009 году, доказательная часть во время следствия легла, естественно, на криминалистов. Работы для них было много – своих жертв, в том числе и малолетних девочек, Яровой насиловал, убивал и закапывал в землю на протяжении нескольких лет. Он с удовольствием рассказывал, как истязал своих жертв, в подробностях – как убивал и куда закапывал. А когда понял, чем ему это грозит, на суде попытался изобразить душевнобольного и избежать наказания. Однако ему это не удалось. В 2011 году Сергей Яровой был приговорен к пожизненному наказанию, в том числе благодаря и грамотной работе криминалистов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Как профессия изменила ее личность

Александра Колпак признается, что криминалистика изменила ее как личность.

"Я стала более дисциплинированной и внимательной. Даже в повседневной жизни начинаешь замечать детали, которые раньше игнорировала. Например, общаясь с людьми, невольно замечаю асимметрию их бровей и глаз, глубокие носогубные складки, форму носа. Наверное, автоматически пытаюсь уловить важные для работы детали", — смеется девушка.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Она уверена, что правильно выбрала профессию. Бросив вызов стереотипам о женских профессиях, она выбрала путь, требующий силы духа и интеллектуального труда. Но каждый раз, выходя на работу, она помнит, что стала частью системы, которая защищает людей и обеспечивает безопасность общества.