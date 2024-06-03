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Обвиняемого в похищении и убийстве этапировали из Бельгии в Казахстан

Преступника, обвиняемого в похищении, этапировали из Бельгии в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 14:06 Фото: Zakon.kz
В Алматы из Бельгии этапировали уголовного 63-летнего преступника, участвовавшего 24 года назад в похищении и убийстве, сообщает Zakon.kz.

Как написал в соцсетях глава департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров, в июне 1997 года мужчина участвовал в похищении и убийстве соотечественника в Новосибирске. За освобождение похищенного от родственников требовали выкуп в размере 100 тыс. долларов.

Установлено, что это тяжкое преступление злоумышленники совершили в группе лиц по предварительному сговору.

"В ходе расследования участники преступления были задержаны и осуждены к различным срокам наказания. В отношении одного из них, сбежавшего от органов правосудия, заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, а также объявления в межгосударственный и международный розыск". Замначальника ДП города Алматы полковник полиции Куатбек Науатов

Установлено, что разыскиваемый скрывался в Бельгии под вымышленными данными. При координации прокуратуры города Алматы и содействии Интерпола подозреваемый был задержан и этапирован в Алматы.

Сейчас он водворен в изолятор временного содержания.

Ранее подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из России.

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