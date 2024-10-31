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Как правильно писать ФИО на казахском языке, разъяснили в Минюсте

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:58 Фото: gov4c.kz
В Министерстве юстиции разъяснили правила написания имени, фамилии и отчества (ФИО) на казахском языке, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на пресс-конференции 31 октября, эта норма регулируется Кодексом "О браке и семье".

"Министерством юстиции не ведется статистика по количеству внесенных изменений в написаниях ФИО. Также, согласно Кодексу "О браке и семье", добавление окончания "тегі", "ұрпағы", "немересі", "шөбересі", "келіні" не допускается", – сказал Талгат Уали.

В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО, читайте здесь. 

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