Как правильно писать ФИО на казахском языке, разъяснили в Минюсте

В Министерстве юстиции разъяснили правила написания имени, фамилии и отчества (ФИО) на казахском языке, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на пресс-конференции 31 октября, эта норма регулируется Кодексом "О браке и семье".

"Министерством юстиции не ведется статистика по количеству внесенных изменений в написаниях ФИО. Также, согласно Кодексу "О браке и семье", добавление окончания "тегі", "ұрпағы", "немересі", "шөбересі", "келіні" не допускается", – сказал Талгат Уали.

В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО, читайте здесь.

