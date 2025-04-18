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Комикс вместо учебника: Беимбет Майлин заговорил с подростками костанайской школы на их языке

Классика в картинках, Костанай, комикс, писатель Беимбет Майлин, казахская литература, школа, образование, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 13:17 Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
В Костанае создали комикс по произведению писателя Беимбета Майлина. Новая методика помогает осваивать национальную литературу в русских и казахских школах, сообщает Zakon.kz.

Презентация комикса по мотивам произведения казахского писателя Беимбета Майлина "Памятник Шуге" прошла в одной из школ Костаная. Педагоги Эльмира Рахимова и Акбота Ермаганбетова показали, как можно работать с этим материалом.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"При создании комикса по произведению "Памятник Шуге" мы адаптировали содержание под возрастные особенности подростков. Это не дословный текст Беимбета Майлина, а его перефраз, но с сохранением ключевых языковых компетенций. То есть мы постарались сохранить стиль автора. Этот комикс можно использовать в работе с учащимися 8-9 классов как в русских, так и в казахских школах", – рассказала преподаватель казахского языка и литературы школы-лицея №1 города Костанай Эльмира Рахимова.

Педагог работает в русскоязычной школе, а комикс может стать частью целой серии уроков. Методика поможет детям не только познакомиться с произведением, ведь ключевые сюжетные моменты авторы комикса сохранили, но и изучить новые фразы на казахском языке.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Учащийся школы-лицея №1 Богдан Мериоара рассказал, что они уже познакомились с комиксом и даже начали изучать его на уроках.

"Есть два варианта – русский и казахский. Когда мы работаем на уроках, то можем использовать оба. Такой подход помогает нам легче усвоить материал. К тому же это просто интересно. Комикс хорошо написан и красочно проиллюстрирован", – поделился Богдан.

Для Акботы Ермаганбетовой, которая преподает в классах с казахским языком обучения в школе №17, комикс "Памятник Шуге" станет дополнением к произведению Беимбета Майлина, которое дети изучают по программе в 9 классе. Отсюда включенные в урок различные игровые методики, которые дополняют сам комикс.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Тексты, комиксы не являются дословным воспроизведением оригинала Беимбета Майлина, они перефразированы на понятном для детей языке, но авторы сохранили все ключевые языковые компетенции. Педагоги рассказали, что в создании использовали возможности чата, специально адаптированного под государственный язык.

"Это очень хороший инструмент, потому что сейчас не все платформы искусственного интеллекта способны работать на казахском языке. А этот чат ИИ для нашей работы очень хорош и эффективен", – отметили разработчики комикса.

Подобные наработки и комиксы костанайских педагогов уже защищены авторским правом. Также они прошли необходимую сертификацию, что позволяет значительно расширить методологические возможности педагогов Казахстана.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В планах у костанайских казаховедов создание еще нескольких подобных работ, но уже для детей среднего школьного звена. Через комиксы Эльмира Рахимова и Акбота Ермаганбетова хотят привлечь внимание молодежи к произведениям казахстанских авторов, в том числе костанайских.

Ранее мы писали, что в Казахстане определили институт, который будет ответственен за развитие национального словарного фонда казахского языка.

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Дина Тукпаева
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