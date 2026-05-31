В Саудовской Аравии отыскали золотые "сокровища Дирии" возрастом 1200 лет

Археологи обнаружили клад золота, серебра и драгоценных камней возрастом 1200 лет, зарытый вдоль средневекового паломнического маршрута в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, археологи в Саудовской Аравии обнаружили глиняный горшок, наполненный украшениями из золота, серебра и драгоценных камней, которые, возможно, были захоронены исламским паломником по пути в Мекку более тысячелетия назад.

Команда назвала клад "Сокровищами Дирии" в честь археологического памятника, где он был обнаружен. Расположенная на окраине Эр-Рияда, Дирия была ключевым пунктом на маршруте хаджа для исламских паломников между Басрой (Ирак) и Меккой (Саудовская Аравия).

По данным археологов из Комиссии по охране культурного наследия Саудовской Аравии, которые проводят раскопки в Дирии уже шесть лет, радиоуглеродный анализ органических остатков указывает на то, что основное поселение существовало в период с 743 по 753 годы.

В ходе недавних археологических раскопок археологи обнаружили гипсовые водоемы и стены нескольких жилых зданий. Внутри построек они нашли фрагменты керамики и стекла, но обнаруженный керамический сосуд, содержащий более 100 ювелирных изделий, стал неожиданностью.

Вероятно, сокровища были зарыты в первые годы правления Аббасидского халифата, который пришел к власти в 750 году и был разрушен монголами в 1258 году. Географически Аббасидская империя простиралась от Северной Африки до Ирана, но была сосредоточена в основном на Аравийском полуострове и территории современного Ирака, со столицей в Багдаде.

Эксперты пока не знают, почему украшения, украшенные цветочными и геометрическими узорами, были захоронены в Дирии. Но ясно, что эти изделия были изготовлены опытными мастерами по металлу, которые придавали форму золотым листам, выполняли тиснение и инкрустировали их полудрагоценными камнями.

