Холода приближаются: первый снег выпал в Петропавловске

В самом северном городе страны лег снег. Улицы и тротуары оказались в сугробах за считаные часы. Коммунальщикам приходится работать в авральном режиме, сообщает корреспондент Zakon.kz. Северяне, привыкшие к зиме, которая длится полгода, снежному плену только рады – таков менталитет.

Началом зимы в Петропавловске принято считать не приход холода или даже морозов. Зима для местных приходит именно с первым снегом. И первый снег здесь всегда радость. Запорошенные снегом улицы и дворы снимают на видео, выставляют в соцсети не только дети и подростки, но и люди солидных возрастов.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Неизменная традиция петропавловцев – обязательно поздравить близких с первым снегом. Его здесь ждут как праздник. И не важно, как именно он приходит. Например, нынешний снежный наряд город получил за несколько часов.

Зима пришла, ворвавшись бураном. Мощный снегопад сопровождался порывами ветра больше 20 метров в секунду. Но этот каприз природы приняли с благодарностью, ведь наступила снежная сказка, которую традиционно ждали.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В нежные снежные наряды облачились вековые ели в центре Петропавловска. Развесистые ветви, словно мохнатые лапы, держат свежий кристально чистый снег.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Вмиг побелели городские скверы и парки. Словно костры, "зажглись" в них красные рябины. Гроздья стали не только яркими маяками посреди заснеженных пейзажей, ягоды в них сразу обрели изумительный вкус. После снега они созрели и стали лакомством для птиц.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Любимые горожанами статуи преобразились. Вот заботливый кавалер с зонтиком, и старый фотограф. Здесь сделано огромное количество городских селфи. Теперь можно открывать новый сезон снежных фото.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Первый снег – это радость с детства, в сказку погружаемся с ним в любом возрасте. И, как дети, ждем чудес, Нового года. Конечно, на душе радостно. С первым снегом!". Асель Омарова, жительница Петропавловска

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Снежным покрывалом накрыты городские фонтаны. Совсем недавно они собирали вокруг себя тысячи петропавловцев и гостей города.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

На главной площади города, где празднуются все самые любимые горожанами праздники, сегодня ревут двигатели снегоуборочной техники. Коммунальщики тщательно вычищают снег с тротуарной плитки.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В зимнюю сказку погрузился и городской парк. Заботливые горожане уже приготовили для местных птиц и белок новые кормушки. Наполнять их будут орешками, семечками и прочими угощениями – традиция петропавловцев.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Главные герои зимней сказки – снеговики. Их в северном городе очень любят, восхищаются и фотографируются с ними на память.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Не сказочное настроение в городе только у коммунальщиков. Работать пришлось в авральном режиме. Все для того, чтобы горожане только радовались снегу, а не ругали за заснеженные тротуары и дороги.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"На механизированную уборку улиц мы пригнали более 80 единиц техники. Подъемы и спуски на дорогах засыпали инертными материалами. На эту зиму в городе заготовлено 3,5 тыс. кубометров пескосоляной смеси для такой подсыпки. Имеется более 150 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме". Асем Айтулова, пресс-секретарь акима города Петропавловска

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Сохранится ли до весны или еще растает выпавший снег – этот вопрос сегодня самый обсуждаемый в Петропавловске. Синоптики на ближайшие дни обещают морозы до минус 14 градусов, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Уже с субботы в регионе ждут новый циклон – северо-западный. Он может принести потепление до 0 градусов.