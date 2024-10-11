Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Петропавловске выпал первый снег

В Петропавловске выпал первый осенний снег, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:44 Фото: pxhere
Сегодня, 11 октября 2024 года, жители Петропавловска проснулись в зиме. Сюрпризами природы делятся жители города в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

@dinara_serikovnaa #первыйснег2024🌨❄️💙 #петропавловск🇰🇿❤️🇰🇿 ♬ Снегом стать — Dj Antonio
@100481__olesy #счастливаЯ💞 #Петропавловск #наприколе🤪😉🤘 ♬ Снег — Сергей Лазарев & Ева Власова
@valdis_petr #15регион #петропавловск #ско #межсезонье #катаклизмы #kazakhstan #зимаскоро #снег #snow #давайотменимзиму ♬ оригинальный звук — Владислав Бронич

В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" уточнили, что в Северо-Казахстанской области ведутся работы по очистке автодороги "Жезказган – Петропавловск" от снега с целью обеспечения безопасного проезда.

Стоит отметить, что жители Алматы смогли даже раньше "встретить" снег, правда, он выпал в ночь на 27 сентября в горах. Тогда фотокорреспондент Zakon.kz отправился в горы, чтобы запечатлеть белую пелену, покрывшую еще не опавшие, по-осеннему яркие листья деревьев.

Впрочем, о непогоде метеорологи предупреждали ранее. Если на юге Казахстана еще сохраняется тепло, то в Астане обещают метель и морозы до 8 градусов.

Кроме того, с предупреждением выступила администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах".

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Изнасиловал и убил девушку-врача, ранил полицейского: вынесен приговор по резонансному делу
Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, кровь, переливание крови
Умершая жительница Кокшетау стала донором и подарила жизнь пятерым казахстанцам
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Движение по улице Казыбек би на сутки ограничат в Алматы
Анастасия Московчук
Петропавловск 2024 год Социальные сети Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
штормовое предупреждение
Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Токаев и Бердымухамедов выступили с совместным заявлением
Тренды в одежде осенью 2024 года
Главные тренды в одежде осенью-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: