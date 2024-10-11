В Петропавловске выпал первый снег
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.
@dinara_serikovnaa #первыйснег2024🌨❄️💙 #петропавловск🇰🇿❤️🇰🇿 ♬ Снегом стать — Dj Antonio
@100481__olesy #счастливаЯ💞 #Петропавловск #наприколе🤪😉🤘 ♬ Снег — Сергей Лазарев & Ева Власова
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В пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" уточнили, что в Северо-Казахстанской области ведутся работы по очистке автодороги "Жезказган – Петропавловск" от снега с целью обеспечения безопасного проезда.
Стоит отметить, что жители Алматы смогли даже раньше "встретить" снег, правда, он выпал в ночь на 27 сентября в горах. Тогда фотокорреспондент Zakon.kz отправился в горы, чтобы запечатлеть белую пелену, покрывшую еще не опавшие, по-осеннему яркие листья деревьев.
Впрочем, о непогоде метеорологи предупреждали ранее. Если на юге Казахстана еще сохраняется тепло, то в Астане обещают метель и морозы до 8 градусов.
Кроме того, с предупреждением выступила администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах".