Капшагайское водохранилище: зачем оно Алматинской области и как изменило жизнь региона
История строительства
Но с чего всего началось? По словам первостроителя Александра Чжена, одного из тех, кто лично участвовал в реализации масштабного проекта, решение было обусловлено строительством гидроэлектростанций на территории всего Казахстана.
"Идея тогдашнего правительства заключалась в освоении гидроэнергоресурсов рек Казахстана. В то время по всему Советскому Союзу строились электростанции. Это было затратное вложение, зато гидроэлекстростанции давали самую дешевую энергию. Сейчас мы имеем практически бесплатную электроэнергию от них. Не нужно сжигать уголь – вода течет, крутит турбины и вырабатывает электроэнергию. В то время руководителем Казахстана был Динмухамед Ахмедович Кунаев. Он лично курировал строительство гидроэлектростанции по всей стране".Александр Чжен
Фото: ales.kz
Поселок Илийск. Фото: informburo.kz/из архива Андрея Михайлова
Поселок на дне
Однако прежде чем начать строительство ГЭС и перекрыть реку Или, ложе водохранилища нужно было подготовить, прежде всего выселить людей. Такие острые вопросы в то время решала специальная бригада, которая ездила по всему Советскому Союзу.
"Станция Или и поселок Илийск остались под водой. Всех людей, живущих в поселке, переселили, дома и постройки снесли, скот был вывезен, туалеты забетонированы, а мост разобран. Санитарно-эпидемиологическая подготовка была долгой. Скотомогильники, кладбища – все это нужно было привести в порядок, чтобы в дальнейшем не оказать негативного воздействия на окружающую среду и качество воды. В 1954 году я видел эту станцию, там жили люди. И вот вся эта инфраструктура, естественно, осталась под водой".Александр Чжен
Фото: shamrandy.livejournal.com
Завершение работ
"Если считать электроэнергию, на 20 млн человек ее достаточно, но у нас большая территория. Например, на севере, где расположены экибастузские электростанции, энергии хватает, а вот на юге ее недостаточно. Распределение электроэнергии в стране неравномерное. Поэтому гидроэлектростанции играют важную роль для страны. Капшагайская ГЭС вырабатывает электроэнергию и вливает ее в общую единую систему. А электросистема в свою очередь распределяет энергию на юге Казахстана", – говорит Чжен.
Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
К слову, сам Александр уже 55 лет живет в Конаеве (ранее Капчагай), поэтому решили спросить у него, какие изменения он наблюдает с момента создания и запуска водохранилища.
Фото: Zakon.kz
Изменение климата
Говоря о влиянии водохранилища на жизнь местных жителей, Александр Чжен отмечает, что после его появления климат в окрестностях изменился кардинально, стал более мягким и комфортным.
"Я в 1970-е годы был свидетелем черной бури, которая накрывала Капчагай. Вот таких сильных бурь, как тогда, я не видел последние 45 лет. Помню, в те годы построили ресторан, юрты поставили на бетонное основание, и этот ураган поломал это основание. Чтобы вы понимали, какая была мощь тех ураганов. После появления искусственного водоема климат в нашем регионе стабилизировался. Это вполне естественно, ведь площадь водохранилища для нашего города значительная. Испарения идут огромные, поэтому влажность оказывает положительное влияние на наш климат".Александр Чжен
Качество воды
"Никаких нареканий по качеству воды, поступающей из водохранилища, нет. Вода проходит очистку на фильтровальной станции и поступает к нам. Ее состав соответствует государственным стандартам, и мы пьем ее прямо из крана", – говорит Александр.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что для большинства людей Капшагайское водохранилище – это популярное место для отдыха. В окрестностях водоема можно посмотреть массу необычных мест: природный парк "Алтын-Эмель", дюна "Поющий бархан", каменные стелы Ошактас и другое.