В Алматинской области прорвало плотину водохранилища
Фото: pixabay
В селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища, сообщает Zakon.kz.
Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет, далее впадает в пруды, в которых все шлюзы открыты. Вода сбрасывается в транзитном режиме.
"Проводится оповещение населения. Проводится работа по уточнению угрозы подтопления населенных пунктов. На месте находится личный состав и начальник ДЧС, аким области".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах.
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