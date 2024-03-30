В Алматинской области прорвало плотину водохранилища

В селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища, сообщает Zakon.kz.

Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет, далее впадает в пруды, в которых все шлюзы открыты. Вода сбрасывается в транзитном режиме.

"Проводится оповещение населения. Проводится работа по уточнению угрозы подтопления населенных пунктов. На месте находится личный состав и начальник ДЧС, аким области". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах.