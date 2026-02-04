Насколько безопасно водохранилище Курты в Алматинской области и для чего его построили

Куртинское водохранилище в Алматинской области не только обрастает легендами, но и наглядно доказывает, насколько здесь богатая история, живописная природа и важное гидрологическое сооружение. Zakon.kz узнал, в каком состоянии находится объект и зачем обследовали водоем.

Проезжая мимо по трассе Алматы – Астана, каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: а что за водохранилище находится за огромными скалами? Об уникальном объекте знают немногие, в основном местные, но эта локация из года в год становится все популярнее, иногда освежиться в летний зной сюда заезжают и жители других регионов страны.

А вот алматинцы считают Куртинское водохранилище одним из самых живописных мест:

Прежде всего их впечатляет то, что здесь были обнаружены наскальные изображения, петроглифы бронзового и железного веков, а также остатки древних мезозойских рептилий.

Не оставит никого равнодушным сама локация: скалы, холмы, лазурная гладь, дикие животные. Ее украшением является красивейший и редкий тюльпан Регеля, который распускается весной.

А еще это лакомый кусочек для рыбалки.

"На Курты ездила прошлой весной. Тогда в апреле все было покрыто сочной зеленой травой и цвели тюльпаны. Было очень красиво. Восхищают изгибы водохранилища, множество холмов, нашли скалы с петроглифами, вода чистая, свежий воздух. Думаю, такие невероятные ландшафты придутся по душе каждому. Купаться там нельзя, но видели рыбаков с удочками. С нетерпением ждем весну, это самое подходящее время, чтобы любоваться чудесными видами". Лариса Черненко

О том, зачем было создано это водохранилище, какие существуют запреты и почему объект стал популярным в последнее время у алматинцев, Zakon.kz обратился за разъяснениями в Филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева" РГП "Казводхоз". Но обо всем по порядку. Специалисты рассказали, что водохранилище было построено в 1967 году на реке Курты. Оно создано для накопления воды, ее регулирования и обеспечения орошения сельскохозяйственных земель.

"Куртинское водохранилище находится в Алматинской области, южнее села Курты, около 90-100 км от Алматы. Добираться удобно на автомобиле – примерно 1-1,5 часа. Водоем помогает регулировать сток реки, снабжать водой сельхозугодья, снижать риск засухи и обеспечивать устойчивую работу ирригационной системы региона". Филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева" РГП "Казводхоз"

На сегодняшний день территория водохранилища Курты достигает:

площадь водного зеркала – 20 км²;

длина – около 15 км, ширина – около 0,8 км, максимальная глубина – 38,5 м;

береговая линия – около 64 км.

Эксперты отметили, что плотина и гидросооружения находятся в устойчивом состоянии, регулярно проводятся обследования и профилактические работы. На 4 февраля 2026 года прямой угрозы населенным пунктам нет. Водохранилище эксплуатируется с соблюдением всех норм безопасности.

"При нормальной эксплуатации водохранилище не представляет угрозы. Нами проводится регулярный мониторинг плотины и гидромеханических сооружений. Ежегодно проводятся работы по берегоукреплению, ремонт гидросооружений во вневегетационный период. На водохранилище в 2024 году проведено многофакторное обследование, а в 2025 году была разработана декларация безопасности. По результатам исследование показало, что общее состояние водохранилища удовлетворительное. Объект включен в программу финансирования через банк второго уровня по программе "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов" с целью проведения ремонтных работ". Филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева" РГП "Казводхоз"

Также в филиале уточнили, что водохранилище не подходит для купания, поскольку является стратегическим охраняемым объектом. Однако место пользуется популярностью среди жителей региона: здесь организуют рыбалку, пикники, прогулки и велотуры.

"Природа вокруг живописна: зеленые долины, чистый воздух, вода естественного цвета. В водоеме есть рыба, вокруг водохранилища встречаются птицы и дикие животные, в их числе кабаны и волки. Местность богата археологическими памятниками. Здесь обнаружены петроглифы бронзового и железного веков, а также остатки древних рептилий. Вода в Курты не предназначена для прямого употребления в пищу. Для питья она должна проходить очистку и обеззараживание". Филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева" РГП "Казводхоз"

Специалисты отметили, что существенных экологических проблем у водохранилища не отмечается. Безусловно, его состояние зависит от соблюдения природоохранных требований, а также немаловажную роль играют сами туристы, которые должны соблюдать чистоту и бережно относиться к природе.