Дистанция в 100 километров: как казахстанские наездники получили путевку на чемпионат мира

В Алматинской области прошли международные соревнования по конным скачкам. Забег проводился по правилам Международной федерации конного спорта – FEI. По условиям турнира спортсменам на лошадях предстояло преодолеть дистанцию в 100 км за один день. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В соревнованиях учувствовали 16 спортсменов из разных регионов Казахстана, а также представители из Венгрии и ОАЭ. Участники состязаний стремились пройти отбор на чемпионат мира по дистанционным пробегам, который пройдет в 2026 году в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Цель этого забега – открыть двери в относительно новый для Казахстана вид спорта. Пробеги на 40, 100, 160 километров для наших предков – кочевников были нормой. Поэтому я уверен, что наша страна хорошо зарекомендует себя в этом виде спорта. А наши спортсмены будут сами готовы и смогут натренировать лошадей ", – пояснил организатор соревнований Чингиз Досмухамбетов.

Фото: Zakon.kz

Кроме этого, еще одной целью организаторов было презентовать отечественные породы лошадей судьям из международных федераций и судейских комиссий с тем, чтобы в будущем открыть для них дорогу на международные соревнования от Казахстана.

"Проведение подобных соревнований очень важно для казахстанского конного спорта. Нам нужно присоединять казахстанский конный спорт к мировому сообществу, и мы способны это сделать", – сказал президент Федерации конного спорта РК Даурен Аскат.

Фото: Zakon.kz

Организаторы разделили соревнования на четыре дистанции. Первые две составляли по 30 километров, две оставшиеся по 20 километров.

"В первую очередь главное – это забота о здоровье лошадей. Через каждый круг скакунам дают отдохнуть 15 минут. За это время лошадь должна прийти в себя, отдышаться. Жокеи смывают с них грязь и пот, чтобы им было легче двигаться и взбодриться. За самочувствием скакуна пристально следят ветеринары. Если у врача появились сомнения по поводу здоровья животного, его сразу снимают с дистанции. Жокеям запрещено использовать плетки и участвовать в соревнованиях, можно только в закрытых стременах", – рассказал представитель команды из Мангистауской области Орынбасар Кулебеков.

Фото: Zakon.kz

Спортсмены отметили, что в подобных спортивных забегах участвуют преимущественно мерины от семи лет. Скакуны, в отличие от кобыл, более стойко переносят нагрузки на соревнованиях и тренировках.

"К подобным соревнованиям участники готовят своего коня около года. Основная часть тренировок – это ежедневный забег на 50 километров. Еще одна важная часть подготовки – это питание. Нужно учитывать возраст животного. Конечно, чем моложе конь, тем лучше. Однако возраст не гарантирует победу. К примеру, наш скакун по кличке Актлек выиграл подобные соревнования в возрасте 25 лет. Главное, чтобы лошадь и наездник были друзьями. Необходимо, чтобы животное полюбило своего наездника, и тогда будет успех. Нужно всегда помнить, что человек может разлюбить, а вот если конь полюбил человека, то он не разлюбит его уже никогда", – поделился Орынбасар Кулебеков.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, специалисты из ОАЭ провели ряд обучающих мастер-классов для казахстанских судей и тренеров, а также помогали организовать турнир.

"Арабские коневоды высоко ценят потенциал адайской и костанайской пород. В их генетике заложена способность преодолевать большие расстояния. У этих пород большое будущее. Главное – поддержать их развитие. Если будет поддержка, то их будут ждать большие победы и известность во всем мире", – поделился главный судья соревнований Мухамед Аль-Хадри.

Фото: Zakon.kz

Участникам, занявшим первые шесть мест, вручили денежные призы, а главному победителю соревнования – ключи от нового автомобиля.

Фото: Zakon.kz

Победителями турнира стали: 1-е место – Нурсултан Омар на лошади Кок-Жебе (Мангистауская область); 2-е место – Хабай Даргербек на лошади Бакторы (Жетысуская область); 3-е место – Нурсултан Кумаров на лошади Тоболгы торы (Мангистауская область); 4-е место – Виктор Жаналиев на лошади Гульсары (Абайская область); 5-е место – Даулет Бейсбаев на лошади Кахарман (Жетысуская область); 6-е место – Орхидея Мехок на лошади Нобель (Венгрия); 7-е место – Наталья Долгих на лошади Неаполь (Алматинская область).

Организаторы соревнований планируют, что в 2026 году казахстанские спортсмены примут участие в чемпионате мира и там представят две породы лошадей – костанайскую и адайскую.