Чемпионаты мира и Азии: Расписание предстоящих турниров с участием казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
Канал Национального Олимпийского комитета Казахстана опубликовал расписание предстоящих турниров с участием казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.
- 21-29 сентября
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Цюрих (Швейцария)
- 2-6 октября
Юниорский чемпионат мира по дзюдо. Душанбе (Таджикистан)
- 20 сентября – 4 октября
Молодежный чемпионат мира по боксу. Будва (Черногория)
- 16-20 октября
Чемпионат мира по велоспорту на треке. Баллерап (Дания)
- 21-27 октября
Молодежный чемпионат мира по видам борьбы. Тирана (Албания)
- 28-31 октября
Чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. Тирана (Албания)
- 6-15 декабря
Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Манама (Бахрейн)
- 6-13 октября
Чемпионат Азии по настольному теннису. Астана
- 9-16 октября
Чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Таянь (Китай)
- 30 ноября — 12 декабря
Чемпионат Азии по боксу. Амман (Иордания)
- 1-12 декабря
Чемпионат Азии по гандболу. Алматы
Ранее сообщалось, что команда Казахстана по женской борьбе готовится к чемпионату мира.
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