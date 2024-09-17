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Чемпионаты мира и Азии: Расписание предстоящих турниров с участием казахстанских спортсменов

Расписание чемпионатов, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:37 Фото: НОК РК
Канал Национального Олимпийского комитета Казахстана опубликовал расписание предстоящих турниров с участием казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.
  • 21-29 сентября

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Цюрих (Швейцария)

  • 2-6 октября

Юниорский чемпионат мира по дзюдо. Душанбе (Таджикистан)

  • 20 сентября – 4 октября

Молодежный чемпионат мира по боксу. Будва (Черногория)

  • 16-20 октября

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Баллерап (Дания)

  • 21-27 октября

Молодежный чемпионат мира по видам борьбы. Тирана (Албания)

  • 28-31 октября

Чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. Тирана (Албания)

  • 6-15 декабря

Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Манама (Бахрейн)

  • 6-13 октября

Чемпионат Азии по настольному теннису. Астана

  • 9-16 октября

Чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Таянь (Китай)

  • 30 ноября — 12 декабря

Чемпионат Азии по боксу. Амман (Иордания)

  • 1-12 декабря

Чемпионат Азии по гандболу. Алматы

Ранее сообщалось, что команда Казахстана по женской борьбе готовится к чемпионату мира.

Аксинья Титова
НОК РК Казахстан 2024 год Чемпионаты Спортсмены
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