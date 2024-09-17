Чемпионаты мира и Азии: Расписание предстоящих турниров с участием казахстанских спортсменов

Канал Национального Олимпийского комитета Казахстана опубликовал расписание предстоящих турниров с участием казахстанских спортсменов, сообщает Zakon.kz.

21-29 сентября

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Цюрих (Швейцария)

2-6 октября

Юниорский чемпионат мира по дзюдо. Душанбе (Таджикистан)

20 сентября – 4 октября

Молодежный чемпионат мира по боксу. Будва (Черногория)

16-20 октября

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Баллерап (Дания)

21-27 октября

Молодежный чемпионат мира по видам борьбы. Тирана (Албания)

28-31 октября

Чемпионат мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях. Тирана (Албания)

6-15 декабря

Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Манама (Бахрейн)

6-13 октября

Чемпионат Азии по настольному теннису. Астана

9-16 октября

Чемпионат Азии по спортивному скалолазанию. Таянь (Китай)

30 ноября — 12 декабря

Чемпионат Азии по боксу. Амман (Иордания)

1-12 декабря

Чемпионат Азии по гандболу. Алматы

Ранее сообщалось, что команда Казахстана по женской борьбе готовится к чемпионату мира.

