Здание Минкультуры и последний из могикан: старый, а также новый Алматы на холсте художницы

Алматы – муза многих художников. Каждый из них по-своему выражает любовь к нему: кто описывает чарующие горы, а другие своеобразную архитектуру. А вот Елена Тё посвятила ему серию городских пейзажей. Zakon.kz предлагает попутешествовать во времени и насладиться красивыми видами мегаполиса.

Елена Тё – художница и живописец. Она пишет картины на разные темы. Однако из-за того, что родилась в Алма-Ате и живет в Алматы, этот город периодически переносится на ее холсты.

Фото: из личного архива Елены Тё

Жительница наблюдала за динамичным развитием города, когда в гонке за современностью стали сноситься исторические объекты и вместо них возводиться безликие высотки.

"Часть моей жизни прошла в Алма-Ате, когда она была столицей КазССР. Тогда город соответствовал этому почетному статусу. Здесь находились все главные ведомства. Поэтому тут можно встретить много сооружений с интересной историей. Однако меняется общество, модернизируются здания. Глядя на то, как развивается наша архитектура, я бы сказала, что они подавляют. Высотки, которые нельзя строить в нашем городе, окружили нас. Согласна, что людям нужно решать жилищные вопросы, но это лучше делать с более человеческим подходом, чтобы жить в гармонии с окружающим", – высказала мнение собеседница. Елена Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Художники являются летописцами истории. Так и у Елены Тё есть картины, которые сохранили в себе "стертые" дома из алматинских улиц. Например, одна из них называется "Последний из могикан". "Вымирающий" старый домик по проспекту Абая на фоне современных сооружений частенько попадал в поле зрения алматинки. Она успела запечатлеть его последние дни. Вскоре он был снесен. И таких историй множество.

Фото: из личного архива Елены Тё

К счастью, в городе еще полно вдохновляющей архитектуры. Художница нашла креативный подход и за полгода создала уникальную картину "Алматы – любовь моя" размером 1,40 на 1,40 метра. В нее уместились около 30 различных зданий города.

"Оглянитесь, в каком красивом месте мы живем. Голубое небо, величественные горы, зеленые насаждения, гостеприимные люди, самая вкусная еда. Эту работу я посвятила любимому городу. Он, как драгоценный камень, окружен золотым шаныраком, который оберегает его. На шаныраке изображены фигуры петроглифов из Тамгалы тас. Театры, мечеть, храм, монументы, общественные здания – все они занимают отдельное место в моем сердце. Рядом с фонтанами у драматического театра я гуляла с родителями в детстве, в парке 28 панфиловцев прошли мои студенческие годы на худграфе. Оперный театр пишу уже много лет, а могла бы танцевать там, если бы жизнь не свернула меня с балетного пути". Елена Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Художница решила, что это богато расписанное полотно украсит ее выставку, которую она планировала провести в этом году, однако не сбылось. Но она не отчаялась и продолжила пополнять коллекцию, посвященную любимому Алматы.

"Я хотела в апреле провести выставку в одной из галерей, мне даже обещали предоставить помещение, но пошло что-то не так. Подумала, что, может быть, мне выпал шанс разнообразить ее. Теперь у меня уже около 20 работ про Алматы и продолжаю вдохновленно писать". Елена Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Одно из последних произведений автора – старинное здание в центре еще той Алма-Аты, где сейчас расположен магазин тканей на улице Жибек Жолы.

"Памятник архитектуры конца XIX-начала XX века. Он смотрится, как сказочный терем, очень хорош в обрамлении желтых деревьев". Елена Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Изумителен городской пейзаж объекта на пересечении улиц Гоголя – Калдаякова (8 Марта). Оказалось, что когда-то здесь располагалось Министерство культуры. Художница оформила его в окружении осенней золотистой листвы. Само здание богато украшено деревянной отделкой с многочисленной резьбой.

Фото: из личного архива Елены Тё

У каждого творения – своя история. Алматинка отмечает, что с каждым из них должна быть личная сопричастность, иначе всю душевную теплоту не удастся передать.

"Чужими фотографии я не пользуюсь, то есть я не пишу по ним картины. Предпочитаю ходить, посещать объекты и воочию их лицезреть, чтобы они стали героями моих холстов, наполнили их теплом и яркими красками. Да и зритель все-таки чувствует личную сопричастность с явлением, которое ты описываешь. Например, с Казанским храмом меня связывает многое. Здесь нас с супругом венчали, и друга там провожали в последний путь. Чтобы воссоздать атмосферу этого места, во время работы слушала духовные песнопения и колокольный звон. Писалось легко, с удовольствием. Храм окружают сосны и ели, темно-зеленые кроны создают отличный контраст с голубым цветом стен и сияющими куполами". Елена Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Зато, когда Елена Тё принялась писать пейзаж, связанный с одним зданием по проспекту Абая, сначала огорчилась, потому что оно находилось в низине, было закрыто деревьями.

"Обычный старый четырехэтажный дом, построенный в прошлом тысячелетии. Когда стала его изучать, обнаружила симпатичные белые колонны с фронтоном. Все это аля-греческое сооружение очень миленько смотрится на фоне светло-желтого дома. Накануне прошел дождь, очистил и покрасил небо в лазурный цвет. Небольшой мостик очень живописно перекинулся через большой арык, текущий вдоль проспекта Абая. Много зелени разных форм и расцветок тоже внесли лепту в колорит картины. За колоннами спрятались грациозные скульптурки девушек, гостеприимно встречающие гостей галереи. Конечно, пришлось часть зелени удалить, чтобы был виден главный герой". Елена Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

По словам алматинки, каждый художник создает картину с надеждой, что он ее продаст. Тема Алматы достаточно востребованная. Другое дело – запрос ценителей искусств.

"Недавно я принесла работы одному ценителю. Что интересно, человек интеллигентный, интересующийся искусством. Он выбрал то, что связано с более современными вещами. Увидев старый мотив, он пробормотал: "Ой, это никому не интересно. Людей, которые жили в этих домах и для которых это было дорого, уже нет". А с другой стороны, молодежь часто восхищается старыми зданиями. Я не стала падать духом и подумала: сколько людей, столько и мнений. Нужно делать то, что близко твоей душе. Если разум говорит, что это никто не купит, то подсознание понимает, что должно быть дорого следующему поколению". Елена Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Фото: из личного архива Елены Тё

Так Елена Тё и поступает: слушает свое сердце и пишет прекрасные картины про любимый город, которые наполнены теплыми красками и сиюминутной историей, которая в реальности так быстро меняется.