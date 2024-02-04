Зимняя сказка: фотограф из Алматы поделился красивыми снимками
Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий, где показан красивый зимний пейзаж в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.
Фотографиями Доценко поделился на своей странице в Instagram.
"Проходное ущелье после снегопада. На красоту зимы в наших горах можно смотреть вечно", – подписал пост автор.
Ранее фотограф из Алматы показал красивые кадры города.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript