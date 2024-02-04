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Зимняя сказка: фотограф из Алматы поделился красивыми снимками

Зимняя сказка: фотограф из Алматы поделился красивыми снимками Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий, где показан красивый зимний пейзаж в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями Доценко поделился на своей странице в Instagram.

"Проходное ущелье после снегопада. На красоту зимы в наших горах можно смотреть вечно", – подписал пост автор.

Ранее фотограф из Алматы показал красивые кадры города. 

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