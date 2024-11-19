Найти силы и вернуться к обычной жизни: как в Казахстане борются с раком

Рак – это болезнь, которая не щадит никого и приходит внезапно, заставляя человека столкнуться с вопросом жизни и смерти. Однако именно в такие моменты отчаяния проявляется сила человеческого духа. Zakon.kz поговорил с людьми, которые победили онкологию и вернулись к привычной жизни.

В Казахстане, как и во всем мире, онкология продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем здравоохранения. Все чаще мы слышим о диагнозах, которые ставят нашим близким, друзьям или родственникам. Такая реальность подтверждает, что от рака не застрахован никто.

По данным Национального онкологического центра, в Казахстане на сегодня зарегистрировано более 218 тыс. онкопациентов. Ежегодно выявляются около 40 тыс. новых случаев. Из них более 56% живут более пяти лет, а именно 100 тыс. пролечились и находятся в состоянии ремиссии. Если говорить о понятии "пятилетняя выживаемость", то при обнаружении рака на первой стадии она составляет 80%.

По словам врача-онколога, заместителя председателя правления Национального научного онкологического центра Оксаны Шатковской, одним из ключевых факторов в борьбе с онкологией является своевременное выявление.

"На первой стадии онкология зачастую себя никак не проявляет. Поэтому мы имеем симптоматику тогда, когда процесс уже распространился и есть нарушение органов. А вот для того, чтобы своевременно выявить заболевание, нужно проходить профилактический осмотр. Все обследования предусмотрены бесплатно". Оксана Шатковская

По ее словам, причина развития рака до сих пор остается неизвестной. Однако существуют распространенные факторы, увеличивающие риск заболевания: наследственность, курение, злоупотребление красным мясом и острой пищей. К примеру, в Японии и Южной Корее высокий уровень рака связан с традицией употреблять горячую и острую пищу.

"Здоровый образ жизни – это профилактика онкологических заболеваний".

"Есть тенденция, что с возрастом увеличивается пик заболеваемости. Но болеют и дети. Есть онкологические заболевания, которые встречаются только у детей, только у мужчин и женщин. У женщин чаще всего бывает рак молочной железы, а у мужчины рак легких, поскольку многие курят", – говорит Шатковская.

Врач-онколог отмечает, что в Казахстане доступны практически все современные методы и технологии, и они не уступают тем, которые применяются за рубежом. Единственное, в некоторых странах действительно может быть более высокий уровень сервиса и пациенты с финансовыми возможностями иногда выбирают лечение за границей.

Сегодня в топ стран по качеству лечения онкологии входят: Израиль, Южная Корея, Германия и Турция.

Шатковская поясняет, что в Казахстане применяются три вида лечения: хирургическое, лучевое и химиотерапия. Лечение проводится согласно национальным стандартам, которые включают международные рекомендации, и, как правило, все эти методы используются в комплексе.

Корреспондент Zakon.kz собрал вдохновляющие истории самих пациентов, которые прошли от этапа принятия диагноза до стадии ремиссии и стали настоящими героями. Каждый случай уникален, но все их объединяет одна важная деталь: все герои не сдались и, несмотря на все трудности, продолжили бороться за свою жизнь.

Ольга Чуманова, 46 лет, рак кишечника

Наша собеседница о диагнозе узнала в 2020 году. Все произошло стремительно: почечная недостаточность, экстренная операция, и спустя год она узнала, что у нее рак уже на четвертой стадии.

"Когда я узнала, что больна раком, у моих близких и друзей был шок. Но я не слишком эмоциональный человек, у меня более холодный рассудок. Поэтому сразу начала изучать болезнь и методы лечения. Как говорится, лучше знать своего врага в лицо. На первом этапе лечения важно сохранять ясность ума и не впадать в панику, потому что рак начинает быстро распространяется и повреждать другие органы. Конечно, случаи могут быть разные – от воздействия препаратов до рака мозга или метастаз. В этот период особенно важна поддержка родных, близких и друзей. Потому что в одиночку победить рак крайне сложно". Ольга Чуманова

Ольга Чуманова отмечает, что не менее важно, чтобы люди правильно реагировали на изменения, связанные с заболеваниями, так как многие могут ошибочно полагать, что рак – это заразное заболевание. Особенно когда после химиотерапии человек меняется внешне.

Говоря о лечении в Казахстане, женщина отмечает, что в Алматы местные онкологические центры работают на пределе своих возможностей, что затрудняет получение качественной помощи.

"Онкологические центры в крупных городах, таких как Алматы и Астана, часто перегружены. Многие приезжают из регионов. Есть нехватка врачей-онкологов, диагностов, радиологов, но наши специалисты лечат и оказывают всяческую помощь. К примеру, мы с моим врачом пятый год идем вместе в борьбе с этой болезнью. Она сейчас на две поликлиники работает, плюс еще тяжелые выездные пациенты", – отмечает Чумакова.

Сама Ольга мама школьников девяти и 11 лет. Она признается, что ее детям пришлось быстро повзрослеть. Ребятишки начали помогать маме по дому, так как после химии у женщины возникли физические ограничения.

"Я простой человек, мать-одиночка, и у меня не было сомнений в наших врачах. Поэтому все лечение я получала в Казахстане. В целом хочу поблагодарить наших врачей, они поставили меня ноги", – считает Ольга Чуманова

В настоящее время Ольга приближается к пятилетнему рубежу выживания и находится на этапе стабилизации. Несмотря на все трудности, она не утратила надежды, продолжает жить, разделяя лечение и повседневные радости жизни.



Балжан, 59 лет, рак яичников

Другая история Айнуры Сеитовой, ее мама Балжан в 2022 году столкнулась с диагнозом "рак яичников". Она рассказала нам, что их семья пережила настоящий стресс, узнав, что рак достиг уже четвертой стадии.

"Когда мы узнали, что у мамы рак, я сначала подумала, что все. Мы с мамой вместе плакали и думали, как так могло случиться. Но в один день мы решили, что если эта болезнь пришла в нашу семью, то мы должны бороться. Мы начали проходить все обследования и работать с онкопсихологом, который очень помог нам принять эту реальность. Как сказали врачи, рак у мамы развился всего за год, и это произошло очень быстро. Поэтому я всем советую проходить полное обследование каждый год, потому что на первой стадии рак не проявляется и не дает никаких признаков". Айнура Сеитова

Когда семья столкнулась с болезнью, которая уже имела свое лицо, она оказалась перед нелегким выбором. В то время как одни родственники поддерживали, другие, не зная, как правильно себя вести, говорили не самые подходящие и иногда даже болезненные слова.

"Порой некоторые родственники говорили вещи, которые задевали маму. Например, что кто-то из знакомых умер от рака. Поэтому сейчас я стараюсь оградить ее от людей, которые могут усилить стресс, и окружить ее только теми, кто поддерживает. Чтобы не думать о плохом, смириться с диагнозом, а самое главное продолжать бороться за жизнь. Когда мы рассказали о диагнозе, некоторые родственники тоже поддержали, и это придало нам сил". Айнура Сеитова

Наша собеседница признается, что в первое время они паниковали, но потом поняли, что страх перед болезнью только усугубляет положение.

"После первой химиотерапии мама потеряла волосы, но, конечно, это не самое важное. Мы поехали в Турцию, но поняли, что это слишком дорого, и решили продолжить лечение в Казахстане". Айнура Сеитова

В настоящее время семья Сеитовых готовится к следующей операции. Они нашли в себе силы бороться с болезнью и, несмотря на все сложности, вернулись к обычной жизни.

Отметим, что в Казахстане в каждом регионе есть областные онкологические центры, а в Астане и Алматы расположены два республиканских онкологических центра. В столице планируется официальное открытие нового корпуса Национального научного онкологического центра. Общая площадь здания составляет более 58 тыс. кв. м, а ежегодная пропускная мощность – 6 тыс. госпитализаций.

Наши герои отмечают, что борьба с раком – это не только испытание для организма, но и проверка силы духа. И здесь современные методы лечения, квалификация врачей, поддержка близких и стремление к жизни дают каждому шанс на выздоровление.

Главное – помнить, что рак – это не приговор. Ведь иногда грамотное лечение, положительный настрой и поддержка родных способны творить настоящие чудеса.