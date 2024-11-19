Найти силы и вернуться к обычной жизни: как в Казахстане борются с раком
В Казахстане, как и во всем мире, онкология продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем здравоохранения. Все чаще мы слышим о диагнозах, которые ставят нашим близким, друзьям или родственникам. Такая реальность подтверждает, что от рака не застрахован никто.
"На первой стадии онкология зачастую себя никак не проявляет. Поэтому мы имеем симптоматику тогда, когда процесс уже распространился и есть нарушение органов. А вот для того, чтобы своевременно выявить заболевание, нужно проходить профилактический осмотр. Все обследования предусмотрены бесплатно". Оксана Шатковская
"Есть тенденция, что с возрастом увеличивается пик заболеваемости. Но болеют и дети. Есть онкологические заболевания, которые встречаются только у детей, только у мужчин и женщин. У женщин чаще всего бывает рак молочной железы, а у мужчины рак легких, поскольку многие курят", – говорит Шатковская.
Шатковская поясняет, что в Казахстане применяются три вида лечения: хирургическое, лучевое и химиотерапия. Лечение проводится согласно национальным стандартам, которые включают международные рекомендации, и, как правило, все эти методы используются в комплексе.
Ольга Чуманова, 46 лет, рак кишечника
"Когда я узнала, что больна раком, у моих близких и друзей был шок. Но я не слишком эмоциональный человек, у меня более холодный рассудок. Поэтому сразу начала изучать болезнь и методы лечения. Как говорится, лучше знать своего врага в лицо. На первом этапе лечения важно сохранять ясность ума и не впадать в панику, потому что рак начинает быстро распространяется и повреждать другие органы. Конечно, случаи могут быть разные – от воздействия препаратов до рака мозга или метастаз. В этот период особенно важна поддержка родных, близких и друзей. Потому что в одиночку победить рак крайне сложно". Ольга Чуманова
Ольга Чуманова отмечает, что не менее важно, чтобы люди правильно реагировали на изменения, связанные с заболеваниями, так как многие могут ошибочно полагать, что рак – это заразное заболевание. Особенно когда после химиотерапии человек меняется внешне.
"Онкологические центры в крупных городах, таких как Алматы и Астана, часто перегружены. Многие приезжают из регионов. Есть нехватка врачей-онкологов, диагностов, радиологов, но наши специалисты лечат и оказывают всяческую помощь. К примеру, мы с моим врачом пятый год идем вместе в борьбе с этой болезнью. Она сейчас на две поликлиники работает, плюс еще тяжелые выездные пациенты", – отмечает Чумакова.
"Я простой человек, мать-одиночка, и у меня не было сомнений в наших врачах. Поэтому все лечение я получала в Казахстане. В целом хочу поблагодарить наших врачей, они поставили меня ноги", – считает Ольга Чуманова
Балжан, 59 лет, рак яичников
"Когда мы узнали, что у мамы рак, я сначала подумала, что все. Мы с мамой вместе плакали и думали, как так могло случиться. Но в один день мы решили, что если эта болезнь пришла в нашу семью, то мы должны бороться. Мы начали проходить все обследования и работать с онкопсихологом, который очень помог нам принять эту реальность. Как сказали врачи, рак у мамы развился всего за год, и это произошло очень быстро. Поэтому я всем советую проходить полное обследование каждый год, потому что на первой стадии рак не проявляется и не дает никаких признаков".Айнура Сеитова
"Порой некоторые родственники говорили вещи, которые задевали маму. Например, что кто-то из знакомых умер от рака. Поэтому сейчас я стараюсь оградить ее от людей, которые могут усилить стресс, и окружить ее только теми, кто поддерживает. Чтобы не думать о плохом, смириться с диагнозом, а самое главное продолжать бороться за жизнь. Когда мы рассказали о диагнозе, некоторые родственники тоже поддержали, и это придало нам сил". Айнура Сеитова
"После первой химиотерапии мама потеряла волосы, но, конечно, это не самое важное. Мы поехали в Турцию, но поняли, что это слишком дорого, и решили продолжить лечение в Казахстане". Айнура Сеитова
В настоящее время семья Сеитовых готовится к следующей операции. Они нашли в себе силы бороться с болезнью и, несмотря на все сложности, вернулись к обычной жизни.
Отметим, что в Казахстане в каждом регионе есть областные онкологические центры, а в Астане и Алматы расположены два республиканских онкологических центра. В столице планируется официальное открытие нового корпуса Национального научного онкологического центра. Общая площадь здания составляет более 58 тыс. кв. м, а ежегодная пропускная мощность – 6 тыс. госпитализаций.
Наши герои отмечают, что борьба с раком – это не только испытание для организма, но и проверка силы духа. И здесь современные методы лечения, квалификация врачей, поддержка близких и стремление к жизни дают каждому шанс на выздоровление.
Главное – помнить, что рак – это не приговор. Ведь иногда грамотное лечение, положительный настрой и поддержка родных способны творить настоящие чудеса.