Наука и технологии

Ученые обнаружили ген, который вызывает рак и сокращает жизнь

научные открытия, генетика, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 20:42
Международная группа исследователей обнаружила ген, который помогает позвоночным быстрее расти и раньше достигать половой зрелости. Однако, как выяснили ученые, за такую суперспособность организму приходится платить повышенным риском развития рака, передает Zakon.kz.

В уникальном исследовании приняли участие специалисты из Еврейского университета Иерусалима и их британские коллеги. Результаты их совместной работы были опубликованы в авторитетном научном журнале Nature Communications.

Объектом изучения стал ген vgll3, а эксперименты проводились на бирюзовом киллифише – небольшой африканской рыбе, которая отличается крайне коротким жизненным циклом и феноменально быстро стареет. Ранее этот ген уже связывали с возрастом полового созревания у людей и атлантического лосося, однако его роль в процессах общего старения до сих пор оставалась неясной.

результаты научной работы , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 20:42

Фото: nature.com

Опыты показали, что нарушение работы vgll3 резко ускоряет рост самцов и позволяет им гораздо раньше достигать половой зрелости. Исследователи зафиксировали усиленное деление клеток, более активное размножение стволовых клеток кишечника и половых клеток, а также форсированное развитие репродуктивной системы.

Однако биологические преимущества оказались временными. По мере старения у мутантных рыб значительно чаще развивались опасные опухоли, напоминающие меланому. Кроме того, продолжительность их жизни оказалась заметно ниже, чем у обычных особей.

"Результаты подтверждают одну из ключевых эволюционных теорий старения – теорию антагонистической плейотропии. Согласно ей, некоторые гены могут приносить пользу организму в молодости, повышая шансы на выживание и размножение, но одновременно оказывать негативное влияние в более позднем возрасте", – сообщает журнал со ссылкой авторов работы.

Исследователи отмечают, что vgll3 является ярким примером таких генов. Он жизненно необходим видам, обитающим в суровых условиях, где время на производство потомства жестко ограничено. Но в дальнейшем этот эволюционный бонус неизбежно оборачивается преждевременной смертью.

Авторы работы убеждены, что обнаруженный механизм характерен не только для рыб, но и для других позвоночных, включая человека. Поскольку варианты гена VGLL3 у людей уже связывали с половым созреванием, уровнем гормонов, обменом веществ и некоторыми видами онкологии, новые данные помогут ученым глубже понять биологические маркеры старения и найти способы борьбы с возрастными заболеваниями.

Ученые сообщили о повышенной солнечной активности и серии мощных вспышек на обратной стороне Солнца. Эксперты в области космических исследований также дали прогноз магнитной обстановки на ближайшие дни.

